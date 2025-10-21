México

Batido de linaza: receta fácil para bajar el colesterol rápido

Conoce todas las propiedades de esta semilla

Por Armando Pereda

Guardar
Vaso con licuado de linaza
Vaso con licuado de linaza y ciruela pasa, bebida espesa y rica en fibra utilizada tradicionalmente para favorecer el tránsito intestinal. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mezcla poderosa y simple promete marcar la diferencia en la lucha contra el colesterol elevado: el licuado de linaza.

Todo señala a una tendencia imparable: sumar fibras y micronutrientes a nuestra dieta diaria mediante preparaciones rápidas, naturales y llenas de sabor.

En un mundo donde la rapidez impera y el cuidado de la salud compite, esta bebida surge como una aliada sublime y deliciosa para quienes buscan cifras saludables en sus análisis.

Tanto caminar como correr son considerados ejercicios aeróbicos efectivos para proteger la salud del corazón. La Asociación Americana del Corazón sostiene que ambas modalidades tienen potencial.

La combinación perfecta: ingredientes clave

Este licuado, que no demanda habilidades especiales ni ingredientes difíciles de encontrar, concentra toda su fuerza en productos que suelen estar al alcance de cualquier cocina. Los protagonistas:

  • Semillas de linaza: ricas en fibra soluble, ácidos grasos omega-3 y antioxidantes.
  • Leche descremada o bebida vegetal sin azúcar añadida.
  • Fruta al gusto: plátano, manzana verde, pera o fresas, según la temporada o preferencia.
  • Un toque de miel o stevia para quienes deseen endulzar de forma natural.

Esta mezcla no solo es amable con el paladar, sino que contiene los nutrientes ideales para apuntalar la disminución de colesterol LDL, conocido como “malo”.

Una selección de alimentos ricos
Una selección de alimentos ricos en fibra y nutrientes esenciales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paso a paso: cómo prepararlo y disfrutarlo

1. Moler la linaza: Coloca dos cucharadas de linaza en un molinillo o procesador. El objetivo es obtener una textura fina que facilitará su absorción y aprovechará al máximo sus beneficios.

2. Agregar la fruta: Pela y corta en trozos pequeños la fruta de tu elección; añadir un plátano, una manzana verde o media pera potencia el sabor y la cantidad de fibra.

3. Licuado magistral: Vierte la linaza molida, la fruta y un vaso grande de leche descremada en la licuadora. Si prefieres, utiliza bebida de almendra o avena para una versión vegana.

4. Endulzar y potenciar: Si buscas un toque dulce, incorpora una cucharadita de miel pura o stevia. También puedes sumar canela molida para reforzar el perfil aromático.

5. Licuar hasta obtener un resultado cremoso y homogéneo. Sirve inmediatamente para evitar la oxidación de los ingredientes.

El resultado es un batido espeso, de sabor sutilmente terroso, cuyo dulzor natural conquista hasta los paladares más exigentes.

Beneficios para el organismo: mucho más que un simple batido

El licuado de linaza ha cobrado fama entre quienes buscan respuestas naturales a problemas tan prevalentes como el colesterol.

La linaza, al contener fibra soluble, “atrapa” el colesterol en el intestino e impide su absorción; esto se traduce en niveles más bajos en sangre tras su consumo constante.

iStock
iStock

Dentro de sus múltiples virtudes destaca su capacidad para:

  • Disminuir el colesterol LDL y triglicéridos.
  • Contribuir a la salud cardiovascular por su perfil de omega-3.
  • Mejorar la digestión, gracias a la fibra dietética que regula el tránsito intestinal.
  • Proporcionar sensación de saciedad, un aspecto relevante para quienes buscan controlar el peso.

Los nutricionistas no dejan de señalar las ventajas de sumar linaza a la rutina diaria: además de su acción hipocolesterolémica, facilita la función hepática y evita la acumulación de grasa en arterias.

