La Granja VIP: ¿Por qué castigaron a Sergio Mayer Mori?

La producción de La Granja VIP sancionó a Sergio Mayer Mori por incumplimiento en sus actividades como capataz.

El actor no solo recibió un regaño del Tío Pepe, mayoral de la granja, también fue sancionado: no podrá participar en la dinámica por el derecho de capataz en la tercera semana de competencia.

“Me parece justo, Adal, porque si no me iba a seguir”, respondió el actor entre risas.

Así evaluó el Tío Pepe el desempeño de Sergio Mayer Mori como capataz

El mayoral de La Granja VIP asistió como invitado especial a la Gala de Traición para compartir el resultado de su evaluación semanal.

En términos generales, señaló que esta semana se presentaron varios problemas con las raciones de comida tanto de los animales como de los granjeros y señaló al capataz como el responsable.

“El capataz ha sido marcadamente diferente de lo que fue la semana anterior, en donde puso buen empeño. En esta semana ha habido cambio, ha habido inconsistencias de indisciplina como el caso de los alimentos que son exclusivos del capataz y del invitado que tiene que no se pueden compartir con los demás granjeros”, dijo.

El Tío Pepe también señaló que Sergio Mayer Mori se quedó dormido en una ocasión.

“La labor más importante de un capataz es estar supervisando constantemente el trabajo de todos, de los peones y los granjeros, lo cual implica también levantarse temprano y a tiempo; en una ocasión se quedó dormido”, dijo.

Debido a esta situación, el mayoral decidió quitar el 50 por ciento del presupuesto semanal destinado para la comida de los granjeros y peones.

“Me parece muy fuerte, es como si literal no estuviéramos haciendo nada. Yo creo que todos estamos metiendo mucho esfuerzo, mucho empeño. El tema de la comida del capataz, yo la comparto porque me parece un desperdicio dejarla ahí”, dijo Mayer Mori.

Asimismo, reconoció que no fue tan estricto con sus compañeros como en la primera semana que fue capataz.

Finalmente, Adal Ramones hizo un llamado para que todos los granjeros consideren cuáles son las responsabilidades del capataz si es que tienen intención de competir por el puesto.

“Como capataz eres el responsable de cuidar el porcentaje de raciones y que nadie coma de más, ni animales ni personas. Te tengo noticias, tras perder el 50 por ciento de la ración del plato de tus compañeros y el tuyo propio, no vas a poder competir por ser el capataz la siguiente semana", dijo el conductor.