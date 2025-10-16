Dan 70 años de prisión a responsable del asesinato del cirujano estético Carlos López Carrillo en Sonora

El doctor fue localizado sin vida al interior de su domicilio en Hermosillo, Sonora. (Twitter Carlos López Carrillo)

Ramón Gerardo “N”, de 25 años de edad, fue sentenciado a 70 años de prisión al comprobarse su responsabilidad en el homicidio del cirujano estético Carlos López Carrillo, ocurrido en la ciudad de Hermosillo, Sonora, el 21 de enero de 2024.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), el sujeto también fue acusado del delito de robo calificado con violencia en las personas, de noche y respecto de vehículo de propulsión mecánica.

Ambos ilícitos le dieron una pena global de 70 años de prisión, en la que 50 corresponden al delito de homicidio calificado con premeditación y ventaja, y 20 años al robo de objetos del cirujano estético.

De acuerdo con las pesquisas, los hechos ocurrieron entre las 00:41 y las 01:39 horas del 21 de enero de 2024 en un domicilio ubicado en la colonia Residencial La Cima.

En el sitio, Ramón Gerardo “N” golpeó a Carlos López Carrillo, para posteriormente apoderarse de diversos objetos de valor como documentación, joyería, relojes, una pluma, perfumes, vestimenta, así como 1 millón de pesos en efectivo que tenía en una caja fuerte y 100 mil pesos que estaban dentro de una bolsa negra.

Luego de robar los objetos, el sujeto huyó del sitio y se llevó un vehículo marca Ford línea Bronco, modelo 2023, que también le pertenecía al cirujano estético.

Esta sentencia se dictó luego de que la Fiscalía de Sonora acreditó con pruebas los hechos por los que se le acusaba a Ramón Gerardo “N”.

¿Quién era el Dr. Carlos López Carrillo?

De acuerdo con información de su sitio oficial y Doctoralia, Carlos López Carrillo se graduó como Médico Cirujano de la Universidad Autónoma de Guadalajara.

Se desempeñó como presidente y fundador de la Asociación de Médicos Estéticos del Estado de Sonora. Entre sus logros se encuentra haber obtenido el tercer lugar de Doctoralia Awards como el Médico Estético más valorado en México y el Galardón del Sol de Oro al Talento Profesional 2022 en Medicina Estética y Anti-Edad.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora investiga el caso como un probable homicidio. Crédito: Dr. López Carrillo, YouTube

Carlos López Carrillo también presencia en las plataformas de TikTok y YouTube, en las que creaba contenido relacionado con el cuidado de la salud estética.

Además, era invitado a programas de Televisa Sonora para abordar temas de cuidado personal, belleza y nuevas técnicas en la materia.

El cirujano estético también contaba con un podcast en el que hablaba junto a especialistas sobre tendencias en salud estética.