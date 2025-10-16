Ejército asegura 120 garrafones de metanfetamina líquida escondida en contenedores de líquidos limpiadores en Sonora

Elementos del ejército y la Guardia Nacional aseguraron la droga líquida y el chofer del camión en el que la transportaban ya fue detenido (Secretaría de Seguridad de Sonora)

Elementos de seguridad que dieron a conocer el decomiso de 120 galones en los que se transportaban 1.071 litros de metanfetamina líquida en San Luis Río Colorado, Sonora.

La operación, realizada por elementos del Ejército Mexicano en coordinación con la Guardia Nacional, se llevó a cabo en el Puesto Militar de Seguridad Regional “Estación Doctor”, como parte de los operativos conjuntos impulsados por la Mesa Estatal de Seguridad.

El hallazgo se produjo durante la inspección de un tractocamión Kenworth con caja seca, ambos de color blanco y con razón social “JFI”. El vehículo, que había partido de San Luis Potosí y tenía como destino San Quintín, Baja California, transportaba artículos de limpieza en garrafones de plástico transparente, presentados como limpiadores multiusos de diferentes aromas.

Al revisar la carga, el personal militar detectó residuos de una sustancia con un fuerte olor químico en el interior de la caja, por lo que decidieron aplicar una prueba rápida que resultó positiva a metanfetamina, lo que confirmó la presencia de la droga oculta entre los productos aparentemente legales.

El conductor del tractocamión fue detenido en el lugar y las autoridades aseguraron el vehículo y los 120 garrafones que contenían la sustancia ilícita, mismos que fueron puestos a disposición de las autoridades para la integración de la apertura de una carpeta de investigación.

Finalmente, los elementos de seguridad reiteraron su compromiso con el combate contra el narcotráfico. “Con estas acciones, las fuerzas federales reafirman su compromiso con la seguridad de la ciudadanía y con la lucha frontal contra el tráfico de drogas que afectan la salud y el desarrollo de la sociedad mexicana”, se lee en el comunicado.

Otro decomiso en Sonora

Foto: GN

Un operativo conjunto de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano en el municipio de Nogales, Sonora, permitió el decomiso de 9,6 kilos de fentanilo y alrededor de 800 gramos de metanfetamina ocultos en la placa de un vehículo, con un valor estimado de 33,5 millones de pesos, según el registro de acciones relevantes publicado el 17 de septiembre por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En una acción reciente, elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano detuvieron a un hombre que transportaba 42 kilos de presunta metanfetamina en un tractocamión tipo caja seca en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora.

El hallazgo se produjo durante una inspección en la carretera San Luis Río Colorado-Sonoyta, donde el personal realizaba revisiones a vehículos en circulación.

El escaneo del tractocamión, realizado con un equipo de inspección no intrusiva, reveló inconsistencias que motivaron una revisión manual. Los agentes localizaron 20 bolsas de plástico con una sustancia similar a la metanfetamina, ocultas dentro de cajas de cartón en el área de carga.

El conductor, cuya identidad y edad no fueron reveladas, fue puesto a disposición de la Agencia del Ministerio Público Federal junto con el vehículo y la droga incautada, donde se determinará su situación jurídica.