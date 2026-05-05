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EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 5 de mayo

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este martes

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06:13 hsHoy

Calor extremo y lluvias aisladas marcarán el 5 de mayo en México

La onda de calor se intensifica en gran parte del país, mientras se prevén chubascos y vientos fuertes en distintas regiones

El país enfrenta este 5 de mayo una intensa onda de calor que afectará a la mayor parte del territorio nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El país enfrenta este 5 de mayo una intensa onda de calor que afectará a la mayor parte del territorio nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El clima en México para este martes 5 de mayo estará dominado por una intensa onda de calor que afectará a la mayor parte del país, combinada con lluvias aisladas y rachas de viento en distintas regiones, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

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06:13 hsHoy

Alertan sobre nueva onda de calor en CDMX de martes a viernes: temperatura diaria máxima llegará a 32 °C

Además del calor, se espera un cielo parcialmente nublado, así como un elevado índice de radiación ultravioleta

Un letrero electrónico en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México muestra 32°C y la advertencia "ALERTA DE CALOR", mientras transeúntes buscan refrescarse ante la nueva onda de calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Un letrero electrónico en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México muestra 32°C y la advertencia "ALERTA DE CALOR", mientras transeúntes buscan refrescarse ante la nueva onda de calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades capitalinas encendieron las alertas: una nueva onda de calor en la Ciudad de México comenzará a partir del martes 5 de mayo y se extenderá hasta el viernes 8 de mayo, con temperaturas máximas de hasta 32 °C, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

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