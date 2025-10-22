México

Aseguran cargamento de cocaína en Sonora escondido en carcasa de motor proveniente de Naucalpan, Edomex

Elementos de la FGR hallaron los paquetes con la sustancia de color blanco

Por Luis Contreras

Guardar
Los paquetes estaba escondidos (X/@MesaSegSonora)
Los paquetes estaba escondidos (X/@MesaSegSonora)

Efectivos de seguridad realizaron la incautación de un cargamento de 20 kilogramos de cocaína en Sonora, la droga estaba oculta en la carcasa de un motor en una empresa de paquetería y dicho material provenía del Estado de México.

La Mesa Estatal de Seguridad informó sobre el decomiso de la droga el 21 de octubre, fueron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) los encargados de la revisión que derivó en el aseguramiento de los paquetes con droga en Hermosillo.

El narcótico estaba "oculto en la carcasa de un motor metálico procedente de Naucalpan, Estado de México", destaca el informe de la Mesa de Seguridad compartido en sus redes sociales, sin que fuera detallado el destino del cargamento.

Parte de las acciones de
Parte de las acciones de los agentes (X/@MesaSegSonora)

Imágenes compartidas por las autoridades estatales muestran por lo menos 18 paquetes envueltos en una cinta de color café en los que estaba la sustancia. De igual manera aparecen parte de la labores de los agentes en el sitio y que los paquetes estaban apilados en una estructura.

Hasta el momento no hay datos que liguen el cargamento de la droga con algún grupo delictivo en específico.

“El Gabinete de Seguridad del Estado de Sonora refrenda su compromiso de mantener una lucha firme y constante contra el tráfico de drogas y la delincuencia organizada”, añade la institución.

Diversas dosis de drogas han sido aseguradas en la entidad gobernada por Alfonso Durazo Montaño. El pasado 9 de octubre fue capturado un extranjero que transportaba metanfetamina oculta en muebles de oficina y un día antes fue anunciada la detención del chofer de un camión donde fue hallado fentanilo.

(SSPC)
(SSPC)

Sentencian a hombre capturado con drogas y armas de fuego en Chihuahua

Por su parte, el mismo 21 de octubre la FGR informó sobre la condena en contra de José “M”, un sujeto que fue hallado culpable de delitos contra la salud en la modalidad de posesión confines de comercio, además de posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

José “M” llevaba 229 gramos de marihuana, 34 gramos de semillas de amapola, así como 274.9 gramos de clorhidrato de cocaína. Fue capturado en mayo de 2024 como consecuencia de un cateo realizado en la colonia Aeropuerto, en Chihuahua, sitio al que llegaron agentes de la Policía Federal Ministerial y elementos del Ejército.

Además de las sustancias, el ahora sentenciado fue asegurado junto con tres armas de fuego cortas, tres básculas y otros indicios. Tras ser detenido fue condenado a siete años y ocho meses de prisión en un procedimiento abreviado.

Temas Relacionados

SonoraHermosilloCocaínaNaucalpanEdomexNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Sergio Mayer Mori llama “esposa” a Carolina Ross tras su salida de La Granja VIP y así reacciona la cantante

La intérprete sinaloense rompió el silencio sobre los comentarios cariñosos del hijo de Sergio Mayer

Sergio Mayer Mori llama “esposa”

Captan agresión de paciente a doctora en hospital del IMSS en Cabo San Lucas y el video se vuelve viral

El video difundido en redes sociales que generó una inmediata reacción en la opinión pública

Captan agresión de paciente a

Murió Tiffany Odette, víctima 32 de la explosión de pipa en Iztapalapa: era hija de trabajador de la alcaldía

Su padre, Misael Cano Rodríguez, también perdió la vida el día del accidente ocurrido en el Puente de la Concordia

Murió Tiffany Odette, víctima 32

Vinculan a proceso a policía involucrado en caso de desaparición forzada en Guanajuato, van cinco detenidos

Con esta acción van cuatro elementos de la Policía Municipal de Cortázar detenidos y un particular

Vinculan a proceso a policía

Esta fue la respuesta de Laura Itzel Castillo sobre el viaje de Noroña y las críticas al Senado

La ausencia de Fernández Noroña coincide con debates legislativos relevantes y se da en medio de un contexto internacional marcado por la crisis humanitaria

Esta fue la respuesta de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a policía

Vinculan a proceso a policía involucrado en caso de desaparición forzada en Guanajuato, van cinco detenidos

Detienen a cinco personas por ataques contra el Ejército y policías en Coahuila

Recapturan a “Mono Canelo”, líder de una célula de Los Chapitos y generador de violencia en Culiacán, Sinaloa

De la fuga de “El Azulito” al escape masivo durante el “Culiacanazo”: la turbia historia del penal de Aguaruto en Sinaloa

Consejo Nacional Agropecuario denuncia que extorsiones del narco elevan hasta 20% el costo de los alimentos

ENTRETENIMIENTO

Jawy recibió regaño público tras

Jawy recibió regaño público tras insultar al Tío Pepe en La Granja VIP

Sergio Mayer Mori llama “esposa” a Carolina Ross tras su salida de La Granja VIP y así reacciona la cantante

¿Boda a la vista? Abelito confiesa sus planes de futuro con Aranza Salazar tras el reality show

Leo Rizzi comparte detalles de su concierto en CDMX: “Habrá invitados sorpresa”

Estos son los precios de los boletos para Kali Uchis en el Palacio de los Deportes de CDMX

DEPORTES

Faitelson demerita rumores sobre Javier

Faitelson demerita rumores sobre Javier Aguirre y su influencia para que Mauricio Ymay llegue a TUDN

Ex rival de Canelo revela lo que Crawford hizo en su pelea contra el tapatío y a él le faltó

Sorpresa mexicana en NXT: Mr. Iguana y La Parka se suman a la cartelera de Halloween Havoc

Triunfo agónico para las Águilas del América, de último minuto vencen al Puebla 2 goles por 1

Qué pasará con José Ramón Fernández en ESPN tras el despido de uno de sus productores más cercanos