México

Quién es el segundo eliminado de La Granja VIP, según encuesta

Dos de los nominados tienen un acuerdo para salvarse mutuamente si ganan el reto de salvación

Por Adriana Castillo

Guardar
(Captura: La Granja VIP)
(Captura: La Granja VIP)

El domingo 26 de octubre se llevará a cabo la segunda gala de eliminación de La Granja VIP, por lo que un granjero deberá abandonar la competencia.

Los nominados son: Eleazar Gómez, Sandra Itzel, Liz Vega y El Patrón.

Sin embargo, todavía falta que se lleve a cabo el reto de salvación, donde uno de los nominados quedará fuera del proceso de eliminación y podrá intercambiar a uno de sus compañeros que está en riesgo por otro granjero.

(Captura: La Granja VIP)
(Captura: La Granja VIP)

¿Quién es el segundo eliminado de La Granja VIP?

El proceso de eliminación del reality show depende únicamente del voto del público, por lo que es imposible anticipar quién será el segundo participante expulsado de la temporada hasta que se cierren las votaciones y Adal Ramones anuncie el resultado.

No obstante, existen indicios sobre el respaldo que los concursantes tienen en redes sociales a partir de sondeos realizados por programas de espectáculo e influencers.

Un ejemplo de ello es la encuesta que lanzó el programa Vaya Vaya en Facebook con la consigna: “¿Quién quieres que se quede en La Granja VIP?”

(Facebook: Vaya Vaya)
(Facebook: Vaya Vaya)

El primer corte arroja que Eleazar Gómez podría convertirse en el segundo eliminado de La Granja VIP México 2025. Y es que solo cuenta con el 6 por ciento de votos a favor para que continúe en la competencia.

Le siguen El Patrón con 14 por ciento y Sandra Itzel con 21 por ciento. Liz Vega está hasta arriba de la tabla con el 57 por ciento de votos a favor para que se quede.

¿Cómo votar en La Granja VIP?

Existen dos vías oficiales para respaldar a tu granjera o granjero favorito durante la etapa de nominaciones.

(Captura: tvazteca.com)
(Captura: tvazteca.com)

La primera alternativa consiste en ingresar a la página web oficial: https://www.tvazteca.com/aztecauno/la-granja-vip/vota. Una vez dentro del sitio, selecciona a los participantes de tu preferencia y distribuye hasta 10 votos diarios, según sus intenciones.

La segunda opción consiste en descargar la app TV Azteca En Vivo, ingresar a la sección La Granja VIP y elegir al candidato favorito. En esta modalidad, también se pueden asignar 10 votos diarios entre una o más personas nominadas.

Existe una opción adicional para quienes desean incrementar su apoyo: desbloquear 10 votos diarios.

(La Granja VIP)
(La Granja VIP)

Y es que después de emitir los primeros 10 votos en cualquiera de las dos alternativas, aparece en la parte inferior de la placa de nominados un enlace identificado como “desbloquea 10 votos extra aquí”.

Al hacer clic, se habilita una nueva ventana en la que se otorgan otros 10 votos para la nominación de preferencia.

Temas Relacionados

La Granja VIPEleazar GómezSandra ItzelLiz VegaEl PatrónEn Vivo24/7mexico-entretenimiento

Más Noticias

“México no está de acuerdo sobre ataques de EEUU a lanchas fuera de su territorio”: Sheinbaum

La presidenta pide apego a la legalidad en operativos antidrogas en aguas internacionales

“México no está de acuerdo

¿Quién es Fabiola Campomanes? Actriz y participante de La Granja VIP que protagonizó una fuerte pelea con Eleazar Gómez

Conoce los momentos destacados de esta artista

¿Quién es Fabiola Campomanes? Actriz

La Granja VIP en vivo hoy 23 de octubre: Liz Vega rompe en llanto

Sigue minuto a minuto la transmisión en vivo 24/7 de Disney+

La Granja VIP en vivo

¿Quién le quitó la caja a Fabiola Campomanes? El misterio que desató sospechas en La Granja VIP

El miércoles pasado fue un día sumamente polémico en el reality de TV Azteca

¿Quién le quitó la caja

Suspenden a 14 policías de Baja California por presunto “baje de droga” a favor de Los Arellano Félix

Esta nueva acción por parte de autoridades de seguridad estatal sucede después de que se confirmara una investigación penal de la FGR contra los elementos acusados de traficar cocaína en Tijuana

Suspenden a 14 policías de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Suspenden a 14 policías de

Suspenden a 14 policías de Baja California por presunto “baje de droga” a favor de Los Arellano Félix

Omar García Harfuch reporta el decomiso de 98 millones de litros de huachicol durante su comparecencia en el Senado

Detienen a seis personas con armas de fuego y droga en Quintana Roo

Procesan a estadounidense que planeaba sacar del país más de 21 millones de pesos en metanfetamina oculta en muebles

Caen 10 presuntos miembros de la Familia Michoacana tras ataque en Edomex

ENTRETENIMIENTO

¿Quién es Fabiola Campomanes? Actriz

¿Quién es Fabiola Campomanes? Actriz y participante de La Granja VIP que protagonizó una fuerte pelea con Eleazar Gómez

La Granja VIP en vivo hoy 23 de octubre: Liz Vega rompe en llanto

¿Quién le quitó la caja a Fabiola Campomanes? El misterio que desató sospechas en La Granja VIP

Quieres disfrutar de Natalia Jiménez, Fernando Delgadillo y Salón Victoria para Día de Muertos en la CDMX gratis: te decimos dónde y cuándo

¿La traicionará? Eleazar Gómez y Liz Vega hacen un pacto previo al juego de salvación de La Granja VIP | Video

DEPORTES

Pierre Gasly se declara enamorado

Pierre Gasly se declara enamorado de México previo al Gran Premio 2025: “Los fans son absolutamente increíbles”

¿Hay posibilidades? Esto es lo que necesita Pumas para acceder a la liguilla del Apertura 2025

Franco Colapinto reconoce ser fan de Checo Pérez “desde chiquito”

Oscar Piastri minimiza a Max Verstappen previo al GP de México 2025: “No me intimida, he estado en peleas más difíciles”

Semana crítica para Chivas: Gabriel Milito confirma lesión de la ‘Hormiga’ González previo al Clásico Tapatío