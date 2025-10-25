México

Hermana de Eleazar Gómez manda fuerte mensaje a Ana María Alvarado tras exponer supuesta denuncia de violencia

Zoraida Gómez externó su apoyo a su hermano y pidió votos tras ser nominado en La Granja VIP

Por Adriana Castillo

(IG: @anamaalvarado // @zoraidagomezmx)
(IG: @anamaalvarado // @zoraidagomezmx)

Zoraida Gómez, hermana de Eleazar Gómez, mandó un contundente mensaje para Ana María Alvarado tras exponer un supuesto proceso legal en contra del actor por presunta violencia.

“Veracidad (búsqueda de la verdad): El periodismo se basa en investigar, contrastar fuentes y presentar los hechos de manera fiel y comprobable. No se trata solo de ‘informar’, sino de hacerlo con precisión, sin manipular ni distorsionar los datos. La verdad es la columna vertebral del oficio”, publicó en sus historias de Instagram.

(IG: @zoraidagomezmx)
(IG: @zoraidagomezmx)

La actriz no mencionó nada sobre la supuesta denuncia o demanda en contra de su hermano que Ana María Alvarado expuso en su canal de YouTube, pero sí la etiquetó a la periodista de espectáculos.

Hasta el momento, Ana María Alvarado no se ha pronunciado al respecto.

¿Qué dijo Ana María Alvarado sobre la supuesta denuncia contra Eleazar Gómez?

Fue en un programa en su canal de YouTube donde la periodista de espectáculos reveló que Miriam García, novia de Eleazar Gómez, estaba considerado comenzar un proceso legal en contra del actor por presunta violencia.

Ana María Alvarado dio a conocer que Karla, hermana del Wapayaso Ian García, podría emprender una batalla legal en contra del actor (YT/Ana María Alvarazo)

“Cuando salga (de La Granja VIP), algo grave va a pasar porque va a salir con una demanda. Me estaban platicando de muy buena fuente que la hermana de Ian García, el Wapayaso, andaba con Eleazar Gómez y una semana antes de entrar a La Granja hubo un problemón, una cosa fuerte”, dijo.

La periodista no compartió más detalles sobre el supuesto proceso.

Novia de Eleazar Gómez desmiente demanda por presunta violencia

Adal Ramones, conductor principal de La Granja VIP, entrevistó a Miriam García en la gala por la salvación tras la controversia que se desencadenó por una supuesta denuncia.

(Captura de pantalla TikTok)
(Captura de pantalla TikTok)

La joven desmintió las especulaciones y lamentó lo sucedido, pues algunos de sus seres queridos se preocuparon por ella.

“La verdad estoy muy sorprendida. Yo me desperté con esta noticia que hubo y sí fue muy impactante para mí. Yo tengo casi un año de relación con Eleazar y, pues, obviamente el hecho de que hayan comentado este tipo de situaciones sí me afecta”, aseguró.

Miriam García reveló que tiene un año de relación con el actor y desmintió estar comprometida con él.

“No tienen conciencia de que, aunque no estoy en el medio, tengo familia, tengo amigos, tengo gente que se preocupa por mí y que estaban consternados por la situación. Les puedo decir que eso es totalmente falso, sino no estuviera aquí dando la cara y apoyando a Eleazar”, añadió.

