México

La Granja VIP en vivo hoy 23 de octubre: los granjeros se van contra Eleazar Gómez

Sigue minuto a minuto la transmisión en vivo 24/7 de Disney+

Por Adriana Castillo

Guardar
12:39 hsHoy

Kim Shantal confronta a Eleazar Gómez y lo acusa de traidor en La Granja VIP

La influencer y el actor protagonizaron polémica por rompimiento de pactos en el reality

Por Cinthia Salvador

La influencer y el actor
La influencer y el actor protagonizaron polémica por rompimiento de pactos en el reality. (Captura de pantalla TikTok La Granja VIP)

Durante la Asamblea de La Granja VIP realizada la noche del miércoles 22 de octubre, Kim Shantal protagonizó un fuerte enfrentamiento con Eleazar Gómez al acusarlo de traicionar a su equipo y romper los pactos de lealtad establecidos durante la semana. El altercado modificó por completo las alianzas que hasta ese momento mantenían los participantes dentro del reality.

Leer la nota completa
12:29 hsHoy

Liz Vega salvó a Alfredo Adame

La vedette ganó el privilegio de abrir el huevo dorado de la semana tras competir por él con algunos de sus compañeros en una dinámica.

“2 votos menos a uno de los nominados en la Asamblea”, fue el premio que recibió y ella decidió aplicarlo en Alfredo Adame sacándolo así de la placa de nominados.

Y es que originalmente Alfredo Adame y Sandra Itzel eran los granjeros con más votos en contra, por lo tanto, los nominados, pero tras aplicar el premio de Liz Vega, el conductor salió de la placa y entró el Patrón.

(La Granja VIP)
(La Granja VIP)
12:18 hsHoy

¿Quién nominó a quién?

  • César Doroteo nominó a Omahi
  • Jawy Méndez nominó a Sandra Itzel
  • Fabiola Campomanes nominó a Alfredo Adame
  • Kim Shantal nominó a Kike Mayagoitia
  • Sandra Itzel nominó a Jawy Méndez
  • Lolita Cortés nominó al Patrón
  • Alfredo Adame nominó a Fabiola Campomanes
  • Liz Vega nominó a Sandra Itzel
  • Eleazar Gómez nominó a Sandra Itzel
  • Manola Diez nominó a Sandra Itzel
  • Omahi nominó a Alfredo Adame
  • La Bea nominó al Patrón
  • Sergio Mayer Mori nominó a Lolita Cortés
  • Kike Mayagoitia nominó a Kim Shantal
(La Granja VIP)
(La Granja VIP)
12:11 hsHoy

¿Quiénes son los nominados de la segunda semana?

El miércoles 22 de octubre se llevó a cabo la segunda gala de nominación de La Granja VIP y cuatro granjeros están en riesgo de abandonar la competencia. Ellos son:

  • Eleazar Gómez - nominado por el legado de Carolina Ross (primera eliminada)
  • Liz Vega - nominada por el reto del capataz
  • Sandra Itzel - nominada por asamblea
  • El Patrón - nominado por asamblea
(La Granja VIP)
(La Granja VIP)

Temas Relacionados

La Granja VIPEleazar GómezSandra ItzelFabiola CampomanesLiz Vega24/7Disney+TV Aztecamexico-entretenimiento

Últimas noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 23 de octubre

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy

La inspiradora historia de Elijah Arroyo, el jugador de la NFL que aprendió a jugar fútbol americano en Cancún

Su formación inicial en México, donde jugó seis años, le dio una perspectiva única del juego en español, lo que ha fortalecido su conexión con la comunidad latina

La inspiradora historia de Elijah

Omar García Harfuch reporta el decomiso de 98 millones de litros de huachicol durante su comparecencia en el Senado

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguró que cerca del 40% fue decomisado en los últimos tres meses

Omar García Harfuch reporta el

Estudiantes de la UNAM bloquean Insurgentes por tercer día seguido, piden espacios libres de acoso

El paro en la Facultad de Arquitectura continúa sin fecha definida para la instalación de mesas de diálogo

Estudiantes de la UNAM bloquean

No es broma: caminar con calcetines puede mejorar tu postura y prevenir caídas

Fortalece pies, activa el equilibrio y mejora la coordinación con este ejercicio casero que desafía tu estabilidad

No es broma: caminar con

ÚLTIMAS NOTICIAS

Veronica Raimo, primera autora italiana

Veronica Raimo, primera autora italiana en la Residencia de Escritores Malba

Nueva salida del Gabinete: Mariano Cúneo Libarona se irá después de las elecciones

Fernando de Andreis: “A nivel nacional va a ganar La Libertad Avanza y en ciudad vamos a ganar bien”

El esquema de fiscalización bonaerense tensó la relación entre el PRO y LLA en la antesala de las elecciones

Cuántos salarios mínimos necesita un colombiano para comprar el iPhone 16 Pro Max y no el iPhone 17

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos y Panamá realizan

Estados Unidos y Panamá realizan ejercicios militares en la selva en medio del despliegue antinarcóticos

Rusia busca declarar “terrorista” al Fondo Anticorrupción de Navalny, en un nuevo golpe contra la disidencia

Trump dijo que canceló su reunión con Putin por la falta de avances en las negociaciones sobre Ucrania: “No van a ningún lado”

Starmer y Merz dialogaron sobre Ucrania antes de la reunión de los aliados: “Debe estar en la posición más sólida posible”

La ONG VEsinFiltro dijo que Nicolás Maduro propuso un “nuevo mecanismo de vigilancia” con la aplicación de reportes

DEPORTES

ATP 500 Viena: se completan

ATP 500 Viena: se completan los octavos de final con Tomás Etcheverry, Fran Cerúndolo y Jannik Sinner

La lluvia volvió a frenar la actividad del Challenger de Costa do Sauípe y se viene un jueves repleto de partidos

El tremendo codazo de Marcos Rojo que dejó KO a su compañero Santiago Sosa sobre el final de Flamengo-Racing

Prohibieron el ingreso a las canchas a más de 80 hinchas de la Universidad de Chile por los incidentes ante Independiente

A 30 años del último enfrentamiento entre Maradona y Ruggeri: un intento de caño y una patada que generó un debate sin tiempo