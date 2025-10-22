Esta es la sanción que podría recibir Cuauhtémoc Blanco por jugar pádel durante sesión en Comisión de Presupuesto

El legislador morenista se conectó casi al final de la sesión de la de Ley General de Aguas. Crédito: X | @jorgegogdl

El diputado por Morena, Cuauhtémoc Blanco, aceptó que el lunes 20 de octubre de 2025, durante una sesión de extraordinaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, asistió a esta desde el Desierto de los Leones, donde previo a la reunión se encontraba jugando pádel.

El momento fue muy criticado ya que se viralizó en redes sociales un fragmento donde se puede ver que la sesión era virtual, sin embargo, una de las diputadas le pregunta a Blanco el sentido de su voto y el legislador fuera de contexto le pide que le pongan asistencia.

Entre las burlas se puede escuchar a Mario Zamora del PRI, decir: “está jugando pádel, ni sabe qué está votando”.

Ante esta falta de atención por parte del diputado morenista, internautas han pedido que se le sancione o castigue de alguna forma, debido a que no estaba poniendo atención a una sesión en la que se supone estaba conectado.

Esta es la sanción prevista en la Constitución que podría aplicar al comportamiento de Cuauhtémoc Blanco

Según lo establecido en el Reglamento de la Cámara de Diputados, reformado por última vez el 2 de mayo de 2024, en su artículo 57 prevé lo siguiente:

“La Secretaría formulará dentro de los veinte días siguientes al cierre del periodo de que se trate, un informe final de las inasistencias sin justificar, que deberá remitir al Presidente y a los coordinadores de los grupos, a efecto de que se publique en los medios de información de la Cámara, a través de la página de Internet oficial y de las cuentas en redes sociales activadas por la Cámara; y se determine la sanción correspondiente en términos del artículo 64 de la Constitución”.

Cuauhtémoc Blanco podría hacerse acreedor a una sanción por jugar pádel durante sesión de Comisión de Presupuesto. | Jesús Áviles

Al consultar el artículo mencionado en este reglamento, se puede leer:

“Artículo 64: Los diputados y senadores que no concurran a una sesión, sin causa justificada o sin permiso de la Cámara respectiva, no tendrán derecho a la dieta correspondiente al día en que falten”.

Problemas de señal y por salud, justificaciones de Blanco

Durante la tarde de este martes 21 de octubre, el exfutbolista comentó lo sucedido y justificó su actuar por motivos de salud, “Me encanta el pádel, soy deportista. Me hice estudios y necesito hacer ejercicio por el bienestar de mi corazón”.

Aunque se dijo dispuesto a asumir la multa o sanción que derive de su comportamiento, el morenista no aceptó del todo la falta, debido a que afirmó que terminó de jugar a las 8:00 de la mañana y la sesión estaba programada desde las 10:00 horas.