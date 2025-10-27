México

Tras críticas por ‘bailongo’ en San Lázaro, Sergio Mayer reaparece en La Granja VIP y lo tunden en redes

Sergio Mayer fue criticado por internautas tras aparecer en un reality show mientras siguen las quejas sobre su trabajo como diputado

Por Anayeli Tapia Sandoval

Guardar
(TV Azteca/Captura de pantalla)
(TV Azteca/Captura de pantalla)

Tras protagonizar una controversia nacional por la organización de un homenaje a la Sonora Santanera en la Cámara de Diputados en medio de una emergencia nacional por inundaciones, Sergio Mayer, diputado y actor, se dejó ver este domingo como invitado especial en el reality La Granja VIP, lo que en redes sociales desató una oleada de críticas por parte de quienes lo acusaron de priorizar sus apariciones en programas de televisión sobre sus responsabilidades parlamentarias.

La aparición de Mayer este 26 de octubre en la gala de eliminación de La Granja VIP, en la que defendió a su hijo Sergio Mayer Mori tras cuestionamientos sobre su actitud dentro del programa, reavivó los cuestionamientos sobre su trabajo como diputado.

Las redes sociales, en particular la plataforma X, se llenaron de mensajes irónicos señalando su presencia recurrente en televisión y su aparente ausencia en las obligaciones legislativas.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Entre las frases destacadas, usuarios publicaron: “Sergio Mayer en todos lados menos en la Cámara de Diputados haciendo su trabajo”, “Ya mejor que pida licencia”, “Le dieron una arrastrada hace poco a Sergio Mayer por su trabajo como Diputado y ahora viene a que le den otra arrastrada pero en un reality, el chiste se cuenta solo” y “Vemos a Sergio Mayer en todos lados menos en su curul (que todos pagamos) pero lo que intenta es componer su SEO”.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Otras voces reforzaron este sentimiento al ironizar sobre su papel como invitado estrella del reality show en un aparente intento de que se olvide el asunto en la Cámara: “Sergio Mayer solo fue a levantar una cortina de humo para que se nos olvide el bailongo que organizó”.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Algunos usuarios pidieron su destitución con mensajes dirigidos a figuras como Luisa Alcalde, dirigente nacional de Morena, mientras que otras publicaciones señalaron: “Ya deberían de quitarle su cargo político a Sergio Mayer. Además de hacer sus fiestitas el señor tiene tiempo de ir a hacer programas en la TV”.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La presencia de Mayer en la televisión ocurre también tras la viralización de su discusión con el periodista Joaquín López Dóriga por su rol en la promoción de actividades culturales en la sede legislativa.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Cabe apuntar que el diputado fue invitado al programa debido a que su hijo, Sergio Mayer Mori, se encuentra participando en dicho reality show, donde además ha sido fuertemente criticado por comentarios contra la comunidad LGBT+.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Desempeño legislativo de Sergio Mayer

Durante su actual periodo como diputado en la LXVI Legislatura (2024-2027), Sergio Mayer Bretón registra ocho intervenciones en el pleno.

En cuanto a sus iniciativas presentadas en lo que va de este periodo, D una fue desechada, una fue retirada y dos permanecen pendientes de ser dictaminadas o discutidas.

En cuanto a su participación en votaciones, de 112 asuntos Mayer votó en 98 ocasiones y se ausentó en 14, es decir, tiene una ausencia del 12.5% aproximadamente.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Estas cifras muestran que, si bien ha participado formalmente en diversas discusiones y ha presentado iniciativas sobre temas variados, Mayer también suma un porcentaje elevado de ausencias respecto al total de votaciones en el pleno.

Estos datos amplían el panorama sobre el desempeño y la presencia institucional del diputado en su periodo, en contraste con su actividad mediática y el debate público en torno a sus prioridades como servidor público, pues previamente también se dejó ver con regularidad como panelista en La Casa de los Famosos México.

Temas Relacionados

Sergio MayerLa Granja VIPSonora SantaneraCámara de Diputadosmexico-noticias

Más Noticias

‘¿Quién es la máscara?’, qué personaje fue el tercer eliminado

Al revelarse la identidad del personaje, uno de los investigadores rompió en llanto

‘¿Quién es la máscara?’, qué

Ángela Aguilar reaparece junto a Nodal y deja ver su vientre en medio de rumores de embarazo

La pareja se mostró cariñosa y enamorada en el show del sonorense en el Domo Care de Monterrey

Ángela Aguilar reaparece junto a

Sandra Itzel rompe el silencio tras su eliminación de La Granja VIP

La actriz se convirtió en la segunda eliminada tras una tensa nominación con Eleazar Gómez

Sandra Itzel rompe el silencio

Pronóstico del clima en México: cómo variarán las temperaturas en cada región este 27 de octubre

La previsión meteorológica puede servir para que las personas estén preparadas antes de salir de casa

Pronóstico del clima en México:

¿Cuántas canciones ha compuesto Ángela Aguilar? Esto revelan los registros

Bases de datos muestran que Ángela Aguilar pasó de tener una sola canción registrada como autora a contar con 15 obras tras la polémica por “Invítame a un café” y el premio Musa

¿Cuántas canciones ha compuesto Ángela
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a “El Tunco”, encargado

Detienen a “El Tunco”, encargado de “todas las operaciones de narcotráfico” entre Colombia, México y Ecuador

Cae en Guanajuato presunto generador de violencia ligado al homicidio de siete personas

Aseguran en Texas, EEUU, 400 armas con destino a México: capturan a los responsables

Aseguran media tonelada de marihuana en bolsas de basura en Jalisco

FGR “arrebata” inmueble a Los Chapitos, era usado para secuestros y vale más de 4 millones de pesos

ENTRETENIMIENTO

‘¿Quién es la máscara?’, qué

‘¿Quién es la máscara?’, qué personaje fue el tercer eliminado

Ángela Aguilar reaparece junto a Nodal y deja ver su vientre en medio de rumores de embarazo

Sandra Itzel rompe el silencio tras su eliminación de La Granja VIP

¿Cuántas canciones ha compuesto Ángela Aguilar? Esto revelan los registros

La Granja VIP: Quién fue el segundo eliminado del reality

DEPORTES

Ricardo Peláez llora la partida

Ricardo Peláez llora la partida de Manuel Lapuente, entrenador mexicano que murió a los 81 años

Faitelson exige a la FMF investigar la muerte de un aficionado de Cruz Azul en el Estadio Olímpico

Gran Premio de México 2025: así fue el momento en que Liam Lawson estuvo cerca de atropellar a dos personas

Gran Premio de México: así retiraron a un vendedor ambulante en silla de ruedas al exterior del Metro CDMX

Gran Premio de México 2025 de la Fórmula 1 en fotos: así fue la victoria de Lando Norris