México

La Granja VIP en vivo hoy 25 de octubre: ¿Quién es el nuevo nominado?

Sigue minuto a minuto la transmisión en vivo de Disney+

Por Adriana Castillo

Guardar
14:07 hsHoy

¡Pasarán hambre en La Granja VIP! Éste es el porcentaje que el Tío Pepe quitó del presupuesto semanal para comida

El mayoral explicó las razones por las que se tomó esta tajante decisión

Por Zurisaddai González

(Instagram)
(Instagram)

La vida en La Granja VIP está cada vez más lejos del glamour… y más cerca del estómago vacío. Las celebridades volvieron a sufrir un golpe directo a su alimentación luego de que el Tío Pepe les aplicara un castigo ejemplar tras detectar varios descuidos en sus tareas. Sí, el presupuesto para comida se fue para abajo… ¡y feo!

Leer la nota completa
13:19 hsHoy

La Granja VIP: cómo votar hasta 120 veces por día

Un dispositivo móvil ofrece varias rutas para evitar que tu granjero favorito salga de la competencia

Por Adriana Castillo

(TV Azteca)
(TV Azteca)

Una usuaria de TikTok y fanática de La Granja VIP desató controversia en redes sociales tras revelar que se puede hasta 120 veces por día.

Leer la nota completa
13:19 hsHoy

¿Quiénes son los nominados de la semana?

  • Eleazar Gómez
  • Sandra Itzel
  • Alfredo Adame
(Captura: La Granja VIP)
(Captura: La Granja VIP)
13:07 hsHoy

¿A quién salvó El Patrón?

Alberto del Río, mejor conocido como El Patrón, ganó la salvación esta semana. Con ello, no solo salió de la placa de nominado, también intercambió a uno de sus compañeros en riesgo por un granjero.

El luchador sacó a Liz Vega de la placa de nominados y colocó a Alfredo Adame en su lugar.

(La Granja VIP)
(La Granja VIP)

Temas Relacionados

La Granja VIPDisney+El PatrónEleazar GómezSandra ItzelLiz VegaAlfredo Adamemexico-entretenimiento

Últimas noticias

¿Cotizas en el IMSS? Así puedes pedir 160 mil pesos del Infonavit para mejorar tu vivienda

Ofrece a los trabajadores con Afore la posibilidad de acceder al crédito Mejoravit Solo para Ti

¿Cotizas en el IMSS? Así

Hermana de Eleazar Gómez manda fuerte mensaje a Ana María Alvarado tras exponer supuesta denuncia de violencia

Zoraida Gómez externó su apoyo a su hermano y pidió votos tras ser nominado en La Granja VIP

Hermana de Eleazar Gómez manda

¡Pasarán hambre en La Granja VIP! Éste es el porcentaje que el Tío Pepe quitó del presupuesto semanal para comida

El mayoral explicó las razones por las que se tomó esta tajante decisión

¡Pasarán hambre en La Granja

¿A quién salvó y ‘traicionó’ El Patrón este viernes 24 de octubre en La Granja VIP?

Te decimos todo lo que debes de saber por si te lo perdiste

¿A quién salvó y ‘traicionó’

Lotería Nacional: resultados del tris 24 de octubre 2025

Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Lotería Nacional: resultados del tris

ÚLTIMAS NOTICIAS

Precious, la gatita sin colmillos

Precious, la gatita sin colmillos superiores que conquistó las redes con gesto gruñón

Diluvió en el AMBA: cayeron más de 100 milímetros, hubo inundaciones, barrios anegados y miles de usuarios sin luz

Bitcoin encuentra racha alcista en el mercado de criptomonedas hoy 25 de octubre

Los dioses del antiguo Egipto conquistan el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York con una exposición monumental

“Casi nos ahogamos”: los dramáticos testimonios de los automovilistas afectados por la tormenta

INFOBAE AMÉRICA

En medio de su viaje

En medio de su viaje a Malasia, Donald Trump hará una escala previa en Qatar para reunirse con el emir

Tiroteo en una fiesta en Carolina del Norte deja dos muertos y varios heridos graves

La tormenta tropical Melissa gana fuerza en el Caribe: estos países siguen bajo alerta

Kamala Harris no descartó presentarse otra vez a la presidencia de Estados Unidos: “No he terminado”

Globos procedentes de Bielorrusia perturbaron el tráfico aéreo de Lituania

DEPORTES

Franco Colapinto afrontará la última

Franco Colapinto afrontará la última práctica libre y la clasificación del GP de México: hora, TV y todo lo que hay que saber

La respuesta de Xabi Alonso a los ácidos comentarios de Lamine Yamal antes del clásico entre Real Madrid y Barcelona

Con dos clásicos y partidos definitorios, se conocieron los días y horarios de la fecha 14 del Torneo Clausura

“La situación no pinta bien”: Adam Silver, tras el escándalo de apuestas ilegales que sacude a la NBA

La pelea de Rodrigo De Paul con un jugador de Nashville en la victoria del Inter Miami