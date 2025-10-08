Por esta razón deberías de comer aguacate con frecuencia

México lidera la producción mundial de aguacate, con más de 120 especies reconocidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con su rica pulpa verde y textura cremosa, el aguacate se ha ganado un lugar especial en la mesa de los mexicanos y en diversas cocinas del mundo. Este fruto originario de las regiones altas del centro y este de México y de Guatemala no solo destaca por su sabor, sino también por sus aportes nutricionales.

De acuerdo con información de El Poder del Consumidor, el aguacate pertenece a la familia de las lauráceas y se cultiva principalmente en climas tropicales y subtropicales. Su piel, que puede ser granulada o lisa y de color verde oscuro a pardo, protege una pulpa suave y de consistencia similar a la mantequilla, en cuyo centro se encuentra una semilla de gran tamaño. En el mundo se conocen alrededor de 120 especies y México lidera la producción mundial.

Cuando se trata de nutrición, el aguacate sobresale por ofrecer más de 15 nutrimentos. En una porción de 100 gramos, su aporte principal proviene de las grasas totales, pero lo destacable es que el 22% corresponden a monoinsaturadas. Estos lípidos están asociadas con la reducción del colesterol en sangre, ayudando a mantener la salud cardiovascular.

Entre los micronutrientes que aporta el aguacate se encuentran la vitamina A, esencial para la salud ocular; la vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno y al fortalecimiento del sistema inmunológico; y la vitamina E, reconocida por su función antioxidante y el apoyo a la piel.

El aguacate también es rico en potasio, mineral que contribuye de manera importante a la regulación de la presión arterial y las funciones musculares. Magnesio, hierro, calcio y fibra completan el cuadro, mientras que su bajo contenido de sodio permite su inclusión en la dieta de personas con necesidades específicas en cuanto al control de este mineral.

Consumir regularmente aguacate se asocia con diversos beneficios para el bienestar. Entre ellos, destaca el apoyo para regular los niveles de azúcar en sangre, lo cual puede contribuir a evitar la resistencia a la insulina y favorecer la prevención de la diabetes.

Otros de los efectos positivos del aguacate son la capacidad para disminuir la inflamación de las articulaciones y la mejora en los procesos digestivos, favorecidos por su contenido en fibra. Por otro lado, la presencia de vitaminas C y E tiene efectos notables sobre la piel, el cabello y las uñas, promoviendo su fortaleza y apariencia.

Las ventajas del aguacate no se limitan a lo nutricional: la facilidad para incluirlo en múltiples platillos extiende sus aplicaciones culinarias. Puede ser parte de guacamoles, ensaladas, aderezos, salsas o simplemente servirse como acompañamiento, lo que permite disfrutarlo de distintas formas y en distintas comidas a lo largo del día.

Se recomienda elegir ejemplares de aguacate cuyo color oscile entre verde y negro, y que ceden ligeramente a la presión suave del dedo, señal de que están en su punto óptimo de maduración. Recuerda consultar a un profesional de la salud antes de hacer cualquier cambio en tu dieta.