Este licuado no pretende saltarse el consejo médico ni sustituir medicamentos, pero estableciéndolo como un hábito matutino o vespertino, puede convertirse en un punto de apoyo esencial para quienes necesitan reducir colesterol y proteger la salud cardiovascular. Un giro cotidiano que une sabor y bienestar, con la linaza como protagonista innegable.

En el panorama de los remedios caseros respaldados por la ciencia, este batido destaca. Sumando ingredientes naturales, procesos sencillos y beneficios tangibles, el licuado de linaza ya se ganó su lugar en la mesa de los que priorizan la salud sin sacrificar el placer.

La linaza es un alimento
La linaza es un alimento rico en ácidos grasos y nutrientes que regeneran las células de la piel | Foto: Pixabay

Temas Relacionados

linazalicuadoscolesterolsaludbienestarestilo de vidamexico-recetasmexico-saludmexico-noticias

Más Noticias

Aplazan por segunda vez audiencia del contralmirante de la Marina, Fernando Farías Laguna, por presunto huachicol fiscal

La nueva cita se da después de que no se han integrado los elementos necesarios a la carpeta de investigación y que el señalado se presente ante las autoridades de justicia

Aplazan por segunda vez audiencia

Gobierno de Sheinbaum da a conocer que vacuna Patria podría combatir otras enfermedades aparte del Covid, como la fiebre amarilla

La Secretaría de Salud analiza ampliar el uso de la tecnología desarrollada durante la pandemia

Gobierno de Sheinbaum da a

Monreal ‘regaña’ a diputados tras críticas contra Cuauhtémoc Blanco por jugar pádel durante sesión virtual: “Ya están grandecitos”

El morenista dijo confiar en el voto de los diputados, pero se analiza reglamentar que las sesiones sean presenciales

Monreal ‘regaña’ a diputados tras

Imelda Tuñón le estaría peleando la herencia a su propio hijo José Julián, asegura Maribel Guardia

Ambas involucradas fueron vistas recientemente en los juzgados

Imelda Tuñón le estaría peleando

Alcalde electo en Veracruz desata críticas por celebrar fastuosa boda igualitaria en medio de emergencia

Tras la filtración de fotografías del evento, Eduardo Pozos se defendió de críticas de la oposición

Alcalde electo en Veracruz desata
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aplazan por segunda vez audiencia

Aplazan por segunda vez audiencia del contralmirante de la Marina, Fernando Farías Laguna, por presunto huachicol fiscal

Sheinbaum lamenta asesinato del limonero Bernardo Bravo en Michoacán; reitera apoyo del Gabinete de Seguridad

CJNG, Los Viagras y Los Blancos de Troya: la triple alianza detrás de extorsiones y asesinatos de limoneros en Michoacán

Reaprehenden a Tania Félix “N”, priista ligada a la Barredora del CJNG en Puebla: ahora enfrenta cargos por homicidio

Quién era Miguel Bahena, el alcalde de Pisaflores que fue asesinado a balazos

ENTRETENIMIENTO

Imelda Tuñón le estaría peleando

Imelda Tuñón le estaría peleando la herencia a su propio hijo José Julián, asegura Maribel Guardia

Fotos inéditas de Juan Gabriel serán exhibidas gratis en esta estación del metro y famosos puntos en CDMX

Quién es Omahi, el habitante más querido por los ‘musculosos’ de La Granja VIP

La Granja VIP en vivo hoy 21 de octubre: así se vive la tensión en el reality tras la nominación de Eleazar Gómez

¿Qué premio recibirá el ganador o ganadora de La Granja VIP?

DEPORTES

Sergio Ramos rompe el silencio

Sergio Ramos rompe el silencio sobre su futuro en los Rayados de Monterrey: ¿se va o se queda?

¿Max Verstappen se baja del GP de México? Esta es la verdad sobre el anuncio de Red Bull Racing

Dragón Lee conquista WWE: el luchador mexicano gana titulo mundial junto a AJ Styles

ASF investiga a Ana Guevara por presunto desvío millonario durante su gestión en la Conade

¿Fin al monopolio? Mikel Arriola pone fecha al fin de la multipropiedad en la Liga MX