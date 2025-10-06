Esta fue la cantidad de votos que obtuvieron los cinco ganadores de La Casa de los Famosos México 2025

Así quedó la votación final de La Casa de los Famosos México 2025. (LCDLFM)

La gran final de La Casa de los Famosos México 2025 se vivió como uno de los eventos más participativos y mediáticos de la televisión reciente, consolidándose gracias a la activa respuesta del público, que superó todas las marcas de votación de años anteriores.

El desenlace mantuvo la atención hasta el último momento y reveló de manera transparente la cantidad de votos que obtuvo cada uno de los cinco finalistas.

¿Cuántos votos se registraron en la final?

La edición 2025 de La Casa de los Famosos México supuestamente registró 43 millones 155 mil 107 votos, una cifra que no solo supera los 39 millones acumulados de la segunda temporada, sino que también el de la primera edición, donde la ganadora fue Wendy Guevara, y en donde se recibió poco más de 40 millones de votos, según las cifras dadas a conocer por Televisa.

¿Cuántos millones de votos tuvo cada ganador?

Durante la gala final, la producción fue desvelando el destino de los finalistas en orden ascendente, generando expectativa y emoción entre la audiencia:

Aldo de Nigris , primer lugar del reality, obtuvo 19 millones 139 mil 698 votos .

Dalílah Polanco, segundo lugar del reality, obtuvo 10 millones 619 mil 904 votos.

Abelito, el tercer lugar del reality, obtuvo 6 millones 247 mil 210 votos .

Shiky , cuarto lugar del reality, obtuvo 2 millones 929 mil 815 votos .

Mar Contreras, quinto lugar del reality, obtuvo 2 millones 823 mil 177 votos.

El impacto de LCDLFM

El nivel de votos alcanzado este año refleja no solo la popularidad de los participantes, sino el arraigo que ha logrado el formato en la audiencia mexicana. Comparado con las cifras de temporadas pasadas, el crecimiento en la interacción con el público es evidente, consolidando a La Casa de los Famosos México como uno de los realities más influyentes de la televisión nacional.

La transmisión de la final no solo abarcó la señal abierta, sino que también estuvo disponible en múltiples canales de Televisa y plataformas como ViX, lo que permitió que una audiencia diversa pudiera seguir la competencia en tiempo real desde cualquier dispositivo.

Además, el evento se posicionó como tendencia principal en redes sociales, donde los usuarios compartieron sus reacciones, análisis y una gran cantidad de memes sobre cada momento de la gala.

Las discusiones digitales y la creatividad de los fanáticos impulsaron aún más el fenómeno, al punto de convertir la conversación sobre el reality en uno de los temas más comentados del año.

Esta interacción no solo demostró el alcance de La Casa de los Famosos México 2025, sino también la forma en que la televisión y las redes sociales se potencian mutuamente para crear experiencias colectivas masivas.