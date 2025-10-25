¿La Bea está embarazada? La comediante desata sospechas en La Granja VIP

(YT: La Granja VIP México)

Tania González, mejor conocida como La Bea, desató sospechas de embarazo entre sus compañeros de La Granja VIP.

Y es que durante el desayuno del sábado 25 de octubre, confesó que tiene algunos malestares y de inmediato sus compañeros los relacionaron con síntomas de embarazo.

“No estoy embarazada, solo estoy inflamada”, aseguró la standupera entre risas, pero los granjeros insistieron.

La Bea siguió el juego y cuando Fabiola Campomanes la cuestionó sobre si ya se había hecho una prueba de embarazo, asentó con la cabeza y dijo que había salido positiva.

“Ya no te voy a poner a hacer ejercicio”, dijo Kike Mayagoitia.

A pesar de que todos se ilusionaron, la comediante aseguró que no está embarazada, solo está cansada.

Así fue la propuesta de matrimonio de La Bea

Fue en Mentirosa, el especial de standup que La Bea grabó en 2025, donde todo ocurrió.

Tras finalizar su presentación, Isra Punk, novio de la standupera, subió al escenario acompañado por su grupo Evidencia Colombiana, y frente al público realizó su declaración de amor.

La comediante respondió que sí y, entre risas nerviosas, preguntó al auditorio en qué dedo debía colocarse el anillo de compromiso.

“No digas... estaba temblando. Ah, no sé en qué mano va. No mams, pince Isra. Está bueno pa empeñar. Muchas gracias, te amo. Sí me quiero casar contigo. Yo pensé que nunca iba a pasar y hasta dije: yo se lo doy a él, mejor. Te amo, Isra”, dijo con su característico humor.

Poco después, en el programa La Granja VIP, La Bea confirmó públicamente que celebrará su boda en 2026 tras 15 años de noviazgo, y explicó que no llevó el anillo de compromiso a la competencia por miedo a perderlo.

¿Quién es Isra Punk, el futuro esposo de La Bea?

De acuerdo con la información disponible en sus redes sociales, se sabe que al igual que La Bea es un standupero originario de Chalco, Estado de México.

Además de su carrera como comediante, tiene un grupo musical llamado Evidencia Colombiana y La Bea suele colaborar con él en algunas presentaciones.

En entrevista con Marlene Fernanda en YouTube, Isra Punk contó que su pasión por la música nació en la infancia, al crecer en una familia de músicos, lo que le permitió aprender teclado, acordeón, bajo, percusiones y guitarra.

Respecto a su preparación académica, se sabe que estudió Psicología al igual que La Bea. De hecho, habría cursado la carrera junto a la comediante.