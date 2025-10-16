México

Ejército asegura 120 garrafones de metanfetamina líquida escondida en contenedores de líquidos limpiadores en Sonora

Los hechos ocurrieron luego de que los elementos de seguridad realizaran una inspección al camión que se dirigía a Baja California

Por Guadalupe Fuentes

Guardar
Elementos del ejército y la
Elementos del ejército y la Guardia Nacional aseguraron la droga líquida y el chofer del camión en el que la transportaban ya fue detenido (Secretaría de Seguridad de Sonora)

Elementos de seguridad que dieron a conocer el decomiso de 120 galones en los que se transportaban 1.071 litros de metanfetamina líquida en San Luis Río Colorado, Sonora.

La operación, realizada por elementos del Ejército Mexicano en coordinación con la Guardia Nacional, se llevó a cabo en el Puesto Militar de Seguridad Regional “Estación Doctor”, como parte de los operativos conjuntos impulsados por la Mesa Estatal de Seguridad.

El hallazgo se produjo durante la inspección de un tractocamión Kenworth con caja seca, ambos de color blanco y con razón social “JFI”. El vehículo, que había partido de San Luis Potosí y tenía como destino San Quintín, Baja California, transportaba artículos de limpieza en garrafones de plástico transparente, presentados como limpiadores multiusos de diferentes aromas.

Al revisar la carga, el personal militar detectó residuos de una sustancia con un fuerte olor químico en el interior de la caja, por lo que decidieron aplicar una prueba rápida que resultó positiva a metanfetamina, lo que confirmó la presencia de la droga oculta entre los productos aparentemente legales.

El conductor del tractocamión fue detenido en el lugar y las autoridades aseguraron el vehículo y los 120 garrafones que contenían la sustancia ilícita, mismos que fueron puestos a disposición de las autoridades para la integración de la apertura de una carpeta de investigación.

Finalmente, los elementos de seguridad reiteraron su compromiso con el combate contra el narcotráfico. “Con estas acciones, las fuerzas federales reafirman su compromiso con la seguridad de la ciudadanía y con la lucha frontal contra el tráfico de drogas que afectan la salud y el desarrollo de la sociedad mexicana”, se lee en el comunicado.

Otro decomiso en Sonora

Foto: GN
Foto: GN

Un operativo conjunto de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano en el municipio de Nogales, Sonora, permitió el decomiso de 9,6 kilos de fentanilo y alrededor de 800 gramos de metanfetamina ocultos en la placa de un vehículo, con un valor estimado de 33,5 millones de pesos, según el registro de acciones relevantes publicado el 17 de septiembre por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En una acción reciente, elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano detuvieron a un hombre que transportaba 42 kilos de presunta metanfetamina en un tractocamión tipo caja seca en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora.

El hallazgo se produjo durante una inspección en la carretera San Luis Río Colorado-Sonoyta, donde el personal realizaba revisiones a vehículos en circulación.

El escaneo del tractocamión, realizado con un equipo de inspección no intrusiva, reveló inconsistencias que motivaron una revisión manual. Los agentes localizaron 20 bolsas de plástico con una sustancia similar a la metanfetamina, ocultas dentro de cajas de cartón en el área de carga.

El conductor, cuya identidad y edad no fueron reveladas, fue puesto a disposición de la Agencia del Ministerio Público Federal junto con el vehículo y la droga incautada, donde se determinará su situación jurídica.

Temas Relacionados

Metanfetamina líquidaEjércitoSonoraNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 16 de octubre: retiran tren de la Línea 3, el servicio es lento

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy

Fans de La Bea juran “venganza” contra los “musculosos” que la nominaron en La Granja VIP: “Con la niña no”

Miles de seguidores de la comediante están listos para sacar uno a uno a los “gym bros” del reality

Fans de La Bea juran

La Granja VIP en vivo: Alfredo Adame, La Bea, Eleazar Gómez y César Doroteo pelearán por la salvación la tarde de hoy 16 de octubre

Sigue a los granjeros minuto a minuto en el reality show: Lolita Cortés revela su nombre real

La Granja VIP en vivo:

Chivas retira jersey de Omar Bravo del museo tras acusaciones por abuso sexual infantil

Dentro de las instalaciones del Estadio Akron, el club Guadalajara ocultó todas las imágenes del histórico goleador

Chivas retira jersey de Omar

Ebrard planea viajar a EEUU para finiquitar el tema de las barreras comerciales: “Ya están todas saldadas”

El secretario prevé estar en Washington para cerrar los últimos puntos pendientes con Estados Unidos

Ebrard planea viajar a EEUU
MÁS NOTICIAS

NARCO

Del CJNG al Cártel de

Del CJNG al Cártel de Sinaloa: estos son los cárteles mexicanos que operan en Canadá

Procesan a Lex Ashton “N” por asesinar a un alumno del CCH Sur; su abogado buscará amparo

Arde Chihuahua: Guardia Nacional halla 4 vehículos incendiados tras siete horas de enfrentamiento entre narcos

Él es Nazario Ramírez: líder sindical de Jalisco asociado al CJNG que cayó tras operativo en Guadalajara

Anuncian desarticulación de 30 células delictivas en CDMX tras 9 meses de mandato de Clara Brugada

ENTRETENIMIENTO

Fans de La Bea juran

Fans de La Bea juran “venganza” contra los “musculosos” que la nominaron en La Granja VIP: “Con la niña no”

La Granja VIP en vivo: Alfredo Adame, La Bea, Eleazar Gómez y César Doroteo pelearán por la salvación la tarde de hoy 16 de octubre

Federica Quijano temió que le quitaran a sus hijos por su orientación sexual: “Tiene que haber un papá”

Aarón Mercury y Briggitte Bozzo emocionan a los jueces de Las Estrellas Bailan en Hoy al ritmo de Las Guerreras K-Pop

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 16 de octubre

DEPORTES

Chivas retira jersey de Omar

Chivas retira jersey de Omar Bravo del museo tras acusaciones por abuso sexual infantil

Monterrey vs Pumas, IA revela al ganador del partido

Este es el jugador ex campeón con Cruz Azul que fue atacado y recibió un balazo en la pierna

El luchador mexicano Andrade habría violado cláusula de WWE tras debut en AEW

Checo Pérez podría asistir al Gran Premio de México 2025: esto es todo lo que se sabe