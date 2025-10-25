México

Fabiola Campomanes encara a Alfredo Adame tras sugerir que no tiene fandom: “A la próxima te nomino”

Los actores protagonizaron un acalorado intercambio de indirectas en la segunda fiesta semanal de La Granja VIP

Por Adriana Castillo

(La Granja VIP)
(La Granja VIP)

Fabiola Campomanes lanzó un contundente reclamo en contra de Alfredo Adame en la segunda fiesta semanal de La Granja VIP.

“Me podrías contestar, ¿Por qué querías (nominarme) a mí? ¿Nada más quieres que cheque mi fandom? ¿No es verdad que dijiste: esta la sale rápido, súbela?“, preguntó la actriz.

Esto debido al escándalo que se desató en La Granja VIP tras la segunda gala de nominación.

La actriz llegó a la conclusión de que fue él quien dijo que no tiene fandom |La Granja VIP

Y la actriz se enteró que Eleazar Gómez estaba convenciendo a algunas de sus compañeras de nominarla y, después de cuestionar a varias personas sobre lo sucedido, llegó a la conclusión de que habría sido por sugerencia de Alfredo Adame.

“No, lo único que dije es que así como le tiré a Omahi, después ibas tú porque te vi que estabas empezando a jugar y todo eso, dije: pues pa’ que active su fandom y pa’ que se vaya aclimatando”, respondió el conductor.

Fabiola Campomanes respondió muy a su estilo: “Enfilándome al matadero. Está bien, efectivamente ya empecé a jugar”.

Su frustración llegó al punto de las lágrimas y de asegurar que ella no necesita pasar por situaciones negativas. (Captura de pantalla La Granja VIP)

Pese a la rivalidad que se destapó, los actores mantuvieron un tono de rivalidad cordial mientras lanzaban indirectas y bromeaban sobre estrategias o posibles pactos futuros en la competencia.

“Bueno, la próxima te nomino para que te pongas más chida”, anunció Adame entre risas y Campomanes aceptó el reto: “Órale, va. Me prometiste que no después de esa copa, así que ten palabra”.

Durante el cruce, Adame exploró la posibilidad de cerrar una alianza con Campomanes, pero ella le dijo que hiciera lo que quiera y que sería incapaz de ir por la granja convenciendo a la gente sobre a quién nominar.

Adame asegura tener múltiples grupos
Adame asegura tener múltiples grupos de apoyo en Telegram (TV Azteca)

“¿Quieres hacer alianza conmigo?”, preguntó Adame, a lo que Campomanes respondió con apertura y disposición a negociar: “Va, vamos a votar tú y yo. ¿Te parece si nos sentamos a cotorrear? Si me late tu plan, va. Si no, me quedo todavía bailando en el limbo”.

Los actores lanzaron sus indirectas enfrente de todos sus compañeros, quienes tomaron con humor lo sucedido y recordaron cuáles han sido las reglas que han seguido en otros reality al momento de nominar.

