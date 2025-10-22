Aseguran cargamento de cocaína en Sonora escondido en carcasa de motor proveniente de Naucalpan, Edomex

Los paquetes estaba escondidos (X/@MesaSegSonora)

Efectivos de seguridad realizaron la incautación de un cargamento de 20 kilogramos de cocaína en Sonora, la droga estaba oculta en la carcasa de un motor en una empresa de paquetería y dicho material provenía del Estado de México.

La Mesa Estatal de Seguridad informó sobre el decomiso de la droga el 21 de octubre, fueron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) los encargados de la revisión que derivó en el aseguramiento de los paquetes con droga en Hermosillo.

El narcótico estaba "oculto en la carcasa de un motor metálico procedente de Naucalpan, Estado de México", destaca el informe de la Mesa de Seguridad compartido en sus redes sociales, sin que fuera detallado el destino del cargamento.

Parte de las acciones de los agentes (X/@MesaSegSonora)

Imágenes compartidas por las autoridades estatales muestran por lo menos 18 paquetes envueltos en una cinta de color café en los que estaba la sustancia. De igual manera aparecen parte de la labores de los agentes en el sitio y que los paquetes estaban apilados en una estructura.

Hasta el momento no hay datos que liguen el cargamento de la droga con algún grupo delictivo en específico.

“El Gabinete de Seguridad del Estado de Sonora refrenda su compromiso de mantener una lucha firme y constante contra el tráfico de drogas y la delincuencia organizada”, añade la institución.

Diversas dosis de drogas han sido aseguradas en la entidad gobernada por Alfonso Durazo Montaño. El pasado 9 de octubre fue capturado un extranjero que transportaba metanfetamina oculta en muebles de oficina y un día antes fue anunciada la detención del chofer de un camión donde fue hallado fentanilo.

(SSPC)

Sentencian a hombre capturado con drogas y armas de fuego en Chihuahua

Por su parte, el mismo 21 de octubre la FGR informó sobre la condena en contra de José “M”, un sujeto que fue hallado culpable de delitos contra la salud en la modalidad de posesión confines de comercio, además de posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

José “M” llevaba 229 gramos de marihuana, 34 gramos de semillas de amapola, así como 274.9 gramos de clorhidrato de cocaína. Fue capturado en mayo de 2024 como consecuencia de un cateo realizado en la colonia Aeropuerto, en Chihuahua, sitio al que llegaron agentes de la Policía Federal Ministerial y elementos del Ejército.

Además de las sustancias, el ahora sentenciado fue asegurado junto con tres armas de fuego cortas, tres básculas y otros indicios. Tras ser detenido fue condenado a siete años y ocho meses de prisión en un procedimiento abreviado.