Alerta en Miami-Dade: así operan las estafas por mensaje de texto sobre multas de tráfico y cómo protegerte

Las autoridades de Miami-Dade advierten sobre mensajes de texto fraudulentos que suplantan notificaciones oficiales de multas de tráfico para robar datos bancarios y dinero (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades de Miami-Dade alertaron sobre una ola de mensajes de texto fraudulentos que suplantan procedimientos oficiales para notificar multas de tráfico y buscan obtener datos bancarios y dinero de los residentes, según confirmaron fuentes oficiales a Univision.

Los mensajes, enviados en masa a teléfonos del sur de Florida, aseguran falsamente que la persona tiene saldos impagos y que, de no abonarlos de inmediato, sufrirá la suspensión de la licencia de conducir.

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Además, incluyen enlaces para supuestos pagos en línea que, en realidad, redirigen a portales ilegítimos diseñados para capturar información financiera.

La modalidad delictiva generó preocupación entre la población, especialmente porque los remitentes utilizan tanto números locales —con prefijos 305 o 786— como internacionales, lo que dificulta la identificación inmediata del fraude.

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En muchos casos, los mensajes presentan logotipos, nombres de organismos oficiales y redacción similar a la utilizada en notificaciones genuinas, lo que incrementa la probabilidad de que los usuarios caigan en la estafa.

Los mensajes fraudulentos sobre multas de tráfico en Miami-Dade utilizan números locales e internacionales para engañar a los residentes del sur de Florida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Juan Fernández Barquín, secretario de cortes y contralor de Miami-Dade, explicó que los delincuentes buscan sustraer sumas que no corresponden y utilizar posteriormente la información financiera robada.

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El funcionario advirtió que ninguna autoridad de la jurisdicción recurre al envío de mensajes de texto para gestionar cobros o comunicar sanciones, y destacó la importancia de no interactuar con enlaces ni entregar datos personales o bancarios por esa vía.

Cómo operan los fraudes y el impacto en la comunidad

En declaraciones reunidas por Univision, vecinos afectados, como Tamara, manifestaron haber recibido “incontables” mensajes con amenazas de estafa, tanto en sus teléfonos personales como en los de familiares y amistades.

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El fenómeno creció en los últimos meses, a la par del uso masivo de la mensajería instantánea para trámites cotidianos. Este contexto facilita que los estafadores adapten sus métodos y amplíen el alcance de los ataques.

El recaudador de impuestos local, Dariel Fernández, recomendó a la población utilizar las funciones de los sistemas operativos de Apple y Android para reportar los mensajes como spam y bloquear los remitentes.

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Fernández enfatizó que “spam quiere decir que son gente que quiere robarle, hackers que quieren robarle a ustedes la información”.

La educación digital y la prevención son, según las autoridades, herramientas clave para evitar caer en este tipo de delitos.

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Vecinos afectados narran la cantidad de mensajes de estafa recibidos, al tiempo que crecen las amenazas de fraude digital en la comunidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Notificaciones legítimas y vías oficiales de consulta

Las autoridades recalcaron, en diálogo con Univision, que nunca envían comunicaciones sobre procesos o deudas mediante mensajes de texto ni incluyen vínculos para realizar pagos.

Toda notificación oficial de multas de tránsito en Miami-Dade llega exclusivamente por carta en correo postal. Dichos documentos incluyen la fecha de audiencia, el número de la multa y el sitio correspondiente para abonar la deuda, garantizando así la autenticidad y seguridad del proceso.

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Para quienes deseen verificar la existencia de posibles deudas, las recomendaciones oficiales incluyen consultar la web oficial de las cortes de Miami-Dade.

Esta plataforma permite ingresar datos personales de forma segura y comprobar si existen sanciones pendientes. Además, las autoridades sugieren descargar la aplicación Miami-Dade Clerk of Courts y crear un perfil, lo que posibilita recibir notificaciones legítimas y personalizadas en caso de sanciones reales.

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Estrategias de prevención y respuesta ante el fraude digital

El incremento de fraudes digitales en el ámbito de las multas de tránsito refleja una tendencia global de sofisticación en los esquemas de suplantación de identidad.

Los expertos advierten que, ante cualquier duda sobre la autenticidad de un mensaje recibido, se debe evitar hacer clic en enlaces y comunicarse directamente con las oficinas oficiales para confirmar la información.

La colaboración de la comunidad, mediante la denuncia de mensajes sospechosos y la difusión de consejos de prevención, es fundamental para reducir el impacto de estas estafas.

En este contexto, las autoridades de Miami-Dade instan a los residentes a mantenerse informados y a extremar precauciones, recordando que la gestión responsable de los datos personales es la mejor defensa frente a intentos de fraude digital.

La combinación de vigilancia institucional, canales oficiales de consulta y educación ciudadana constituye el eje de la estrategia para proteger a la comunidad de este tipo de delitos.