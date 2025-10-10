México

Arrestan a estadounidense que llevaba más de 21 millones de pesos en metanfetamina en muebles de oficina en Sonora

Agentes de seguridad se dieron cuenta de irregularidades en el cargamento de la camioneta

Por Luis Contreras

El vehículo fue revisado con rayos gamma (SSPC)

Agentes de seguridad realizaron el arresto en Sonora de un hombre originario de Estados Unidos y quien llevaba un cargamento millonario de metanfetamina en la camioneta que conducía, dicha droga estaba escondida entre artefactos de madera.

Los hechos sucedieron en el Puente Internacional Sonoyta, ubicado en el municipio General Plutarco Elías Calles, a dicho sitio llegó un hombre extranjero que manejaba un vehículo en el que efectivos de seguridad encontraron 80 kilogramos de metanfetamina.

Agentes detectaron anormalidades en el cargamento

El reporte de la Guardia Nacional detalla que la sustancia ilícita estaba escondida entre muebles de madera destinados para oficina. La sustancia fue identificada luego de que el vehículo pasó por una revisión de rayos gamma.

Parte de las revisiones (Guardia Nacional)

Durante la inspección los agentes se dieron cuenta que había anormalidades en el cargamento, por lo que pidieron al chofer bajarse de la unidad para realizar una inspección más específica.

Tras esto, os uniformados lograron ver paquetes que estaban escondidos en los muebles y los cuales tenían un polvo blanco que dio un peso de alrededor de 80 kilos. La sustancia dio positivo a metanfetamina.

“El costo de la droga asegurada es de 21.3 millones de pesos”, es parte de lo compartido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en su informe diario del 9 de octubre.

Militares y guardias nacionales revisaron los muebles (Guardia Nacional)

Agentes del Ejército participaron en las revisiones a la camioneta con la droga, además imágenes compartidas por las autoridades muestran al sujeto capturado, así como diversos muebles en los que fue hallado el polvo blanco.

El sujeto, de quien no fue revelado su nombre fue inscrito en el Registro Nacional de Detenciones (RND), además de que fue puesto a disposición del Ministerio Público junto con la camioneta y la droga, la cual será pesada y determinada con exactitud el tipo de sustancia incautada.

Los muebles revisados (Guardia Nacional)

Arrestan en Sonora a conductor de camión con fentanilo

De igual manera, en el municipio de Huatabampo fue arrestado el conductor de un vehículo en el que fueron hallados 16 kilos de fentanilo. El opioide estaba escondido en el camarote de la entidad.

El vehículo provenía de Culiacán, Sinaloa y el chofer, identificado como Luis Alberto “N”, pretendía llevarlo hasta Nogales, según destacó la Mesa de Seguridad estatal.

Asimismo, los paquetes llevaban las leyendas BB1” y “KFIR”, la unidad cuenta con placas del estado de Maine, Estados Unidos. El vehículo, el cargamento y la persona capturada fueron llevados al Ministerio Público.

