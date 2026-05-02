Noroña abandona restaurante tras gritos y reclamos de comensales: “Fuera, ratero, narco”

Clientes del restaurante "El Cardenal" acusaron a Noroña con gritos como "narco", "cobarde" y "ratero"

Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, fue increpado por comensales en un restaurante la mañana de este 1 de mayo de 2026, quienes le gritaron “fuera”, “ratero” y “narco”.

Durante el incidente, el legislador respondió con críticas hacia la oposición por fomentar estos señalamientos y declaró que encaró a la persona que lo insultó. Luego, publicó a través de X el siguiente mensaje:

PUBLICIDAD

“Me fue muy bien en El Cardenal. Al salir, un tipo me dice narco, lo encaró y una mesa que estuvo silenciosa todo el desayuno -una hora- cobardemente empezó a gritar y los medios lo traen.

“Seguirán promoviendo las agresiones en nuestra contra, pero como se los digo… si fuéramos narcos, no se atreverían a decírnoslo, no tienen madera de héroes ni de mártires. Están muy engallados por el tema de la presión de EEUU, pero los derrotaremos en todos los frentes: electoral, político, moral, de principios, por qué nos respalda el pueblo. Abur.”

PUBLICIDAD

En grabaciones de video que circulan en redes sociales puede escucharse a varias personas lanzando descalificaciones al senador.

El hecho ocurre en un contexto de polarización política donde figuras como Fernández Noroña generan reacciones encontradas entre sus simpatizantes y críticos.

PUBLICIDAD

El episodio recuerda sucesos anteriores: en julio de 2025, comensales del restaurante 1810 en el Centro Histórico de Querétaro abuchearon al legislador tras una conferencia de prensa, mientras simpatizantes respondieron en su defensa. En esa ocasión, también se reportaron reclamos en el cercano Mesón de Chucho El Roto.

Hasta el momento, ninguna autoridad presenta pruebas públicas respecto a las acusaciones lanzadas por los comensales.

PUBLICIDAD

El señalamiento de “narco” permanece como manifestación verbal de los inconformes, sin que se acredite legalmente.

Noroña se lanza contra oposición por tema de Estados Unidos

El senador Gerardo Fernández Noroña afirmó el 30 de abril que los señalamientos contra el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya responden a una presión externa con fondo estratégico, al vincularlos con un supuesto intento de Estados Unidos por “quedarse con el Golfo de México”.

PUBLICIDAD

Fernández Noroña advierte: “Están golpeando para obligarnos a doblegarnos y a que les permitamos que se queden con el Golfo de México y el petróleo que hay ahí y hagan lo que quieran con nuestro país. Si fuera un gobierno del PRI, del PAN vendepatrias, no harían nada.”

La controversia surge después de que Rocha Moya fuera señalado por supuestamente liderar una de las organizaciones de importación de cocaína más grandes a nivel internacional.

PUBLICIDAD

Las acusaciones han generado respuestas en el ámbito político nacional, desde pedidos de investigación hasta denuncias de presunta intervención extranjera.

El respaldo de Fernández Noroña al mandatario sinaloense coincide con el aumento del debate en esferas de gobierno y entre la opinión pública, mientras la veracidad de los señalamientos sigue en disputa.

PUBLICIDAD

Rubén Rocha Moya es respaldado por Noroña

“No podemos quedarnos callados. Hay que actuar y defender a quienes están siendo blanco de ataques orquestados por intereses foráneos”, fueron las palabras del legislador tras las acusaciones al ex gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

El diputado advirtió que las “presiones externas” buscan condicionar el rumbo del país antes de los comicios federales.

PUBLICIDAD

Rubén Rocha Moya fue electo gobernador de Sinaloa en 2021 por Morena. Los señalamientos recientes han generado reacciones dentro y fuera del estado, en un contexto nacional marcado por tensiones políticas y el seguimiento internacional a procesos en México.

Fernández Noroña pidió vigilar el tratamiento mediático y político del caso, subrayando que cualquier intento por afectar la estabilidad de la entidad debe analizarse como parte de un fenómeno de intervención extranjera en México.