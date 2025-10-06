México

La Casa de los Famosos México en vivo: Aldo de Nigris es el gran ganador de la tercera temporada

La noche de la gran final estuvo llena de grandes sorpresas

Por Anayeli Tapia Sandoval

05:39 hsHoy

Vestidos y atuendos de la gran final de La Casa de los Famosos México 2025 dividen opiniones en redes

Las redes sociales se llenaron de opiniones encontradas tras la gran final del programa

Por Anayeli Tapia Sandoval

Los looks de LCDLFM.
Los looks de LCDLFM. (Capturas de pantalla)

La final de La Casa de los Famosos México 2025 no solo captó la atención por la expectativa sobre el ganador, sino también por la controversia generada alrededor de los vestidos elegidos para la ocasión.

05:39 hsHoy

Quién fue el ganador de La Casa de los Famosos México 2025

Después de 71 días, finalmente se dio a conocer al famosos que se coronó como ganador absoluto del reality show

Por Cinthia Salvador

Tras más de 70 días,
Tras más de 70 días, finalmente se dio a conocer al famosos que se coronó como ganador absoluto del reality show. (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

El desenlace de La Casa de Los Famosos México 2025 reunió a millones de espectadores frente a la pantalla para conocer el resultado de la votación final, que definió al ganador de la temporada que se llevó 4 millones de pesos. La noche del domingo 5 de octubre, el público eligió a su favorito entre los cinco finalistas: Dalílah Polanco, Abelito, Mar Contreras, Shiky y Aldo De Nigris.

05:30 hsHoy

Aldo de Nigris expresa que desea compartir su premio con Abelito porque se la pasó bien junto a él.

Posteriormente apagó las luces de la casa.

05:20 hsHoy

Con 19 millones 139 mil 698 votos, Aldo de Nigris es el ganador de La Casa de los Famosos México 2025. Dalílah Polanco queda en segundo lugar del reality show.

04:40 hsHoy

Dalílah Polanco o Aldo de Nigris, uno de ellos ganará el gran premio de los cuatro millones de pesos.

04:37 hsHoy

Abelito, tercer lugar de La Casa de los Famosos México

Abelito es el tercer lugar de La Casa de los Famosos México.

A su salida, La Jefa le dedicó las siguientes palabras: “¡Llegaste por sorpresa en esta casa y mira ahora aquí estás en el último día, viviendo la competencia completa. No hubo día en el que no jugaras en la casa y siempre de la mano de Aldo, el hermano que te regaló la casa. ¡Estamos machín, firmes!”.

Abelito fue recibido por sus papás y su novia al llegar al foro.

04:14 hsHoy

Shiky es el cuarto lugar

(Foto: Ig/lacasadelosfamososmx)
(Foto: Ig/lacasadelosfamososmx)

Shiky se convierte en el cuarto lugar de La Casa de los Famosos México.

Al salir, La Jefa le comentó: "Llegaste a mi casa con más dudas que certezas pero siempre jugaste en el lado amable, procuraste el bienestar de todos. Te vas de esta casa con 14 amigos, si me lo permites, 15“.

04:11 hsHoy

Mar Contreras, quinta finalista

(Infobae México/ Jovani Pérez)
(Infobae México/ Jovani Pérez)

Con todas las miradas puestas en la pantalla y los votos cerrados, se reveló el primer resultado de la noche. Mar Contreras fue anunciada como la habitante que ocuparía el quinto lugar de la competencia.

La Jefa dedicó un mensaje a Mar, subrayando su paso en el reality: “Fuiste socia de Alexis, cuidaste de la manada y llenaste de sabores la cocina. Fuiste la primera finalista. Llenaste de belleza y glamour los pasillos de mi casa. Que nunca se le olvide la mujer valiosa y suficiente que eres”.

Mar salió por la puerta principal y fue recibida en el foro por Galilea Montijo y el público entre aplausos. Al reencontrarse con su esposo Julio y sus dos hijos, los abrazó y besó emocionada.

Al ser recibida, la presentadora la invitó a reflexionar. Mar declaró: “Fortalecida, una mujer renovada... yo entré a este proyecto con el único objetivo de ser mejor persona, de conocerme a partir de los ojos de los demás, aunque eso duela. Creo que logré formar una pequeña familia, con unos tuve más empatía que otros”.

04:09 hsHoy

La gran final está llena de sorpresas

Ellos son los finalistas de
Ellos son los finalistas de LCDLF. (Facebook/lacasafamososmx)

La Casa de los Famosos México 2025 llegó a su última noche con el ambiente cargado de expectativa. Cinco finalistas —Dalílah Polanco, Abelito, Mar Contreras, Shiky y Aldo De Nigris— aguardaban el dictamen del público, después de más de 70 días de aislamiento y retos continuos. El premio de 4 millones de pesos esperaba al participante más votado en una gala que marcó récords de participación.

Abelito se refirió al encierro como un sueño y “una pijamada real”; Mar Contreras destacó lo aprendido y se mostró agradecida con Dios y la vida; Dalílah Polanco calificó el proceso como una vivencia única, “fuerte y divertida”; Shiky habló de autodescubrimiento en “71 días que lo cambiaron todo”, y Aldo De Nigris confesó que nunca imaginó llegar hasta la última noche.

Poco después, el público disfrutó un recuento visual de los mejores momentos y de cómo cada habitante transitó su paso por la casa.

La producción preparó también un último “congelados”, donde Wendy y Mario Bezares ingresaron a la casa.

Galilea Montijo anunció un nuevo récord de 41 millones de votos antes del cierre definitivo de la votación. Enseguida, la conductora indicó a la audiencia que el momento de saber quién ocuparía el quinto lugar estaba por llegar.

