México

¿La Bea está embarazada? La comediante desata sospechas en La Granja VIP

Los granjeros felicitaron a su compañera y planearon la revelación de género

Por Adriana Castillo

Guardar
(YT: La Granja VIP México)
(YT: La Granja VIP México)

Tania González, mejor conocida como La Bea, desató sospechas de embarazo entre sus compañeros de La Granja VIP.

Y es que durante el desayuno del sábado 25 de octubre, confesó que tiene algunos malestares y de inmediato sus compañeros los relacionaron con síntomas de embarazo.

“No estoy embarazada, solo estoy inflamada”, aseguró la standupera entre risas, pero los granjeros insistieron.

La standupera desató sospechas entre sus compañeros |YouTube: La Granja VIP.

La Bea siguió el juego y cuando Fabiola Campomanes la cuestionó sobre si ya se había hecho una prueba de embarazo, asentó con la cabeza y dijo que había salido positiva.

“Ya no te voy a poner a hacer ejercicio”, dijo Kike Mayagoitia.

A pesar de que todos se ilusionaron, la comediante aseguró que no está embarazada, solo está cansada.

(Captura La Granja VIP)
(Captura La Granja VIP)

Así fue la propuesta de matrimonio de La Bea

Fue en Mentirosa, el especial de standup que La Bea grabó en 2025, donde todo ocurrió.

Tras finalizar su presentación, Isra Punk, novio de la standupera, subió al escenario acompañado por su grupo Evidencia Colombiana, y frente al público realizó su declaración de amor.

La comediante respondió que sí y, entre risas nerviosas, preguntó al auditorio en qué dedo debía colocarse el anillo de compromiso.

(Especial Infobae: Jovani Pérez)
(Especial Infobae: Jovani Pérez)

“No digas... estaba temblando. Ah, no sé en qué mano va. No mams, pince Isra. Está bueno pa empeñar. Muchas gracias, te amo. Sí me quiero casar contigo. Yo pensé que nunca iba a pasar y hasta dije: yo se lo doy a él, mejor. Te amo, Isra”, dijo con su característico humor.

Poco después, en el programa La Granja VIP, La Bea confirmó públicamente que celebrará su boda en 2026 tras 15 años de noviazgo, y explicó que no llevó el anillo de compromiso a la competencia por miedo a perderlo.

La Bea e Isra Punk
La Bea e Isra Punk anuncian su boda tras 15 años de relación, generando gran interés en La Granja VIP (IG)

¿Quién es Isra Punk, el futuro esposo de La Bea?

De acuerdo con la información disponible en sus redes sociales, se sabe que al igual que La Bea es un standupero originario de Chalco, Estado de México. 

Además de su carrera como comediante, tiene un grupo musical llamado Evidencia Colombiana y La Bea suele colaborar con él en algunas presentaciones.

En entrevista con Marlene Fernanda en YouTube, Isra Punk contó que su pasión por la música nació en la infancia, al crecer en una familia de músicos, lo que le permitió aprender teclado, acordeón, bajo, percusiones y guitarra.

Respecto a su preparación académica, se sabe que estudió Psicología al igual que La Bea. De hecho, habría cursado la carrera junto a la comediante.

Temas Relacionados

La BeaLa Granja VIPembarazoTV Azteca24/7En Vivomexico-entretenimiento

Más Noticias

CURP biométrica: así puedes agendar tu cita en línea y tramitarla en CDMX

Es la versión actualizada que incorpora fotografía, huellas dactilares, reconocimiento facial, escaneo de iris y firma electrónica

CURP biométrica: así puedes agendar

La Granja VIP en vivo hoy 25 de octubre: ¿La Bea está embarazada?

Sigue minuto a minuto la transmisión en vivo de Disney+

La Granja VIP en vivo

Derrame de petróleo en ríos de Veracruz: así va la reparación de la fuga en el oleoducto Poza Rica- Madero

Pemex informó sobre las acciones para atender la fuga, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua y la COFEPRIS

Derrame de petróleo en ríos

Golpe al huachicol del agua en el Edomex: aseguran más de 300 pipas y detienen a siete personas

Autoridades mexiquenses desmantelan redes dedicadas al robo de agua con apoyo de denuncias ciudadanas

Golpe al huachicol del agua

Ángela Aguilar explica por qué cambió el nombre de ‘La Gata Bajo la Lluvia’ y lo que pasó detrás de cámaras

La esposa de Christian Nodal lanzó ‘Invítame a un café’ en 2023

Ángela Aguilar explica por qué
MÁS NOTICIAS

NARCO

Autoridades de Puebla desconocen presencia

Autoridades de Puebla desconocen presencia del “Comandante Diablo” tras mensaje junto a restos humanos

Golpe al huachicol del agua en el Edomex: aseguran más de 300 pipas y detienen a siete personas

Aumenta la violencia en Puebla: abandonan restos humanos y localizan cuerpos en ríos

Semar desmiente versión de que botín de joyas haya sido localizado en sus instalaciones de Veracruz

Sepultarán 800 cadáveres sin identificar en panteones municipales de Jalisco

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy 25 de octubre: ¿La Bea está embarazada?

Ángela Aguilar explica por qué cambió el nombre de ‘La Gata Bajo la Lluvia’ y lo que pasó detrás de cámaras

Claudia Martín sufre una dolorosa pérdida a semanas de convertirse en madre: “Fuiste mi ángel en la tierra”

Quién es el segundo eliminado de La Granja VIP, según encuesta

Guillermo del Toro revela que su próximo ‘monstruo’ podría ser “El Fantasma de la Ópera”

DEPORTES

Piloto de F1 se disfraza

Piloto de F1 se disfraza de luchador para disfrutar el GP de México 2025 como otro fan: “Lo disfruté mucho”

“Gente fina”: Tunden a aficionados de la F1 por saltarse los torniquetes del Metro para llegar al GP de México 2025

Persephone derrota lo mejor de AEW, Stardom, Revpro y ROH para coronarse en el Grand Prix de Amazonas 2025 del CMLL

Revelan a los dos posibles rivales de Jaime Munguía en su regreso a los cuadriláteros: “Se viene algo fuerte”

Esta es la millonaria cláusula de rescisión que tiene Mateusz Bogusz con Cruz Azul