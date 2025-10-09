Arrestan en Sonora a chofer que llevaba cargamento de fentanilo oculto en el camarote de un tráiler

La unidad cuenta con placas de EEUU (Mesa Estatal de Seguridad Sonora)

El conductor de un tráiler fue detenido en Sonora luego de que agentes de seguridad descubrieron que el hombre llevaba un cargamento de fentanilo que dio un peso de 16 kilos 400 gramos del opioide.

La Mesa Estatal de Seguridad detalló que los hechos sucedieron en el municipio de Huatabampo, sitio donde elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Federal Ministerial (PFM) revisaron la unidad que era conducida por Luis Alberto “N”.

De Culiacán a Sonora: paquetes de fentanilo escondidos en el camarote

El cargamento con el opioide estaba escondido en el camarote de la unidad vehicular perteneciente a una empresa de paquetería, según indicó la institución el 8 de octubre. En total fueron hallados 15 paquetes con las sustancia.

Luis Alberto "N" fue detenido (Mesa Estatal de Seguridad Sonora)

“La unidad provenía de Culiacán, Sinaloa, y tenía como destino Nogales, Sonora. La detención se llevó a cabo sobre la carretera Federal 1460, tramo Navojoa–Los Mochis, a la altura del kilómetro 93+100″, es parte de lo informado por las autoridades estatales.

Además, los empaques llevaban las leyendas “BB1” y “KFIR”, mientras que la unidad de color blanco tiene placas del estado de Maine, Estados Unidos. Tanto el vehículo, el fentanilo y la persona fueron puestos a disipación del Ministerio Público.

Las fotografías compartidas por las autoridades muestran al hombre detenido en inmediaciones del Ejido Estación Luis, custodiado por elementos de seguridad y frente a los paquetes con la sustancia.

Droga escondida en un vehículo, una estrategia usual en Sonora

En otras ocasiones han sido capturados conductores a los que les son halladas sustancias ilícitas. Por ejemplo, el pasado 4 de septiembre la FGR informó la incautación de 12 kilos de droga, entre heroína y fentanilo, que estaban escondidos entre botellas de agua.

La unidad transportaba botellas con agua (FGR)

Por dichas acciones fueron arrestados Ernesto “O” y Jaciel “G”, quienes manejaban un tractocamión en la carretera Internacional México 15.

Mientras que en mayo pasado fueron arrestados otros dos sujetos que llevaban drogas en un vehículo proveniente de Zacatecas y con el que pretendían llegar a Tecate, Baja California. Gonzalo “N” y Daniel “N” fueron arrestados tras hallarles 110 kilogramos de metanfetamina y tres kilos de goma de opio. Dichas sustancias estaban escondidas entre los semirremolques.

Asimismo, José “M” fue sentenciado a poco más de nueve años de prisión tras ser hallado culpable de transportar mil 45 kilos de metanfetamina que estaban en un tráiler de color blanco, lo anterior tras su arresto en mayo de 2023.