Así reaccionaron Poncho de Nigris y Doña Alegría al triunfo de Aldo en la Casa de los Famosos México

El tío de Aldo de Nigris se emociona al enterarse que su sobrino ganó la tercera temporada del reality. (Captura de pantalla Poncho de Nigris)

En medio de la expectación generada por la final de La Casa de los Famosos México, la familia De Nigris compartió sus celebraciones tras el triunfo de Aldo de Nigris como ganador del reality. Antes de que se revelara el resultado final, amigos y familiares del influencer ya se habían reunido en algunos puntos clave para seguir la transmisión, convirtiendo la espera en una auténtica fiesta.

Por su parte, en un espacio al aire libre acondicionado para la ocasión, Poncho de Nigris, tío del ganador, encabezó una reunión que estuvo marcada por la emoción, la convivencia y un ambiente de franca camaradería. Una gran pantalla al aire libre transmitía la gala final mientras los asistentes compartían alimentos y bebidas, atentos a cada momento que acercaba a Aldo a la victoria.

Aldo de Nigris se convirtió en el ganador de la tercera temproada de LCDLFM. (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

Al anunciarse el veredicto, Poncho saltó de su asiento y comenzó a llorar. Asimismo exclamó a todo pulmón: “¡Ganamos! Ahí está solito en la casa va a apagar las luces. ¡Apágala! Eres un crack. Es tuyo. El ganador de la tercer temporada, sin ser conductor, actor, ni nada... Ahí está el gran corazón de Aldo. Para todos los que no creían, a los que no creían en la estrategia (...) Los buenos siempre ganan”, palabras que rápidamente fueron celebrados por todos los presentes, generando aún más entusiasmo en el festejo familiar.

Simultáneamente, en otra de las reuniones familiares, Doña Alegría, madre de Poncho y abuela de Aldo, dio rienda suelta a su emoción. Apenas se confirmó el triunfo de su nieto, se levantó con energía y gritó eufórica, dejando claro el orgullo que sentía por el logro alcanzado por la nueva figura de la televisión mexicana.

Así reaccionó Poncho de Nigris al triunfo de Aldo en LCDLFM 2025. (Tiktok: soymariomx_)

Los gestos de Doña Alegría reflejaron el significado especial que este reconocimiento tiene para la familia, conocida tanto por su unión como por los episodios que los han convertido en recurrentes personajes del espectáculo nacional.

Al confirmar su victoria, Aldo comentó sentirse agradecido y motivado por el respaldo de su familia. Posteriormente rompió en llanto y Galilea Montijo le indicó que saliera al jardín para que apagar las luces de la casa. El influencer antes de accionar la palanca, le hizo una petición a Galilea Montijo, pues deseaba compartir el premio de los 4 millones de pesos con su gran amigo Abelito.

Así reaccionó la abuelita de Aldo de Nigris a su triunfo en LCDLFM. (X/@mtshikyu)

“Me gustaría compartir parte del premio con Abelito, porque me la pasé muy bien en el tiempo aquí con él y me ayudó mucho a pasarla bien y todo”, declaró sumamente conmovido y en shock.

A continuación, Aldo accionó la palanca para desactivar la iluminación de una casa donde vivió durante 71 días. A continuación La Jefa tomó la palabra y también lo despidió, mientras De Nigris salía por las grandes puertas de la casa, “El niño bien, el príncipe de Monterrey, nos conmoviste, siempre dijiste que viniste a mi casa a pasarla bien. Eres un verdadero campeón. Es momento de que salgas y disfrutes de este gran logro”.