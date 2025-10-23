México

Qué cenar antes de dormir para descansar mejor: estos alimentos que favorecen el sueño

La calidad del sueño está estrechamente relacionada con nuestra alimentación nocturna

Por Lorna Huitrón

Guardar
La calidad del sueño está
La calidad del sueño está estrechamente relacionada con nuestra alimentación nocturna

Dormir es una necesidad biológica esencial para mantener la salud física y mental. Sin embargo, millones de personas en el mundo enfrentan dificultades para conciliar el sueño o descansar adecuadamente. Más allá del estrés o el uso excesivo de dispositivos electrónicos, la alimentación nocturna desempeña un papel fundamental en la calidad del descanso.

De acuerdo con especialistas en nutrición, ciertos alimentos contienen compuestos naturales que estimulan la producción de melatonina y serotonina, hormonas clave para regular el sueño y el estado de ánimo. Incorporarlos en una cena ligera puede marcar la diferencia entre una noche en vela y un descanso reparador.

Kiwi y plátano: aliados naturales del descanso

Uno de los más recomendados es el kiwi, una fruta rica en antioxidantes, serotonina y vitamina C. Diversos estudios han demostrado que consumir uno o dos kiwis antes de dormir puede acortar el tiempo para conciliar el sueño y mejorar su calidad. Además, su aporte de fibra y bajo contenido calórico lo convierten en una opción saludable para la noche.

El plátano es otro aliado natural del descanso. Contiene magnesio y potasio, minerales que ayudan a relajar los músculos y reducir la tensión corporal. También es fuente de triptófano, un aminoácido que el cuerpo transforma en serotonina, favoreciendo así la sensación de calma y bienestar.

La calidad del sueño está
La calidad del sueño está estrechamente vinculada con los hábitos alimenticios nocturnos, ya que ciertos alimentos pueden favorecer la relajación y ayudar a conciliar el sueño de forma natural

Avena, leche tibia y manzanilla: opciones relajantes antes de dormir

La avena, tradicionalmente asociada con el desayuno, también puede ser una excelente opción nocturna. Rica en carbohidratos complejos y melatonina, ayuda a regular el ritmo circadiano y mantiene la sensación de saciedad sin provocar pesadez. Prepararla en porciones pequeñas, acompañada de leche tibia o frutas, puede convertirse en una cena perfecta para dormir mejor.

Por su parte, la leche tibia ha sido un remedio casero clásico para conciliar el sueño. Su contenido de triptófano, junto con el calor reconfortante, contribuye a una sensación de relajación. Finalmente, el té de manzanilla es una infusión natural con propiedades sedantes leves, capaz de reducir la ansiedad y promover el descanso profundo.

Hábitos nocturnos que favorecen un descanso reparador

Los expertos recomiendan evitar las cenas “pesadas”, el café, el alcohol y los alimentos ultraprocesados antes de acostarse, ya que pueden alterar el ciclo del sueño. En cambio, optar por combinaciones ligeras como avena con plátano, kiwi con yogur o una taza de manzanilla antes de dormir puede mejorar significativamente la calidad del descanso.

La calidad del sueño está
La calidad del sueño está estrechamente vinculada con los hábitos alimenticios nocturnos, ya que ciertos alimentos pueden favorecer la relajación y ayudar a conciliar el sueño de forma natural

Adoptar estos hábitos no solo favorece el sueño, sino que también contribuye a un mejor estado de ánimo, concentración y bienestar general. En definitiva, dormir bien empieza por elegir bien qué cenar.

Temas Relacionados

dormir mejoralimentoskiwiplátanoavenaleche tibiamexico-noticias

Más Noticias

Estos son los avances en la salud de Mina, la osa rescatada en Nuevo León

Cuidadores destacan que la recuperación sensorial y conductual de Mina avanza, gracias a una dieta controlada, terapias tópicas y ambiente higiénico

Estos son los avances en

911 y tres trabajadores de CCH Sur: estas fueron las personas que supieron del plan mortal de Lex Ashton “N”

La nueva información de la carpeta de investigación revela que tres trabajadores del plantel fueron alertados una hora y media antes de que el joven atacara a la comunidad estudiantil

911 y tres trabajadores de

Temblor en Guerrero hoy: se registra sismo en Acapulco

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Temblor en Guerrero hoy: se

Monreal alista lineamientos para que diputados de Morena sesionen de forma presencial tras críticas contra Cuauhtémoc Blanco

El coordinador parlamentario de Morena solicitó a los integrantes de su bancada cumplir con su responsabilidad legislativa

Monreal alista lineamientos para que

Así es el billete de 2 mil pesos que circuló en México en los años 80´s: a este precio lo puedes adquirir

En 1983 se emitió un billete mexicano con valor de 2 mil pesos, sin embargo, se retiró 10 años después

Así es el billete de
MÁS NOTICIAS

NARCO

911 y tres trabajadores de

911 y tres trabajadores de CCH Sur: estas fueron las personas que supieron del plan mortal de Lex Ashton “N”

Procesan a tres personas que arribaron en avión privado al aeropuerto de Cancún con drogas, dinero y un fusil

Coparmex advierte consecuencias económicas y sociales por guerra del Cártel de Sinaloa: “Simular normalidad debilita la confianza”

El temor a la inseguridad en México crece al 63% en el tercer trimestre de 2025, alerta el INEGI

Masacre en Sinaloa: reportan 4 ejecuciones en Mazatlán y 12 homicidios en Culiacán pese a despliegue federal

ENTRETENIMIENTO

Karely Ruiz denuncia que fue

Karely Ruiz denuncia que fue estafada tras Stream Fighters 4: así perdió 55 mil pesos de su premio

Ex novia de Sergio Mayer Mori lo desmiente y tacha de narcisista: “No me voy a quedar callada”

Soda Stereo anuncia conciertos en México: fechas, sedes y preventa

Lola Cortés cumple 55 años en “La Granja VIP” y rompe en llanto al recibir una fiesta entre animales, peleas y gritos

¿Sacrificará el premio? Fabiola Campomane amenaza con salir de ‘La Granja VIP’

DEPORTES

Esta es la razón por

Esta es la razón por la que vinculan a Sofía Niño de Rivera en el caso de la desaparición de Halo, mascota de Aaron Ramsey

¡Va por tele abierta! Este es el canal que transmitirá toda la Serie Mundial gratis en México

Shoko Nakajima promete llevar el Grand Prix de Amazonas 2025 a Japón: “Esta vez llego cien veces más fuerte”

Blue Panther anuncia una sorpresa en el ‘Tzompantli de Máscaras’ del CMLL: “Sera algo muy bonito y de respeto”

Así garantizará el C5 la seguridad de miles de aficionados en el Gran Premio de México 2025