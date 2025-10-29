México

Cuál es el sueldo de Sergio Mayer, el diputado que fue criticado por acudir a La Granja VIP

Críticas a la presencia del diputado en el reality mientras el país enfrenta emergencias y cuestionamientos legislativos

Por Raúl A. González

Guardar
Tras acudir como invitado especial
Tras acudir como invitado especial a La Granja VIP, Sergio Mayer Bretón es criticado en redes por su actuar político (Foto: Cuartoscuro)

En medio de una emergencia nacional por inundaciones y múltiples escándalos asociados con el sector político del país, tales como la organización de un homenaje a la Sonora Santanera en la Cámara de Diputados o una desatención del diputado Cuauhtémoc Blanco durante una sesión legislativa, la reciente participación de Sergio Mayer como invitado especial en la gala de eliminación de La Granja VIP ha reavivado la polémica en redes sociales.

Numerosos usuarios cuestionaron sus actividades como servidor público y lo señalaron por anteponer sus apariciones televisivas a sus prioridades como diputado.

Sergio Mayer llega como invitado
Sergio Mayer llega como invitado especial a la gala de eliminación de La Granja VIP, en medio de acusaciones a diputados (TV Azteca/Captura de pantalla)

¿Cuáles fueron las reacciones de los usuarios ante la aparición de Mayer en el programa?

Durante la gala, el actor y político intervino para defender a su hijo, Sergio Mayer Mori, quien venía de una racha de críticas por su comportamiento dentro del reality. La defensa del diputado no se limitó a palabras de apoyo, sino que también incluyó un enfrentamiento directo con otros participantes.

La reacción del público en redes sociales fue inmediata y mayoritariamente negativa. Muchos usuarios interpretaron su asistencia al programa como un intento de escapar de sus responsabilidades para enfocarse en proteger a su hijo de la opinión pública.

En la plataforma X, no dejaban de incrementar los mensajes irónicos que señalaban la frecuencia con la que el diputado aparece en películas y programas de televisión, contrastando con su presumible ausencia en el trabajo parlamentario.

Usuarios en redes se van
Usuarios en redes se van en contra de Sergio Mayer tras su aparición en La Granja VIP. Crédito: X/@YaMarihuano

¿Cuál es el sueldo como diputado de Sergio Mayer Bretón?

El año pasado, el presupuesto asignado para la Cámara de Diputados ascendía a casi 9 millones de pesos, una cifra que refleja la magnitud de los recursos destinados al funcionamiento del órgano legislativo federal.

Hace un tiempo, el actor y empresario declaró que el salario que percibía como legislador no le era suficiente para subsistir, motivo por el cual busca aprovechar los recesos de su actividad legislativa para seguir desempeñándose en sus actividades artísticas.

Sergio Mayer defiende a su
Sergio Mayer defiende a su hijo en La Granja VIP. (IG/La Granja VIP)

Tras esto, vuelve a la conversación un informe oficial publicado en el portal de Transparencia de la Cámara de Diputados en el que se detalla que el sueldo mensual del diputado federal asciende a los 75 mil 205 pesos.

Es por lo anterior que se puede señalar que, Sergio Mayer recibe anualmente más de 900 mil pesos, los cuales son independientes de otro tipo de prestaciones que se les ofrece, tales como el aguinaldo, que puede alcanzar un monto de hasta los 100 mil pesos.

Temas Relacionados

Sergio Mayera Granja VIPSergio Mayer MoriViralmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Qué le pasa a tu cuerpo si comes avena en ayunas durante una semana

Incluir este cereal en tu alimentación puede provocar cambios positivos en tu organismo

Qué le pasa a tu

Pan de muerto en taza y microondas; en solo pocos minutos puedes preparar este tradicional antojo

Es posible realizar esta mini repostería preservando el sabor similar a la receta original

Pan de muerto en taza

Este sería el costo del jersey de la selección mexicana inspirada en Francia 98 que usarían en el Mundial 2026

Se espera que el Tri estrene el nuevo uniforme antes de que termine el 2025 en su última fecha FIFA

Este sería el costo del

Quién es “La Vara”, presunto líder de Guerreros Unidos detenido en Morelos

José Antonio “N” fue señalado por liderar a “Los Acapulco”, una filial de “Guerreros Unidos” presuntamente dedicada a delinquir en Morelos

Quién es “La Vara”, presunto

El ranking de lo más visto en Disney+ México para disfrutar acompañado

Disney+ busca mantenerse en el agrado de sus usuarios a través de estas narrativas

El ranking de lo más
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a mujer en Chihuahua

Detienen a mujer en Chihuahua con dosis de cocaína, fusiles y cinco vehículos robados

Decomisan armas blancas y drogas tras cateo sorpresa en el Centro Penitenciario Varonil de Tanivet en Oaxaca

Autoridades detienen en Morelos a “La Vara”, presunto líder criminal de Guerreros Unidos

Vinculan a proceso a presuntos responsables de dejar un cuerpo decapitado, hallado dentro de un auto en Sonora

Sentencian a “El 15”, líder del Cártel de Sinaloa detenido antes de entrar a una clínica para cambiarse el rostro

ENTRETENIMIENTO

Ranking Spotify en México: top

Ranking Spotify en México: top 10 de los podcasts con más reproducciones

Los mejores memes de mexicanos que dejó el estreno de “Berghain”, el nuevo single de Rosalía

Aldo de Nigris encara a Sergio Mayer tras salir de La Casa de los Famosos 3: “No es la forma”

Aldo de Nigris y Elaine Haro protagonizan pelea y coqueteo en video de El Bogueto y Xavi

Dónde ver Macario, la película mexicana perfecta para el Día de Muertos y recordar a los difuntos

DEPORTES

Blue Demon Jr. sufre accidente

Blue Demon Jr. sufre accidente automovilístico en CDMX, está en terapia intensiva

Por qué Chaco Giménez culpó al Turco Mohamed de la lesión de Alexis Vega

Andrés Guardado cambia de cancha, inicia su carrera como DT en el Betis

¿Cuánto gana en el club León James Rodríguez, jugador colombiano que no seguirá para el siguiente torneo?

Qué equipos de la Liga MX buscarían a James Rodríguez en caso de no renovar con el club León