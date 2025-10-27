Tras críticas por ‘bailongo’ en San Lázaro, Sergio Mayer reaparece en La Granja VIP y lo tunden en redes

(TV Azteca/Captura de pantalla)

Tras protagonizar una controversia nacional por la organización de un homenaje a la Sonora Santanera en la Cámara de Diputados en medio de una emergencia nacional por inundaciones, Sergio Mayer, diputado y actor, se dejó ver este domingo como invitado especial en el reality La Granja VIP, lo que en redes sociales desató una oleada de críticas por parte de quienes lo acusaron de priorizar sus apariciones en programas de televisión sobre sus responsabilidades parlamentarias.

La aparición de Mayer este 26 de octubre en la gala de eliminación de La Granja VIP, en la que defendió a su hijo Sergio Mayer Mori tras cuestionamientos sobre su actitud dentro del programa, reavivó los cuestionamientos sobre su trabajo como diputado.

Las redes sociales, en particular la plataforma X, se llenaron de mensajes irónicos señalando su presencia recurrente en televisión y su aparente ausencia en las obligaciones legislativas.

Entre las frases destacadas, usuarios publicaron: “Sergio Mayer en todos lados menos en la Cámara de Diputados haciendo su trabajo”, “Ya mejor que pida licencia”, “Le dieron una arrastrada hace poco a Sergio Mayer por su trabajo como Diputado y ahora viene a que le den otra arrastrada pero en un reality, el chiste se cuenta solo” y “Vemos a Sergio Mayer en todos lados menos en su curul (que todos pagamos) pero lo que intenta es componer su SEO”.

Otras voces reforzaron este sentimiento al ironizar sobre su papel como invitado estrella del reality show en un aparente intento de que se olvide el asunto en la Cámara: “Sergio Mayer solo fue a levantar una cortina de humo para que se nos olvide el bailongo que organizó”.

Algunos usuarios pidieron su destitución con mensajes dirigidos a figuras como Luisa Alcalde, dirigente nacional de Morena, mientras que otras publicaciones señalaron: “Ya deberían de quitarle su cargo político a Sergio Mayer. Además de hacer sus fiestitas el señor tiene tiempo de ir a hacer programas en la TV”.

La presencia de Mayer en la televisión ocurre también tras la viralización de su discusión con el periodista Joaquín López Dóriga por su rol en la promoción de actividades culturales en la sede legislativa.

Cabe apuntar que el diputado fue invitado al programa debido a que su hijo, Sergio Mayer Mori, se encuentra participando en dicho reality show, donde además ha sido fuertemente criticado por comentarios contra la comunidad LGBT+.

Desempeño legislativo de Sergio Mayer

Durante su actual periodo como diputado en la LXVI Legislatura (2024-2027), Sergio Mayer Bretón registra ocho intervenciones en el pleno.

En cuanto a sus iniciativas presentadas en lo que va de este periodo, D una fue desechada, una fue retirada y dos permanecen pendientes de ser dictaminadas o discutidas.

En cuanto a su participación en votaciones, de 112 asuntos Mayer votó en 98 ocasiones y se ausentó en 14, es decir, tiene una ausencia del 12.5% aproximadamente.

Estas cifras muestran que, si bien ha participado formalmente en diversas discusiones y ha presentado iniciativas sobre temas variados, Mayer también suma un porcentaje elevado de ausencias respecto al total de votaciones en el pleno.

Estos datos amplían el panorama sobre el desempeño y la presencia institucional del diputado en su periodo, en contraste con su actividad mediática y el debate público en torno a sus prioridades como servidor público, pues previamente también se dejó ver con regularidad como panelista en La Casa de los Famosos México.