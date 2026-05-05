Estados Unidos

Alerta en Miami-Dade: así operan las estafas por mensaje de texto sobre multas de tráfico y cómo protegerte

Autoridades del condado advierten sobre la proliferación de esquemas digitales que buscan apropiarse de información bancaria bajo apariencia oficial, y destacan la importancia de consultar únicamente canales institucionales para evitar ser víctima de fraude

Guardar
Un teléfono móvil en una mesa de madera clara muestra un mensaje con un logo de Miami-Dade y advertencia de multa, junto a billetes y una tarjeta bancaria.
Las autoridades de Miami-Dade advierten sobre mensajes de texto fraudulentos que suplantan notificaciones oficiales de multas de tráfico para robar datos bancarios y dinero (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades de Miami-Dade alertaron sobre una ola de mensajes de texto fraudulentos que suplantan procedimientos oficiales para notificar multas de tráfico y buscan obtener datos bancarios y dinero de los residentes, según confirmaron fuentes oficiales a Univision.

Los mensajes, enviados en masa a teléfonos del sur de Florida, aseguran falsamente que la persona tiene saldos impagos y que, de no abonarlos de inmediato, sufrirá la suspensión de la licencia de conducir.

PUBLICIDAD

Además, incluyen enlaces para supuestos pagos en línea que, en realidad, redirigen a portales ilegítimos diseñados para capturar información financiera.

La modalidad delictiva generó preocupación entre la población, especialmente porque los remitentes utilizan tanto números locales —con prefijos 305 o 786— como internacionales, lo que dificulta la identificación inmediata del fraude.

PUBLICIDAD

En muchos casos, los mensajes presentan logotipos, nombres de organismos oficiales y redacción similar a la utilizada en notificaciones genuinas, lo que incrementa la probabilidad de que los usuarios caigan en la estafa.

Mano sostiene smartphone con pantalla mostrando un logo falso de Miami-Dade y notificación de texto. Otros teléfonos y papeles oficiales desenfocados al fondo.
Los mensajes fraudulentos sobre multas de tráfico en Miami-Dade utilizan números locales e internacionales para engañar a los residentes del sur de Florida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Juan Fernández Barquín, secretario de cortes y contralor de Miami-Dade, explicó que los delincuentes buscan sustraer sumas que no corresponden y utilizar posteriormente la información financiera robada.

El funcionario advirtió que ninguna autoridad de la jurisdicción recurre al envío de mensajes de texto para gestionar cobros o comunicar sanciones, y destacó la importancia de no interactuar con enlaces ni entregar datos personales o bancarios por esa vía.

Cómo operan los fraudes y el impacto en la comunidad

En declaraciones reunidas por Univision, vecinos afectados, como Tamara, manifestaron haber recibido “incontables” mensajes con amenazas de estafa, tanto en sus teléfonos personales como en los de familiares y amistades.

El fenómeno creció en los últimos meses, a la par del uso masivo de la mensajería instantánea para trámites cotidianos. Este contexto facilita que los estafadores adapten sus métodos y amplíen el alcance de los ataques.

El recaudador de impuestos local, Dariel Fernández, recomendó a la población utilizar las funciones de los sistemas operativos de Apple y Android para reportar los mensajes como spam y bloquear los remitentes.

Fernández enfatizó que “spam quiere decir que son gente que quiere robarle, hackers que quieren robarle a ustedes la información”.

La educación digital y la prevención son, según las autoridades, herramientas clave para evitar caer en este tipo de delitos.

Varios teléfonos móviles con mensajes de suspensión de licencia y logos de Miami-Dade sobre fondo blanco, junto a cartas oficiales de tráfico apiladas.
Vecinos afectados narran la cantidad de mensajes de estafa recibidos, al tiempo que crecen las amenazas de fraude digital en la comunidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Notificaciones legítimas y vías oficiales de consulta

Las autoridades recalcaron, en diálogo con Univision, que nunca envían comunicaciones sobre procesos o deudas mediante mensajes de texto ni incluyen vínculos para realizar pagos.

Toda notificación oficial de multas de tránsito en Miami-Dade llega exclusivamente por carta en correo postal. Dichos documentos incluyen la fecha de audiencia, el número de la multa y el sitio correspondiente para abonar la deuda, garantizando así la autenticidad y seguridad del proceso.

Para quienes deseen verificar la existencia de posibles deudas, las recomendaciones oficiales incluyen consultar la web oficial de las cortes de Miami-Dade.

Esta plataforma permite ingresar datos personales de forma segura y comprobar si existen sanciones pendientes. Además, las autoridades sugieren descargar la aplicación Miami-Dade Clerk of Courts y crear un perfil, lo que posibilita recibir notificaciones legítimas y personalizadas en caso de sanciones reales.

