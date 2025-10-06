La Casa de los Famosos México en vivo: Aldo de Nigris es el gran ganador de la tercera temporada

La final de La Casa de los Famosos México 2025 no solo captó la atención por la expectativa sobre el ganador, sino también por la controversia generada alrededor de los vestidos elegidos para la ocasión.

El desenlace de La Casa de Los Famosos México 2025 reunió a millones de espectadores frente a la pantalla para conocer el resultado de la votación final, que definió al ganador de la temporada que se llevó 4 millones de pesos . La noche del domingo 5 de octubre, el público eligió a su favorito entre los cinco finalistas: Dalílah Polanco , Abelito , Mar Contreras , Shiky y Aldo De Nigris .

Aldo de Nigris expresa que desea compartir su premio con Abelito porque se la pasó bien junto a él.

Con 19 millones 139 mil 698 votos, Aldo de Nigris es el ganador de La Casa de los Famosos México 2025. Dalílah Polanco queda en segundo lugar del reality show.

Dalílah Polanco o Aldo de Nigris, uno de ellos ganará el gran premio de los cuatro millones de pesos.

Abelito fue recibido por sus papás y su novia al llegar al foro.

A su salida, La Jefa le dedicó las siguientes palabras: “¡Llegaste por sorpresa en esta casa y mira ahora aquí estás en el último día, viviendo la competencia completa. No hubo día en el que no jugaras en la casa y siempre de la mano de Aldo, el hermano que te regaló la casa. ¡Estamos machín, firmes!”.

Abelito es el tercer lugar de La Casa de los Famosos México.

Al salir, La Jefa le comentó: "Llegaste a mi casa con más dudas que certezas pero siempre jugaste en el lado amable, procuraste el bienestar de todos. Te vas de esta casa con 14 amigos, si me lo permites, 15“.

Shiky se convierte en el cuarto lugar de La Casa de los Famosos México.

Al ser recibida, la presentadora la invitó a reflexionar. Mar declaró: “Fortalecida, una mujer renovada... yo entré a este proyecto con el único objetivo de ser mejor persona, de conocerme a partir de los ojos de los demás, aunque eso duela. Creo que logré formar una pequeña familia, con unos tuve más empatía que otros”.

Mar salió por la puerta principal y fue recibida en el foro por Galilea Montijo y el público entre aplausos. Al reencontrarse con su esposo Julio y sus dos hijos, los abrazó y besó emocionada.

La Jefa dedicó un mensaje a Mar, subrayando su paso en el reality: “Fuiste socia de Alexis, cuidaste de la manada y llenaste de sabores la cocina. Fuiste la primera finalista. Llenaste de belleza y glamour los pasillos de mi casa. Que nunca se le olvide la mujer valiosa y suficiente que eres”.

Con todas las miradas puestas en la pantalla y los votos cerrados, se reveló el primer resultado de la noche. Mar Contreras fue anunciada como la habitante que ocuparía el quinto lugar de la competencia.

La gran final está llena de sorpresas

Ellos son los finalistas de LCDLF. (Facebook/lacasafamososmx)

La Casa de los Famosos México 2025 llegó a su última noche con el ambiente cargado de expectativa. Cinco finalistas —Dalílah Polanco, Abelito, Mar Contreras, Shiky y Aldo De Nigris— aguardaban el dictamen del público, después de más de 70 días de aislamiento y retos continuos. El premio de 4 millones de pesos esperaba al participante más votado en una gala que marcó récords de participación.

Abelito se refirió al encierro como un sueño y “una pijamada real”; Mar Contreras destacó lo aprendido y se mostró agradecida con Dios y la vida; Dalílah Polanco calificó el proceso como una vivencia única, “fuerte y divertida”; Shiky habló de autodescubrimiento en “71 días que lo cambiaron todo”, y Aldo De Nigris confesó que nunca imaginó llegar hasta la última noche.

Poco después, el público disfrutó un recuento visual de los mejores momentos y de cómo cada habitante transitó su paso por la casa.

La producción preparó también un último “congelados”, donde Wendy y Mario Bezares ingresaron a la casa.