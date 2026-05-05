Para qué sirve poner hielos al inodoro una vez a la semana

El truco de poner hielos en el inodoro circula en redes sociales como alternativa económica para la limpieza del baño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En redes sociales y foros de consejos domésticos circula una práctica que ha llamado la atención de quienes buscan alternativas para la limpieza del baño: poner hielos en el inodoro.

Aunque parece un método inusual, usuarios aseguran que ayuda a reducir malos olores y facilita la eliminación de manchas en la taza.

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Este truco, sencillo y económico, se ha popularizado como complemento en la rutina de limpieza.

Y aunque expertos advierten sobre sus limitaciones frente a los productos convencionales aquí te contamos cómo funciona y qué beneficios reales puede aportar a la higiene del baño.

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La práctica de usar hielos en la taza del baño busca reducir malos olores y desprender residuos superficiales, aunque sin acción desinfectante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Realmente sirve tirar hielos en el inodoro para lograr una mejor limpieza?

Tirar hielos en el inodoro es un consejo que circula en redes sociales y blogs de limpieza y aquí te explicamos para qué se sugiere y qué dice la evidencia sobre su eficacia:

1. <b>Desatascar el inodoro</b>

Algunas personas creen que tirar hielos ayuda a deshacer atascos leves, ya que el frío podría endurecer residuos grasos (aunque en el drenaje del inodoro no suele haber grasa, a diferencia del fregadero). Sin embargo, aunque suena un truco genial, no hay evidencia científica que respalde que el hielo sea eficaz para desatascar, ya que el agua fría se derrite rápido y no genera suficiente presión.

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2. <b>Eliminar malos olores</b>

Otra creencia es que el hielo, al derretirse, ayuda a limpiar el sifón y arrastrar residuos que provocan olores. Sin embargo, el hielo solo aporta agua y frío, sin acción desinfectante ni desodorizante. Para eliminar olores, es más recomendable usar limpiadores específicos.

3. <b>Evitar manchas y depósitos</b>

El hielo podría ayudar a desprender residuos en la taza del baño, pero su efecto es temporal y mucho menor que el de cepillar y usar algún limpiador. No sustituye la limpieza frecuente ni los productos adecuados.

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4. <b>Mito de mantenimiento semanal</b>

No hay respaldo científico ni de expertos en plomería que recomienden tirar hielos una vez por semana como mantenimiento preventivo. Es más efectivo limpiar con regularidad y revisar el buen funcionamiento del drenaje.

Un inodoro lleno de cubos de hielo y bicarbonato de sodio, mostrando un método popular para limpiar y desatascar desagües de forma natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo poner hielos en el inodoro para obtener sus beneficios

Como es posible ver, tirar hielos en el inodoro tiene un efecto mínimo o nulo en la limpieza y el mantenimiento. Para mantener el inodoro en buen estado, es mejor usar productos de limpieza adecuados y hacer revisiones periódicas de la plomería.

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Sin embargo, si decides probar el truco de tirar hielos en el inodoro, estos son los pasos que suelen recomendarse para obtener sus supuestos beneficios:

Llena un vaso o recipiente con varios cubos de hielo Se recomienda usar entre 10 y 15 cubos para notar algún efecto. Tira los hielos directamente en la taza del inodoro Distribúyelos alrededor del borde interior de la taza, donde suelen acumularse residuos o manchas. Deja que los hielos se derritan por completo El proceso puede tardar varios minutos. No uses el inodoro en ese tiempo para dejar actuar el frío. Acciona la descarga Una vez derretidos, tira de la palanca para que el agua corra y arrastre los restos junto con el hielo derretido. Limpia normalmente Usa el cepillo y el limpiador habitual para asegurar una limpieza efectiva, ya que el hielo solo ayuda a desprender residuos superficiales.

Consejo adicional: No mezcles el hielo con productos químicos de limpieza mientras están en la taza, ya que el frío no potencia el efecto de estos productos y puede diluirlos.

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Recuerda: Este método es seguro, pero su eficacia es limitada. No elimina bacterias ni desinfecta. Es más útil como complemento momentáneo que como técnica de limpieza principal.