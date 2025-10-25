La Granja VIP en vivo hoy 25 de octubre: ¿Quién es el nuevo nominado?

El luchador sacó a Liz Vega de la placa de nominados y colocó a Alfredo Adame en su lugar.

Alberto del Río, mejor conocido como El Patrón, ganó la salvación esta semana. Con ello, no solo salió de la placa de nominado, también intercambió a uno de sus compañeros en riesgo por un granjero.

Una usuaria de TikTok y fanática de La Granja VIP desató controversia en redes sociales tras revelar que se puede hasta 120 veces por día .

La vida en La Granja VIP está cada vez más lejos del glamour… y más cerca del estómago vacío. Las celebridades volvieron a sufrir un golpe directo a su alimentación luego de que el Tío Pepe les aplicara un castigo ejemplar tras detectar varios descuidos en sus tareas. Sí, el presupuesto para comida se fue para abajo… ¡y feo!

Últimas noticias

¿Cotizas en el IMSS? Así puedes pedir 160 mil pesos del Infonavit para mejorar tu vivienda Ofrece a los trabajadores con Afore la posibilidad de acceder al crédito Mejoravit Solo para Ti

Hermana de Eleazar Gómez manda fuerte mensaje a Ana María Alvarado tras exponer supuesta denuncia de violencia Zoraida Gómez externó su apoyo a su hermano y pidió votos tras ser nominado en La Granja VIP

¡Pasarán hambre en La Granja VIP! Éste es el porcentaje que el Tío Pepe quitó del presupuesto semanal para comida El mayoral explicó las razones por las que se tomó esta tajante decisión

¿A quién salvó y ‘traicionó’ El Patrón este viernes 24 de octubre en La Granja VIP? Te decimos todo lo que debes de saber por si te lo perdiste