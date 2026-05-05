EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 5 de mayo

06:13 hsHoy
El clima en México para este martes 5 de mayo estará dominado por una intensa onda de calor que afectará a la mayor parte del país, combinada con lluvias aisladas y rachas de viento en distintas regiones, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.
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Las autoridades capitalinas encendieron las alertas: una nueva onda de calor en la Ciudad de México comenzará a partir del martes 5 de mayo y se extenderá hasta el viernes 8 de mayo, con temperaturas máximas de hasta 32 °C, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).