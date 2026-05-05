Cuánto cuesta el boleto más barato para Yuridia en el Estadio GNP Seguros de CDMX

Yuridia anuncia su esperado regreso a los escenarios con la gira 'Las cartas sobre la mesa tour', recorriendo México en 2026. - - (Ocesa)

Yuridia anuncia el inicio de su gira “Las cartas sobre la mesa Tour” con una fecha principal en el Estadio GNP seguros de la Ciudad de México durante el segundo semestre de 2026.

La preventa para Yuridia se realiza el 6 y 7 de mayo para clientes HSBC y la venta general comienza después a través de Ticketmaster.

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El tour contempla conciertos en ciudades como León, Guadalajara, Mérida, Veracruz, San Luis Potosí, Querétaro, Villahermosa, Ciudad Juárez, Torreón y Cancún entre el 4 de septiembre y el 5 de diciembre de 2026.

La expectativa en torno a la presentación de Yuridia en el Estadio GNP Seguros se incrementa, considerando sus llenos previos en recintos como el Auditorio Nacional y la Plaza de Toros México.

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En 2025, la cantante originaria de Hermosillo lanzó un nuevo álbum de estudio y publicó la grabación de su concierto en la Plaza de Toros La México, donde interpretó canciones junto a Reyli, Majo Aguilar, Carlos Rivera y estrenó el sencillo “Un bendito día” en colaboración con Alejandro Fernández.

La entrada más económica para Yuridia

Yuridia anuncia su esperado regreso a los escenarios con la gira 'Las cartas sobre la mesa tour', recorriendo México en 2026. - - (Ocesa)

La cantante ofrece boletos con costo desde menos de mil pesos hasta más de cinco mil pesos para las zonas exclusivas. El boleto más barato para Yuridia en el Estadio GNP Seguros cuesta 868 pesos mexicanos y corresponde a la sección General B.

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Esta zona permite el ingreso al evento a un precio menor, aunque implica ciertas condiciones que definen la experiencia.

La sección General B no ofrece asientos numerados. El público permanece de pie durante todo el concierto y debe llegar temprano si busca un lugar cercano al escenario. La ausencia de butacas puede ser una desventaja para quienes prefieren comodidad o necesitan descansar.

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Entre las ventajas destaca el precio, que representa la opción más económica para asistir al evento. Además, la cercanía con otros asistentes crea un ambiente participativo y festivo, donde el público suele cantar y bailar en grupo. Para quienes desean vivir el espectáculo sin gastar tanto, es una alternativa funcional.

Vista aérea nocturna de un estadio moderno y vibrante, completamente iluminado con luces azules y moradas, que alberga un concierto de Yuridia y muestra el logo de GNP Seguros entre miles de asistentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso general permite sentir la energía colectiva y ser parte activa del público. Por su costo, General B es ideal para quienes priorizan el ambiente y la economía sobre la comodidad del asiento.

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La actual gira es presentada como una etapa de consolidación en la carrera de Yuridia, quien supera dos décadas como una de las voces más reconocidas del pop y regional mexicano. La artista mantiene la expectativa de una alta demanda, impulsada por su conexión con el público y la diversidad de precios en los boletos, que buscan adaptarse a distintos presupuestos.