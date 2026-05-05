México vivirá temperaturas extremas por anticiclón: hasta 45 °C previo a lluvias

Las condiciones climáticas en México se encuentran bajo la influencia de un nuevo fenómeno: un anticiclón que, en los próximos días, provocará temperaturas extremas de hasta 45 °C en varias regiones del país.
Según el medio especializado Meteored, este episodio de calor intenso ocurre previo a la llegada de lluvias significativas, lo que anticipa una semana de contrastes meteorológicos.
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Qué es un anticiclón y cómo afecta al clima en México
Un anticiclón es un sistema atmosférico caracterizado por altas presiones en su centro, lo que provoca estabilidad en el aire y ausencia de nubosidad.
Esta condición impide la formación de lluvias y favorece el predominio de cielos despejados, permitiendo que la radiación solar eleve rápidamente las temperaturas en la superficie.
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En México, la llegada de un anticiclón suele traducirse en periodos de calor intenso y sequía temporal en las regiones bajo su influencia.
Un nuevo episodio de calor extremo
Durante el inicio de mayo, es común que el territorio mexicano experimente temperaturas elevadas, pero la presencia de sistemas anticiclónicos puede llevar los valores a niveles extremos.
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Según la previsión, este nuevo anticiclón ingresó por el Pacífico y se desplazará rápidamente hacia el Altiplano, para alcanzar el Golfo de México y el sureste entre miércoles y jueves.
Las zonas más afectadas por el calor serán las regiones bajas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, Guerrero y Michoacán, donde se esperan registros de 40 a 45 °C.
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En áreas como la Huasteca, Papaloapan y el interior de la península de Yucatán, los termómetros podrían acercarse a los 48 °C durante los días centrales de la semana.
En el Altiplano, los valores oscilarán entre 30 y 38 °C, mientras que en el Valle de México y estados circundantes las máximas rondarán entre 28 y 33 °C, disminuyendo de manera notable hacia el fin de semana.
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Es importante destacar que, aunque el fenómeno será intenso, su corta duración impedirá que se catalogue como Ola de Calor prolongada.
Este fenómeno anticiclónico, pese a su intensidad, se espera que tenga una duración breve, ya que su desplazamiento permitirá la entrada de un frente frío y el desarrollo de lluvias intensas en varias regiones del país.
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Lluvias y descenso de temperatura tras el anticiclón
Las lluvias jugarán un papel determinante para aliviar el calor extremo en México.
Se prevé que, a partir del jueves 7 de mayo, el Frente Frío y la interacción con vaguadas provoquen tormentas, granizadas y un descenso térmico especialmente en el noreste, oriente, centro y sureste del territorio.
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Durante los próximos días, las precipitaciones aumentarán en entidades como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.
Estas lluvias tendrán acumulados de 5 a 50 mm, especialmente en zonas montañosas, y podrían superar los 80 mm en áreas puntuales del noreste.
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El mismo jueves 7 de mayo se esperan tormentas severas en varios estados, y aunque el viernes las lluvias persistirán, su intensidad será menor.
Para el fin de semana, la extensión de las lluvias podría abarcar nuevos estados del centro, por lo que se recomienda mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas.
En resumen, México enfrentará una semana marcada por el contraste entre calor extremo y lluvias intensas.
El anticiclón, aunque breve, generará temperaturas inusualmente altas, que serán seguidas por un periodo de precipitaciones que contribuirán a normalizar el clima en gran parte del país.
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