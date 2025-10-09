México

Arrestan en Sonora a chofer que llevaba cargamento de fentanilo oculto en el camarote de un tráiler

La unidad provenía de Culiacán, Sinaloa, y el encargado de la unidad pretendía llegar a Nogales

Por Luis Contreras

Guardar
La unidad cuenta con placas
La unidad cuenta con placas de EEUU (Mesa Estatal de Seguridad Sonora)

El conductor de un tráiler fue detenido en Sonora luego de que agentes de seguridad descubrieron que el hombre llevaba un cargamento de fentanilo que dio un peso de 16 kilos 400 gramos del opioide.

La Mesa Estatal de Seguridad detalló que los hechos sucedieron en el municipio de Huatabampo, sitio donde elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Federal Ministerial (PFM) revisaron la unidad que era conducida por Luis Alberto “N”.

De Culiacán a Sonora: paquetes de fentanilo escondidos en el camarote

El cargamento con el opioide estaba escondido en el camarote de la unidad vehicular perteneciente a una empresa de paquetería, según indicó la institución el 8 de octubre. En total fueron hallados 15 paquetes con las sustancia.

Luis Alberto "N" fue detenido
Luis Alberto "N" fue detenido (Mesa Estatal de Seguridad Sonora)

“La unidad provenía de Culiacán, Sinaloa, y tenía como destino Nogales, Sonora. La detención se llevó a cabo sobre la carretera Federal 1460, tramo Navojoa–Los Mochis, a la altura del kilómetro 93+100″, es parte de lo informado por las autoridades estatales.

Además, los empaques llevaban las leyendas BB1” y “KFIR”, mientras que la unidad de color blanco tiene placas del estado de Maine, Estados Unidos. Tanto el vehículo, el fentanilo y la persona fueron puestos a disipación del Ministerio Público.

Las fotografías compartidas por las autoridades muestran al hombre detenido en inmediaciones del Ejido Estación Luis, custodiado por elementos de seguridad y frente a los paquetes con la sustancia.

Droga escondida en un vehículo, una estrategia usual en Sonora

En otras ocasiones han sido capturados conductores a los que les son halladas sustancias ilícitas. Por ejemplo, el pasado 4 de septiembre la FGR informó la incautación de 12 kilos de droga, entre heroína y fentanilo, que estaban escondidos entre botellas de agua.

La unidad transportaba botellas con
La unidad transportaba botellas con agua (FGR)

Por dichas acciones fueron arrestados Ernesto “O” y Jaciel “G”, quienes manejaban un tractocamión en la carretera Internacional México 15.

Mientras que en mayo pasado fueron arrestados otros dos sujetos que llevaban drogas en un vehículo proveniente de Zacatecas y con el que pretendían llegar a Tecate, Baja California. Gonzalo “N” y Daniel “N” fueron arrestados tras hallarles 110 kilogramos de metanfetamina y tres kilos de goma de opio. Dichas sustancias estaban escondidas entre los semirremolques.

Asimismo, José “M” fue sentenciado a poco más de nueve años de prisión tras ser hallado culpable de transportar mil 45 kilos de metanfetamina que estaban en un tráiler de color blanco, lo anterior tras su arresto en mayo de 2023.

Temas Relacionados

SonoraHuatabampoFentaniloCuliacánSinaloaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Pensión Mujeres Bienestar 2025: Ariadna Montiel anuncia instrucciones sobre entrega de nuevas tarjetas

Las futuras beneficiarias de manera bimestral recibirán un total de 3 mil pesos en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar

Pensión Mujeres Bienestar 2025: Ariadna

Cuánto tiempo tarda el trámite de la CURP biométrica

La integración de datos biométricos se encuentra en su fase piloto en CDMX

Cuánto tiempo tarda el trámite

Confirman que Julio César Chávez Jr. tendrá su propio corrido: “Espérenlo muy pronto”

El hijo de la “Leyenda Mexicana” pretende seguir en el boxeo unos años más

Confirman que Julio César Chávez

Cuánto vale Gilberto Mora: agente de la joya mexicana revela el precio para ofertarlo en Europa

El ascenso meteórico del joven futbolista mexicano redefine el mercado de transferencias y atrae la mirada de los grandes clubes

Cuánto vale Gilberto Mora: agente

Prime Video: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en México

En la actualidad, Prime Video y sus competidoras ofrecen un amplio catálogo de producciones, lo que hace que la elección de qué películas ver sea el nuevo dilema

Prime Video: Así quedo el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Van 89 bolsas con restos

Van 89 bolsas con restos humanos recuperadas en fosa clandestina de Zapopan, Jalisco: ya son más de 300 en tres sitios

Detienen a seis policías de Buenavista, Michoacán, y Guardia Civil toma control de la seguridad del municipio

Asesinan a “El Batman” y a “El Trakas” durante enfrentamiento contra la Guardia Civil de San Luis Potosí

“La Línea” estaría detrás del ataque contra policías en Chihuahua que dejó 3 muertos y 4 heridos, informa FGE

Alcalde de Uruapan pide a Claudia Sheinbaum y a García Harfuch no retirar agentes de la Guardia Nacional del municipio

ENTRETENIMIENTO

Prime Video: Así quedo el

Prime Video: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en México

Hijo de Chespirito afirma que no se disculpará con Florinda Meza tras hate desatado por ‘Sin querer queriendo’

José Eduardo compara a Eugenio Derbez con Chabelo tras declaraciones de Victoria Ruffo sobre su rol de papá

Toy Story continuará una semana más en cines de México por su 30 aniversario y llega al mes de exhibición

Ángela Aguilar estaría celebrando su cumpleaños en un evento exclusivo junto a Marc Anthony y Grupo Frontera

DEPORTES

Confirman que Julio César Chávez

Confirman que Julio César Chávez Jr. tendrá su propio corrido: “Espérenlo muy pronto”

Cuánto vale Gilberto Mora: agente de la joya mexicana revela el precio para ofertarlo en Europa

Rommel Pacheco en la CONADE: ¿Qué ha logrado el ex clavadista al frente del deporte mexicano en su primer año?

Muere en México a los 17 años Arturo Gatti Jr., hijo de la leyenda del boxeo

¿Qué equipo de la Liga MX dirigió Miguel Ángel Russo, que falleció a los 69 años de edad?