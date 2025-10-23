La Granja VIP en vivo hoy 23 de octubre: los granjeros se van contra Eleazar Gómez

El miércoles 22 de octubre se llevó a cabo la segunda gala de nominación de La Granja VIP y cuatro granjeros están en riesgo de abandonar la competencia. Ellos son:

Y es que originalmente Alfredo Adame y Sandra Itzel eran los granjeros con más votos en contra, por lo tanto, los nominados, pero tras aplicar el premio de Liz Vega, el conductor salió de la placa y entró el Patrón.

“2 votos menos a uno de los nominados en la Asamblea” , fue el premio que recibió y ella decidió aplicarlo en Alfredo Adame sacándolo así de la placa de nominados.

La vedette ganó el privilegio de abrir el huevo dorado de la semana tras competir por él con algunos de sus compañeros en una dinámica.

Durante la Asamblea de La Granja VIP realizada la noche del miércoles 22 de octubre, Kim Shantal protagonizó un fuerte enfrentamiento con Eleazar Gómez al acusarlo de traicionar a su equipo y romper los pactos de lealtad establecidos durante la semana. El altercado modificó por completo las alianzas que hasta ese momento mantenían los participantes dentro del reality.

