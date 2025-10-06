México

¿Cuánto dinero le quitará el SAT a Aldo de Nigris tras ganar el premio de los 4 millones de pesos en LCDLFM 2025?

El influencer se coronó como el primer lugar del reality show

Por Anayeli Tapia Sandoval

¿Cuánto ganó Aldo de Nigris?
¿Cuánto ganó Aldo de Nigris? (Anayeli Tapia/Infobae)

El título de ganador de La Casa de los Famosos México 2025 garantizó a Aldo de Nigris un premio de 4 millones de pesos como parte fundamental del reality. Sin embargo, la cifra anunciada no llegará íntegra a sus manos.

Y es que, como marca la ley, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) descuenta una parte proporcional por impuestos. Así, incluso tras ganar la final, el verdadero monto que recibirá el regiomontano es considerablemente menor al que se dijo en pantalla.

¿Cuánto ganará realmente?

De acuerdo con la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), todos los premios obtenidos en concursos, sorteos y juegos autorizados están sujetos al pago de impuestos federales en México.

(La Casa de los Famosos
(La Casa de los Famosos México)

Específicamente, para premios superiores a 600 mil pesos, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) aplica una retención directa del 35% sobre la cantidad obtenida, en este caso, los 4 millones de pesos que corresponden al ganador del reality más popular del país.

El cálculo es sencillo:

  • Premio anunciado: 4,000,000 pesos
  • Porcentaje de ISR que debe retener el SAT: 35%
  • Monto retenido por el SAT: 4,000,000 x 0.35 = 1,400,000 pesos
  • Premio neto para Aldo de Nigris: 4,000,000 - 1,400,000 = 2,600,000 pesos

Así, aunque Aldo fue reconocido públicamente como el acreedor de 4 millones de pesos, solo podrá disponer en la práctica de aproximadamente 2 millones 600 mil pesos como resultado final, luego de cumplir con lo dispuesto en la ley mexicana de impuestos.

En las ediciones anteriores de La Casa de los Famosos México, los ganadores también enfrentaron la retención de impuestos por parte del SAT, lo que redujo de forma significativa el monto final recibido.

En la segunda temporada, Mario Bezares obtuvo un premio de 4 millones de pesos, más un bono adicional de 600 mil. No obstante, tras restar la cuota fija y el porcentaje correspondiente al ISR conforme a la ley, el monto neto que recibió rondó los 3 millones 492 mil pesos.

Premio de Aldo de Nigris.
Premio de Aldo de Nigris. (Captura de pantalla)

Por su parte, en la primera edición, Wendy Guevara fue reconocida como ganadora con un premio de 4 millones de pesos. Después de aplicar el descuento fiscal, la cifra entregada quedó aproximadamente en 2 millones 613 mil pesos.

¿Qué hará Aldo de Nigris con su premio?

Tras ganar La Casa de los Famosos México 2025, Aldo de Nigris externó su deseo de compartir el premio con su amigo Abelito, ganador del tercer lugar del reality,

Sin embargo, en una entrevista posterior con Marie Claire dio a conocer sus planes para el dinero recibido: “Voy a tratar de comprarle una casa a mi mamá, irme de viaje y ver a dónde me voy con el Rambo, que es mi perro”.

Cabe apuntar que también recibió su salario semanal, calculado entre 700-800 mil pesos en total, por los 71 días que pasó encerrado.

