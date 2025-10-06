Así quedaron los 5 lugares de La Casa de los Famosos México 2025

Esta tercera temporada de La Casa de los Famosos México registró en su final más de 43 millones 155 mil 107 votos. (Captura de pantalla YouTube)

La Casa de los Famosos México 2025 vivió su desenlace el domingo 5 de octubre, cuando la audiencia finalmente conoció el puesto que ocupó cada uno de los cinco finalistas y el reparto del premio de 4 millones de pesos. Una vez inició la gala Galilea Montijo, mantuvo en vilo al público hasta el último momento.

El primer anuncio de la noche indicó que Mar Contreras quedó en el quinto lugar, al recibir 2 millones 800 mil 000 votos. Contreras salió del reality entre aplausos y fue recibida por su familia en el foro televisivo.

Mar obtuvo el quinto lugar. (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

El cuarto sitio fue para Shiky, quien acumuló 3 millones 929 mil 815 votos. El ambiente dentro de la casa mostró un ambiente de compañerismo, reflejado en el caluroso adiós que le dieron los demás participantes.

Shiky salió del reality con el cuarto lugar. (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

Abelito consiguió el tercer lugar con 6 millones 247 mil 210 votos y su nombre se convirtió en tendencia al reducirse el número de aspirantes al triunfo. Tras su eliminación, la contienda se jugó entre Dalílah Polanco y Aldo De Nigris.

Ya en los últimos minutos, la expectativa alcanzó su punto máximo al darse a conocer que Aldo de Nigris logró una victoria contundente al alcanzar 19 millones 139 mil 698 votos, superando ampliamente a Dalílah Polanco, quien obtuvo 10 millones 619 mil 904 votos para quedarse con el segundo puesto.

Abelito se llevó el tercer lugar de la competencia. (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

El momento más simbólico ocurrió tras el anuncio del resultado, cuando el influencer fue convocado al jardín para cumplir el ritual de apagar las luces del recinto, un espacio que lo hospedó a lo largo de 71 días.

Antes de accionar la palanca, el ganador pidió la palabra a Galilea Montijo, solicitando compartir el premio de 4 millones de pesos con Abelito, uno de sus compañeros más cercanos en la competencia. “Quiero compartir el premio con Abelito, porque me la pasé muy bien con él acá adentro, me ayudó mucho”, declaró emocionado.

Aldo de Nigris se convirtió en el ganador de la tercera temporada de LCDLFM. (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

Visiblemente conmovido y entre lágrimas, Aldo cumplió con el acto de apagar las luces, cerrando así su paso por la casa más famosa de México. La despedida vino de parte de La Jefa, quien dedicó unas palabras al ganador: “El niño bien, el príncipe de Monterrey, nos conmoviste, siempre dijiste que viniste a mi casa a pasarla bien. Eres un verdadero campeón. Es momento de que salgas y disfrutes de este gran logro”.

La definición del triunfo y el cierre emotivo marcaron el fin de una temporada que mantuvo la atención del público y dejó grabado el gesto solidario de su vencedor.