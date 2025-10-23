Quién es el segundo eliminado de La Granja VIP, según encuesta

(Captura: La Granja VIP)

El domingo 26 de octubre se llevará a cabo la segunda gala de eliminación de La Granja VIP, por lo que un granjero deberá abandonar la competencia.

Los nominados son: Eleazar Gómez, Sandra Itzel, Liz Vega y El Patrón.

Sin embargo, todavía falta que se lleve a cabo el reto de salvación, donde uno de los nominados quedará fuera del proceso de eliminación y podrá intercambiar a uno de sus compañeros que está en riesgo por otro granjero.

(Captura: La Granja VIP)

¿Quién es el segundo eliminado de La Granja VIP?

El proceso de eliminación del reality show depende únicamente del voto del público, por lo que es imposible anticipar quién será el segundo participante expulsado de la temporada hasta que se cierren las votaciones y Adal Ramones anuncie el resultado.

No obstante, existen indicios sobre el respaldo que los concursantes tienen en redes sociales a partir de sondeos realizados por programas de espectáculo e influencers.

Un ejemplo de ello es la encuesta que lanzó el programa Vaya Vaya en Facebook con la consigna: “¿Quién quieres que se quede en La Granja VIP?”

(Facebook: Vaya Vaya)

El primer corte arroja que Eleazar Gómez podría convertirse en el segundo eliminado de La Granja VIP México 2025. Y es que solo cuenta con el 6 por ciento de votos a favor para que continúe en la competencia.

Le siguen El Patrón con 14 por ciento y Sandra Itzel con 21 por ciento. Liz Vega está hasta arriba de la tabla con el 57 por ciento de votos a favor para que se quede.

¿Cómo votar en La Granja VIP?

Existen dos vías oficiales para respaldar a tu granjera o granjero favorito durante la etapa de nominaciones.

(Captura: tvazteca.com)

La primera alternativa consiste en ingresar a la página web oficial: https://www.tvazteca.com/aztecauno/la-granja-vip/vota. Una vez dentro del sitio, selecciona a los participantes de tu preferencia y distribuye hasta 10 votos diarios, según sus intenciones.

La segunda opción consiste en descargar la app TV Azteca En Vivo, ingresar a la sección La Granja VIP y elegir al candidato favorito. En esta modalidad, también se pueden asignar 10 votos diarios entre una o más personas nominadas.

Existe una opción adicional para quienes desean incrementar su apoyo: desbloquear 10 votos diarios.

(La Granja VIP)

Y es que después de emitir los primeros 10 votos en cualquiera de las dos alternativas, aparece en la parte inferior de la placa de nominados un enlace identificado como “desbloquea 10 votos extra aquí”.

Al hacer clic, se habilita una nueva ventana en la que se otorgan otros 10 votos para la nominación de preferencia.