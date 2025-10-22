México

Esta es la sanción que podría recibir Cuauhtémoc Blanco por jugar pádel durante sesión en Comisión de Presupuesto

El diputado por Morena justificó su falta de atención en lo discutido debido a que necesita hacer ejercicio para cuidar su corazón

Por Jaqueline Viedma

Guardar
El legislador morenista se conectó casi al final de la sesión de la de Ley General de Aguas. Crédito: X | @jorgegogdl

El diputado por Morena, Cuauhtémoc Blanco, aceptó que el lunes 20 de octubre de 2025, durante una sesión de extraordinaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, asistió a esta desde el Desierto de los Leones, donde previo a la reunión se encontraba jugando pádel.

El momento fue muy criticado ya que se viralizó en redes sociales un fragmento donde se puede ver que la sesión era virtual, sin embargo, una de las diputadas le pregunta a Blanco el sentido de su voto y el legislador fuera de contexto le pide que le pongan asistencia.

Entre las burlas se puede escuchar a Mario Zamora del PRI, decir: “está jugando pádel, ni sabe qué está votando”.

Ante esta falta de atención por parte del diputado morenista, internautas han pedido que se le sancione o castigue de alguna forma, debido a que no estaba poniendo atención a una sesión en la que se supone estaba conectado.

Esta es la sanción prevista en la Constitución que podría aplicar al comportamiento de Cuauhtémoc Blanco

Según lo establecido en el Reglamento de la Cámara de Diputados, reformado por última vez el 2 de mayo de 2024, en su artículo 57 prevé lo siguiente:

“La Secretaría formulará dentro de los veinte días siguientes al cierre del periodo de que se trate, un informe final de las inasistencias sin justificar, que deberá remitir al Presidente y a los coordinadores de los grupos, a efecto de que se publique en los medios de información de la Cámara, a través de la página de Internet oficial y de las cuentas en redes sociales activadas por la Cámara; y se determine la sanción correspondiente en términos del artículo 64 de la Constitución”.

Cuauhtémoc Blanco podría hacerse acreedor
Cuauhtémoc Blanco podría hacerse acreedor a una sanción por jugar pádel durante sesión de Comisión de Presupuesto. | Jesús Áviles

Al consultar el artículo mencionado en este reglamento, se puede leer:

“Artículo 64: Los diputados y senadores que no concurran a una sesión, sin causa justificada o sin permiso de la Cámara respectiva, no tendrán derecho a la dieta correspondiente al día en que falten”.

Problemas de señal y por salud, justificaciones de Blanco

Durante la tarde de este martes 21 de octubre, el exfutbolista comentó lo sucedido y justificó su actuar por motivos de salud, “Me encanta el pádel, soy deportista. Me hice estudios y necesito hacer ejercicio por el bienestar de mi corazón.

Aunque se dijo dispuesto a asumir la multa o sanción que derive de su comportamiento, el morenista no aceptó del todo la falta, debido a que afirmó que terminó de jugar a las 8:00 de la mañana y la sesión estaba programada desde las 10:00 horas.

Temas Relacionados

Cuauhtémoc BlancoComisión de PresupuestoCámara de DiputadosMorenaClaudia SheinbaumPádelmexico-noticias

Más Noticias

Violencia en Culiacán: dos ataques armados dejan cuatro muertos y cinco heridos

Los ataques armados ocurrieron cerca de la Feria Ganadera y en inmediaciones de dos plazas comerciales

Violencia en Culiacán: dos ataques

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este martes 21 de octubre

Los precios de la mezcla mexicana de petróleo son actualizados diariamente por la página web de Pemex

Cierre de la mezcla mexicana

Lotería Nacional: dónde ver los números ganadores del Chispazo del 21 de octubre

El sorteo de Chispazo se realiza dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Lotería Nacional: dónde ver los

Jawy recibió regaño público tras insultar al Tío Pepe en La Granja VIP

Además el influencer fue sancionado por romper las normas de la producción y el manual de los granjeros

Jawy recibió regaño público tras

Sergio Mayer Mori llama “esposa” a Carolina Ross tras su salida de La Granja VIP y así reacciona la cantante

La intérprete sinaloense rompió el silencio sobre los comentarios cariñosos del hijo de Sergio Mayer

Sergio Mayer Mori llama “esposa”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Violencia en Culiacán: dos ataques

Violencia en Culiacán: dos ataques armados dejan cuatro muertos y cinco heridos

Vinculan a proceso a policía involucrado en caso de desaparición forzada en Guanajuato, van cinco detenidos

Aseguran cargamento de cocaína en Sonora escondido en carcasa de motor proveniente de Naucalpan, Edomex

Detienen a cinco personas por ataques contra el Ejército y policías en Coahuila

Recapturan a “Mono Canelo”, líder de una célula de Los Chapitos y generador de violencia en Culiacán, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Jawy recibió regaño público tras

Jawy recibió regaño público tras insultar al Tío Pepe en La Granja VIP

Sergio Mayer Mori llama “esposa” a Carolina Ross tras su salida de La Granja VIP y así reacciona la cantante

¿Boda a la vista? Abelito confiesa sus planes de futuro con Aranza Salazar tras el reality show

Leo Rizzi comparte detalles de su concierto en CDMX: “Habrá invitados sorpresa”

Estos son los precios de los boletos para Kali Uchis en el Palacio de los Deportes de CDMX

DEPORTES

Faitelson demerita rumores sobre Javier

Faitelson demerita rumores sobre Javier Aguirre y su influencia para que Mauricio Ymay llegue a TUDN

Ex rival de Canelo revela lo que Crawford hizo en su pelea contra el tapatío y a él le faltó

Sorpresa mexicana en NXT: Mr. Iguana y La Parka se suman a la cartelera de Halloween Havoc

Triunfo agónico para las Águilas del América, de último minuto vencen al Puebla 2 goles por 1

Qué pasará con José Ramón Fernández en ESPN tras el despido de uno de sus productores más cercanos