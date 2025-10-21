Eleazar Gómez podría enfrentar una denuncia por presunta violencia tras salir de La Granja VIP, según Ana María Alvarado

La Granja tendrá su primer viernes de Traición (Captura de pantalla)

Eleazar Gómez podría enfrentar un nuevo proceso legal por presunta violencia tras salir de La Granja VIP, así lo dio a conocer la periodista Ana María Alvarado en su canal de YouTube.

De acuerdo con la información que compartió la también conductora de espectáculos, el actor habría violentado a una mujer una semana antes de entrar al reality show (12 de octubre).

“Cuando salga, algo grave va a pasar porque va a salir con una demanda. Me estaban platicando de muy buena fuente que la hermana de Ian García, el Wapayaso, andaba con Eleazar Gómez y una semana antes de entrar a La Granja hubo un problemón, una cosa fuerte”, dijo.

Ana María Alvarado dio a conocer que Karla, hermana del Wapayaso Ian García, podría emprender una batalla legal en contra del actor (YT/Ana María Alvarazo)

Ana María Alvarado no profundizó en detalles, pero reveló que la hermana de Ian García se llama Karla y actualmente se encontraría en trámites para interponer una demanda o denuncia en contra del actor por un presunto episodio de violencia.

Hasta el momento, ni Ian García ni su hermana se han pronunciado al respecto.

Eleazar Gómez ya enfrentó una denuncia por violencia familiar

Esta no es la primera vez que Eleazar Gómez enfrenta un proceso legal por presunta violencia, pues en noviembre de 2020 fue arrestado en la Ciudad de México tras agredir física y verbalmente a su entonces novia, Tefi Valenzuela.

De acuerdo con el relato de la actriz peruana, los hechos ocurrieron cuando regresaron a la casa del actor, minutos después de que él le propuso matrimonio en un restaurante y ella aceptó.

El protagonista de Atrévete a soñar fue vinculado a proceso y declarado culpable de violencia familiar; permaneció 4 meses en prisión y obtuvo libertad condicional por tres años tras aceptar su culpabilidad.

Eso no fue todo, también pagó una indemnización a su ex pareja y le ofreció una disculpa pública como parte de la reparación del daño.

“Quiero ofrecer una disculpa pública a todas las mujeres que se hayan sentido agredidas u ofendidas con mi comportamiento, quiero dejar claro que nunca ha sido mi intención lastimar a nadie. Especialmente quiero ofrecer esta disculpa desde el fondo de mi corazón a Stephanie Valenzuela, por cualquier mal que le haya hecho pasar”, declaró.

Tras lo sucedido, Valenzuela confirmó que recibió la indemnización y aseguró que donaría el dinero a una fundación.

“Ya se depositaron los tres pagos, no sé aún a qué institución voy a donar el dinero, porque creo que van a ser varias y como está en México y yo estoy de viaje, esperaré a volver y empezar a hacer esas obras que tanto quiero hacer", declaró para Ventaneando.