Acusan a programa de Televisa de adelantarse y revelar primero quién ganó LCDLFM

Este domingo el reality de La Casa de los Famosos México 2025 llegó a su fin, con Aldo de Nigris coronándose como el gran ganador

Por Anayeli Tapia Sandoval

Aldo de Nigris es el
Aldo de Nigris es el ganador de la tercera temporada de LCDLFM. (Captura de pantalla)

La final de La Casa de los Famosos México 2025 estuvo marcada no solo por la competencia reñida y la emotiva victoria de Aldo de Nigris, sino también por una controversia generada a raíz de una supuesta filtración del resultado en un programa deportivo.

Minutos antes de que Galilea Montijo revelara oficialmente al ganador en la transmisión estelar, usuarios en redes sociales alertaron que en “La Jugada”, un programa de Televisa dedicado a los deportes, se habría adelantado accidentalmente a revelar quién ganaba el reality show.

Antes de que iniciara el programa, durante un enlace entre comerciales de LCDLFM, los conductores de “La Juagada” anunciaron que el programa del domingo harían un enlace en vivo con la familia de Aldo de Nigris en Monterrey —hecho que para la audiencia resultó en una clara señal de que él sería el ganador de la temporada.

“Al terminar la casa de los famosos México, nos esperamos quién tiene el paso más viral, Aldo o Brian Rodríguez”, dijo Toño de Valdés y luego Tania Rincón siguió “...Y hablando de Aldo, nos vamos a lanzar en vivo hasta Monterrey con su familia”.

Acusan a La Jugada de adelantar quién fue el ganador de LCDLFM (TikTok: @Fernand48850366)

En redes como X (antes Twitter), los mensajes se multiplicaron con capturas y reacciones incrédulas por lo sucedido. Frases como “La jugada anunciando que tendrá después de la final un enlace con la familia de Aldo en Monterrey” y “Pues los de la jugada ya dijeron que se conectaban hasta Mty con la familia de Aldo” se viralizaron, junto con memes que reflejaron sorpresa, burla y resignación.

En medio de la ola de comentarios, surgió la inquietud de una posible manipulación o falta de transparencia en el proceso de votación. Sin embargo, las votaciones de La Casa de los Famosos México se cerraron a las 21:41 horas, mucho antes de la transmisión de dicho enlace de La Jugada.

Sin embargo, sí pudieron haber cometido el error de hacer tanto énfasis en el contenido sobre Aldo de Nigris, aunque también se explica dada la naturaleza de su familia, deportista por parte de sus tíos y él mismo, que jugó hace unos años.

Así quedaron los 5 lugares de LCDLFM

A lo largo de la transmisión, el público fue testigo de una secuencia cuidadosamente planeada para revelar la posición de cada uno de los cinco finalistas, generando máxima tensión y emoción para los participantes y sus seguidores.

El momento inicial estuvo marcado por la salida de Mar Contreras, quien quedó en quinto lugar con 2 millones 800 mil votos. Fue despedida entre muestras de cariño tanto dentro de la casa como en el foro, donde la recibió su familia.

Así fue el anuncio de Aldo de Nigris como el gran ganador de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México. (Tiktok: LCDLFM)

Después fue el turno de Shiky, quien ocupó la cuarta posición al acumular 3 millones 929 mil 815 votos. Las expresiones de euforia y aprecio lo acompañaron hasta reencontrarse con sus excompañeros.

Abelito se llevó el tercer sitio con 6 millones 247 mil 210 votos. Su despedida fue especialmente emotiva, marcada por el afecto de los habitantes y la recepción de sus padres en el foro.

Ya dentro de la casa, solo quedaban Dalílah Polanco y Aldo de Nigris. La atmósfera fue de máxima expectación cuando, finalmente, Galilea Montijo anunció que el ganador del reality, con más de 19 millones de votos, era Aldo. Dalílah, quien resultó segunda, lo felicitó con un abrazo y se sumó al aplauso del público.

Como broche de oro, Aldo fue invitado a apagar las luces de la casa, despidiéndose con emoción entre los vítores del público, concluyendo así una velada inolvidable para la televisión y las redes sociales.

