Grupo afín a La Mayiza incendia un campestre en La Higuerita, Culiacán

Incendian campestre en Culiacán. (Captura de pantalla)

Una propiedad campestre fue incendiada en el poblado La Higuerita, sindicatura de Culiacancito, hecho que movilizó a corporaciones de seguridad y equipos de emergencia la noche del 29 de octubre en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con reportes compartidos por Luz Noticias y Noroeste, el ataque ocurrió alrededor de las 19:00 horas del miércoles, cuando un grupo de personas, presuntamente armadas y afines a La Mayiza, ingresó al campestre “El Álamo” ubicado sobre la calle Álamo Gris, a pocos metros de la carretera a Culiacancito.

Tras irrumpir en el inmueble, los agresores vandalizaron la entrada principal y arrojaron combustible con el cual provocaron un incendio.

Incendio propiedad campestre en Culiacán. (X/@sl0wpain001)

En redes sociales circularon videos que documentaron la violencia del suceso: se ve cómo varias secciones del inmueble arden mientras los agresores se desplazan por los pasillos y el exterior.

En otra toma, se observa a una persona armada corriendo junto a una columna mientras, detrás de él, se expande el fuego por las estructuras del lugar. Otro fragmento muestra el momento en que uno de los participantes sostiene una antorcha y la acerca a las paredes, prendiendo fuego en la planta baja.

En los videos en redes sociales se ve también varias letras que darían pistas de la autoría del acto criminal, con “FEDI” o “MF”, éstas últimas que hacen alusión a la facción liderada por Ismael Zambada Sicairos, alias Mayito Flaco.

Incendio propiedad campestre en Culiacán. (X/@sl0wpain001)

Las primeras autoridades en acudir fueron agentes de diversas corporaciones policiacas que solicitaron la intervención del Cuerpo de Bomberos de Culiacán, el cual sofocó el incendio tras varios minutos de trabajo.

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que no se reportaron personas lesionadas y que los daños materiales ascienden a varios miles de pesos.

En paralelo, circuló también la versión, no confirmada oficialmente, de que la propiedad incendiada pertenecería a Víctor Miguel Lindoro Navidad, cuñado de Iván Archivaldo Guzmán, líder de Los Chapitos.

Escalada de ataques a inmuebles

El atentado en La Higuerita se suma a una serie de ataques contra propiedades, campestres y haciendas en Sinalia en medio de la ola de violencia que ha dejado la lucha entre Los Chapitos y La Mayiza, del Cártel de Sinaloa.

Incendio propiedad campestre en Culiacán. (X/@sl0wpain001)

Apenas el pasado 30 de septiembre, individuos armados incendiaron otra hacienda ubicada en la colonia Bachigualato, también en la zona poniente de la ciudad, donde únicamente se reportaron daños materiales.

De acuerdo con registros de la Fiscalía General del Estado, más de cien inmuebles —entre campos, ranchos, casas y comercios— han sido vandalizados (incendiados, baleados o dañados) desde septiembre de 2024, principalmente en medio de la pugna entre grupos delictivos en el estado.

Hace días también se reportó un ataque con drones explosivos contra la vivienda conocida como “Casa Rosa”, exresidencia de Consuelo Loera Pérez, madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en el municipio de Badiraguato.