Estrategias de prevención y respuesta ante el fraude digital

El incremento de fraudes digitales en el ámbito de las multas de tránsito refleja una tendencia global de sofisticación en los esquemas de suplantación de identidad.

Los expertos advierten que, ante cualquier duda sobre la autenticidad de un mensaje recibido, se debe evitar hacer clic en enlaces y comunicarse directamente con las oficinas oficiales para confirmar la información.

La colaboración de la comunidad, mediante la denuncia de mensajes sospechosos y la difusión de consejos de prevención, es fundamental para reducir el impacto de estas estafas.

En este contexto, las autoridades de Miami-Dade instan a los residentes a mantenerse informados y a extremar precauciones, recordando que la gestión responsable de los datos personales es la mejor defensa frente a intentos de fraude digital.

La combinación de vigilancia institucional, canales oficiales de consulta y educación ciudadana constituye el eje de la estrategia para proteger a la comunidad de este tipo de delitos.

Temas Relacionados

Estados Unidos NoticiasFraudes DigitalesMiami-DadeMultas de TránsitoCiberseguridad

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estados Unidos aprobó la venta de kits de bombas guiadas para Ucrania por USD 374 millones

El acuerdo aún requiere revisión del Congreso y negociación contractual

Estados Unidos aprobó la venta de kits de bombas guiadas para Ucrania por USD 374 millones

Cómo operan las estafas a migrantes: redes sociales, IA y suplantación de abogados

El uso de aplicaciones y sistemas de pago sin protección bancaria facilita que grupos delictivos engañen a personas que temen a la deportación

Cómo operan las estafas a migrantes: redes sociales, IA y suplantación de abogados

Video indignante: conductora alcoholizada intentó atropellar a un niño en bicicleta y fue detenida

Una cámara captó a una mujer de 56 años avanzando sobre la vereda hacia un menor en Spokane, Washington, hecho que derivó en su arresto

Video indignante: conductora alcoholizada intentó atropellar a un niño en bicicleta y fue detenida

El impacto del alza de la gasolina: cuánto puede reducir gastos un vehículo eléctrico

La reciente escalada de los costos energéticos impulsó a miles de conductores a analizar el balance entre alternativas tecnológicas, con el objetivo de optimizar sus finanzas ante la volatilidad de los mercados internacionales y la presión económica cotidiana

El impacto del alza de la gasolina: cuánto puede reducir gastos un vehículo eléctrico

Viajar al Mundial 2026 en Estados Unidos: las ciudades donde alojarse será más caro y los riesgos de reservar a último momento

Expertos y autoridades destacan que anticipar la búsqueda de hospedaje es esencial para obtener mejores tarifas, evitar estafas y asegurar disponibilidad durante el evento futbolístico más esperado por los aficionados de América Latina

Viajar al Mundial 2026 en Estados Unidos: las ciudades donde alojarse será más caro y los riesgos de reservar a último momento

TECNO

La teletransportación cuántica ya está aquí: cómo revolucionará la navegación en internet

La teletransportación cuántica ya está aquí: cómo revolucionará la navegación en internet

Cómo puedo liberar espacio en el disco duro de mi PC

Tu iPhone va a dejar de obligarte a usar ChatGPT: vas a poder elegir Claude o Gemini

Cómo puedo ver la pantalla de mi celular en mi TV: 6 opciones para hacerlo

Por qué la inteligencia artificial ya está en las mochilas escolares: cambio del 100% en aulas

ENTRETENIMIENTO

“El personaje debía ser mucho más joven”, la razón que dejó afuera a Matt Damon de una importante saga galáctica

“El personaje debía ser mucho más joven”, la razón que dejó afuera a Matt Damon de una importante saga galáctica

“Tony”: revelan el primer tráiler de la película sobre el chef Anthony Bourdain

Los objetos personales de Matthew Perry serán subastados para apoyar la lucha contra la adicción

La inesperada sorpresa de Tom Felton al nuevo elenco de Harry Potter que conquistó a los fanáticos

El vestido de Emma Chamberlain que tardó 40 horas en pintarse y deslumbró en la Met Gala 2026

MUNDO

Donald Trump suspendió el “Proyecto Libertad” en el estrecho de Ormuz mientras avanzan las conversaciones con Irán

Donald Trump suspendió el “Proyecto Libertad” en el estrecho de Ormuz mientras avanzan las conversaciones con Irán

La ONU impulsa una resolución para sancionar a Irán por sus ataques y el cobro ilegal de peajes en el estrecho de Ormuz

Estados Unidos aprobó la venta de kits de bombas guiadas para Ucrania por USD 374 millones

El papa León XIV le respondió a Trump antes de la visita de Rubio al Vaticano: “Que me critiquen con la verdad”

Ucrania mantiene la oferta de alto el fuego indefinido y espera una respuesta de Moscú