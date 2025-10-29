Cuál es el sueldo de Sergio Mayer, el diputado que fue criticado por acudir a La Granja VIP

Tras acudir como invitado especial a La Granja VIP, Sergio Mayer Bretón es criticado en redes por su actuar político (Foto: Cuartoscuro)

En medio de una emergencia nacional por inundaciones y múltiples escándalos asociados con el sector político del país, tales como la organización de un homenaje a la Sonora Santanera en la Cámara de Diputados o una desatención del diputado Cuauhtémoc Blanco durante una sesión legislativa, la reciente participación de Sergio Mayer como invitado especial en la gala de eliminación de La Granja VIP ha reavivado la polémica en redes sociales.

Numerosos usuarios cuestionaron sus actividades como servidor público y lo señalaron por anteponer sus apariciones televisivas a sus prioridades como diputado.

Sergio Mayer llega como invitado especial a la gala de eliminación de La Granja VIP, en medio de acusaciones a diputados (TV Azteca/Captura de pantalla)

¿Cuáles fueron las reacciones de los usuarios ante la aparición de Mayer en el programa?

Durante la gala, el actor y político intervino para defender a su hijo, Sergio Mayer Mori, quien venía de una racha de críticas por su comportamiento dentro del reality. La defensa del diputado no se limitó a palabras de apoyo, sino que también incluyó un enfrentamiento directo con otros participantes.

La reacción del público en redes sociales fue inmediata y mayoritariamente negativa. Muchos usuarios interpretaron su asistencia al programa como un intento de escapar de sus responsabilidades para enfocarse en proteger a su hijo de la opinión pública.

En la plataforma X, no dejaban de incrementar los mensajes irónicos que señalaban la frecuencia con la que el diputado aparece en películas y programas de televisión, contrastando con su presumible ausencia en el trabajo parlamentario.

Usuarios en redes se van en contra de Sergio Mayer tras su aparición en La Granja VIP. Crédito: X/@YaMarihuano

¿Cuál es el sueldo como diputado de Sergio Mayer Bretón?

El año pasado, el presupuesto asignado para la Cámara de Diputados ascendía a casi 9 millones de pesos, una cifra que refleja la magnitud de los recursos destinados al funcionamiento del órgano legislativo federal.

Hace un tiempo, el actor y empresario declaró que el salario que percibía como legislador no le era suficiente para subsistir, motivo por el cual busca aprovechar los recesos de su actividad legislativa para seguir desempeñándose en sus actividades artísticas.

Sergio Mayer defiende a su hijo en La Granja VIP. (IG/La Granja VIP)

Tras esto, vuelve a la conversación un informe oficial publicado en el portal de Transparencia de la Cámara de Diputados en el que se detalla que el sueldo mensual del diputado federal asciende a los 75 mil 205 pesos.

Es por lo anterior que se puede señalar que, Sergio Mayer recibe anualmente más de 900 mil pesos, los cuales son independientes de otro tipo de prestaciones que se les ofrece, tales como el aguinaldo, que puede alcanzar un monto de hasta los 100 mil pesos.