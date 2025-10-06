México

Así reaccionaron Poncho de Nigris y Doña Alegría al triunfo de Aldo en la Casa de los Famosos México

El tío de Aldo de Nigris se emociona al enterarse que su sobrino ganó la tercera temporada del reality

Por Cinthia Salvador

Guardar
El tío de Aldo de
El tío de Aldo de Nigris se emociona al enterarse que su sobrino ganó la tercera temporada del reality. (Captura de pantalla Poncho de Nigris)

En medio de la expectación generada por la final de La Casa de los Famosos México, la familia De Nigris compartió sus celebraciones tras el triunfo de Aldo de Nigris como ganador del reality. Antes de que se revelara el resultado final, amigos y familiares del influencer ya se habían reunido en algunos puntos clave para seguir la transmisión, convirtiendo la espera en una auténtica fiesta.

Por su parte, en un espacio al aire libre acondicionado para la ocasión, Poncho de Nigris, tío del ganador, encabezó una reunión que estuvo marcada por la emoción, la convivencia y un ambiente de franca camaradería. Una gran pantalla al aire libre transmitía la gala final mientras los asistentes compartían alimentos y bebidas, atentos a cada momento que acercaba a Aldo a la victoria.

Aldo de Nigris se convirtió
Aldo de Nigris se convirtió en el ganador de la tercera temproada de LCDLFM. (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

Al anunciarse el veredicto, Poncho saltó de su asiento y comenzó a llorar. Asimismo exclamó a todo pulmón: “¡Ganamos! Ahí está solito en la casa va a apagar las luces. ¡Apágala! Eres un crack. Es tuyo. El ganador de la tercer temporada, sin ser conductor, actor, ni nada... Ahí está el gran corazón de Aldo. Para todos los que no creían, a los que no creían en la estrategia (...) Los buenos siempre ganan”, palabras que rápidamente fueron celebrados por todos los presentes, generando aún más entusiasmo en el festejo familiar.

Simultáneamente, en otra de las reuniones familiares, Doña Alegría, madre de Poncho y abuela de Aldo, dio rienda suelta a su emoción. Apenas se confirmó el triunfo de su nieto, se levantó con energía y gritó eufórica, dejando claro el orgullo que sentía por el logro alcanzado por la nueva figura de la televisión mexicana.

Así reaccionó Poncho de Nigris al triunfo de Aldo en LCDLFM 2025. (Tiktok: soymariomx_)

Los gestos de Doña Alegría reflejaron el significado especial que este reconocimiento tiene para la familia, conocida tanto por su unión como por los episodios que los han convertido en recurrentes personajes del espectáculo nacional.

Al confirmar su victoria, Aldo comentó sentirse agradecido y motivado por el respaldo de su familia. Posteriormente rompió en llanto y Galilea Montijo le indicó que saliera al jardín para que apagar las luces de la casa. El influencer antes de accionar la palanca, le hizo una petición a Galilea Montijo, pues deseaba compartir el premio de los 4 millones de pesos con su gran amigo Abelito.

Así reaccionó la abuelita de Aldo de Nigris a su triunfo en LCDLFM. (X/@mtshikyu)

“Me gustaría compartir parte del premio con Abelito, porque me la pasé muy bien en el tiempo aquí con él y me ayudó mucho a pasarla bien y todo”, declaró sumamente conmovido y en shock.

A continuación, Aldo accionó la palanca para desactivar la iluminación de una casa donde vivió durante 71 días. A continuación La Jefa tomó la palabra y también lo despidió, mientras De Nigris salía por las grandes puertas de la casa, “El niño bien, el príncipe de Monterrey, nos conmoviste, siempre dijiste que viniste a mi casa a pasarla bien. Eres un verdadero campeón. Es momento de que salgas y disfrutes de este gran logro”.

Temas Relacionados

Poncho de NigrisAldo de NigrisDoña AlegríaLeticia GuajardoLa Casa de los Famosos MéxicoLCDLFMmexico-entretenimiento

Más Noticias

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 6 de octubre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy en México: noticias

La Casa de los Famosos México en vivo: Aldo de Nigris es el gran ganador de la tercera temporada

La noche de la gran final estuvo llena de grandes sorpresas

La Casa de los Famosos

Esta fue la cantidad de votos que obtuvieron los cinco ganadores de La Casa de los Famosos México 2025

La final del reality registró un total de 43 millones 155 mil 107 votos

Esta fue la cantidad de

Acusan a programa de Televisa de adelantarse y revelar primero quién ganó LCDLFM

Este domingo el reality de La Casa de los Famosos México 2025 llegó a su fin, con Aldo de Nigris coronándose como el gran ganador

Acusan a programa de Televisa

Las primeras palabras de Aldo de Nigris tras convertirse en el ganador de La Casa de los Famosos México 2025

El influencer fue el encargado de apagar las luces de la casa y se llevó el gran premio de 4 millones de pesos

Las primeras palabras de Aldo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a dos personas que

Detienen a dos personas que tenían una charola con de metanfetamina en polvo en Edomex

Cae “El Mapa” en Michoacán, sujeto acusado de asesinar a dos hombres en un auto en llamas

Caen hermanos, presuntos extorsionadores de productores y empresarios de limón en Michoacán

Cae Néstor “N”, objetivo prioritario y jefe de plaza de una célula criminal que operaba en cuatro municipios del Edomex

Narcomenudeo en CDMX: persecución y captura en Álvaro Obregón deja 3 detenidos y más de 280 dosis de droga decomisadas

ENTRETENIMIENTO

Esta fue la cantidad de

Esta fue la cantidad de votos que obtuvieron los cinco ganadores de La Casa de los Famosos México 2025

Acusan a programa de Televisa de adelantarse y revelar primero quién ganó LCDLFM

Las primeras palabras de Aldo de Nigris tras convertirse en el ganador de La Casa de los Famosos México 2025

Los mejores memes de la gran final de La Casa de los Famosos México 2025

Así quedaron los 5 lugares de La Casa de los Famosos México 2025

DEPORTES

Esta es la televisora que

Esta es la televisora que transmitirá la Fórmula 1 en México hasta 2028

Chivas vence a Pumas en Ciudad Universitaria: así fueron los goles

Quién es Omar Bravo, ex futbolista y goleador histórico de Chivas que fue acusado de abuso infantil

Chile vs México cambia de horario: a qué hora será el partido de octavos de final del Mundial Sub-20

Ángel “Tashiro” Fierro es descalificado por patear a Abraham Cordero: así fue la agresión ilegal