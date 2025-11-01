México

Doble golpe en Sinaloa: fuerzas federales decomisan fentanilo, armas largas y municiones en menos de 48 horas

El primer operativo se llevó a cabo en el municipio de la Concordia y, poco después, los efectivos de seguridad realizaron otro en la capital del estado

Los operativos de seguridad del
Los operativos de seguridad del Grupo Interinstitucional "Todos por Sinaloa" se llevaron a cabo en menos de 48 horas en los municipios de Culiacán y Concordia | Facebook/ Noticias Culiacán Capital

En menos de 48 horas, fuerzas federales y estatales realizaron dos operativos en Concordia y Culiacán, ―en Sinaloa―, los cuales derivaron en el aseguramiento de armas largas, municiones, droga y equipo táctico, así como en la detención de dos hombres, uno de ellos menor de edad.

Las acciones formaron parte de los patrullajes y reconocimientos que mantiene el Grupo Interinstitucional “Todos por Sinaloa”, conformado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

El primer aseguramiento ocurrió el 31 de octubre de 2025 en una zona enmontada de El Zacate, donde elementos del Ejército Mexicano realizaban labores de reconocimiento terrestre. Durante el operativo, el personal militar localizó un depósito con armas y equipo táctico; entre ellos se encontraban los siguientes objetos:

  • 645 cartuchos útiles
  • 7 cargadores
  • 2 chalecos tácticos
  • 4 pares de uniformes tipo militar
  • 4 placas balísticas

De acuerdo con el informe oficial, los uniformes y chalecos fueron incinerados en el lugar, mientras que las municiones y placas balísticas quedaron bajo resguardo y fueron entregadas a la FGR para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

El equipo táctico decomisado en
El equipo táctico decomisado en Concordia fue incinerado por personal del Ejército Mexicano | X / @sspsinaloa1

Las autoridades no reportaron detenciones en este operativo, pero destacaron que el hallazgo podría estar vinculado con grupos delictivos que operan en la zona serrana del sur de Sinaloa.

Detienen a dos hombres con fusiles y fentanilo en Culiacán

Un día después, el 1 de noviembre de 2025, el Grupo Interinstitucional desplegó un operativo en la colonia Invasión Bicentenario, ubicada en la capital sinaloense. Durante un patrullaje conjunto entre agentes del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y la Guardia Nacional, los elementos detectaron a dos civiles armados que, al notar la presencia de las autoridades, intentaron huir hacia un terreno baldío cubierto de maleza.

Tras una persecución a pie, ambos fueron interceptados y asegurados junto con el siguiente material ilícito:

  • Dos fusiles calibre 7.62x39 milímetros (mm)
  • Dos cargadores con cartuchos del mismo calibre
  • Diez bolsas plásticas con pastillas azules con las características del fentanilo

Los dos hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, junto con las armas, municiones y la droga. Según confirmó la autoridad, uno de los detenidos es menor de edad, por lo que se dio vista a la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes.

Los dos civiles intentaron huir
Los dos civiles intentaron huir de las fuerzas federales cuando fueron interceptados en Culiacán | X / @sspsinaloa1

La SSPE Sinaloa informó que estas operaciones forman parte del refuerzo de seguridad en la capital, ante la persistencia de reportes sobre venta y trasiego de fentanilo y armamento de alto poder.

“El objetivo es mantener presencia constante y coordinación entre las fuerzas armadas para prevenir hechos delictivos y fortalecer la tranquilidad ciudadana”, indicó la dependencia.

Día de muertos 2025: Gran

