La Granja VIP en vivo hoy 25 de octubre: ¿Quién es el nuevo nominado?

La vida en La Granja VIP está cada vez más lejos del glamour… y más cerca del estómago vacío. Las celebridades volvieron a sufrir un golpe directo a su alimentación luego de que el Tío Pepe les aplicara un castigo ejemplar tras detectar varios descuidos en sus tareas. Sí, el presupuesto para comida se fue para abajo… ¡y feo!
Una usuaria de TikTok y fanática de La Granja VIP desató controversia en redes sociales tras revelar que se puede hasta 120 veces por día.
Alberto del Río, mejor conocido como El Patrón, ganó la salvación esta semana. Con ello, no solo salió de la placa de nominado, también intercambió a uno de sus compañeros en riesgo por un granjero.
El luchador sacó a Liz Vega de la placa de nominados y colocó a Alfredo Adame en su lugar.