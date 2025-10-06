México

Esta fue la cantidad de votos que obtuvieron los cinco ganadores de La Casa de los Famosos México 2025

La final del reality registró un total de 43 millones 155 mil 107 votos

Por Anayeli Tapia Sandoval

Guardar
Así quedó la votación final
Así quedó la votación final de La Casa de los Famosos México 2025. (LCDLFM)

La gran final de La Casa de los Famosos México 2025 se vivió como uno de los eventos más participativos y mediáticos de la televisión reciente, consolidándose gracias a la activa respuesta del público, que superó todas las marcas de votación de años anteriores.

El desenlace mantuvo la atención hasta el último momento y reveló de manera transparente la cantidad de votos que obtuvo cada uno de los cinco finalistas.

¿Cuántos votos se registraron en la final?

(Captura de pantalla YouTube)
(Captura de pantalla YouTube)

La edición 2025 de La Casa de los Famosos México supuestamente registró 43 millones 155 mil 107 votos, una cifra que no solo supera los 39 millones acumulados de la segunda temporada, sino que también el de la primera edición, donde la ganadora fue Wendy Guevara, y en donde se recibió poco más de 40 millones de votos, según las cifras dadas a conocer por Televisa.

¿Cuántos millones de votos tuvo cada ganador?

Durante la gala final, la producción fue desvelando el destino de los finalistas en orden ascendente, generando expectativa y emoción entre la audiencia:

  • Aldo de Nigris, primer lugar del reality, obtuvo 19 millones 139 mil 698 votos.
  • Dalílah Polanco, segundo lugar del reality, obtuvo 10 millones 619 mil 904 votos.
  • Abelito, el tercer lugar del reality, obtuvo 6 millones 247 mil 210 votos.
  • Shiky, cuarto lugar del reality, obtuvo 2 millones 929 mil 815 votos.
  • Mar Contreras, quinto lugar del reality, obtuvo 2 millones 823 mil 177 votos.

El impacto de LCDLFM

(La Casa de los Famosos
(La Casa de los Famosos México)

El nivel de votos alcanzado este año refleja no solo la popularidad de los participantes, sino el arraigo que ha logrado el formato en la audiencia mexicana. Comparado con las cifras de temporadas pasadas, el crecimiento en la interacción con el público es evidente, consolidando a La Casa de los Famosos México como uno de los realities más influyentes de la televisión nacional.

La transmisión de la final no solo abarcó la señal abierta, sino que también estuvo disponible en múltiples canales de Televisa y plataformas como ViX, lo que permitió que una audiencia diversa pudiera seguir la competencia en tiempo real desde cualquier dispositivo.

Además, el evento se posicionó como tendencia principal en redes sociales, donde los usuarios compartieron sus reacciones, análisis y una gran cantidad de memes sobre cada momento de la gala.

Las discusiones digitales y la creatividad de los fanáticos impulsaron aún más el fenómeno, al punto de convertir la conversación sobre el reality en uno de los temas más comentados del año.

Esta interacción no solo demostró el alcance de La Casa de los Famosos México 2025, sino también la forma en que la televisión y las redes sociales se potencian mutuamente para crear experiencias colectivas masivas.

Temas Relacionados

La Casa de los Famosos México 2025Aldo de NigrisDalílah PolancoAbelitoShikyMar Contrerasmexico-entretenimiento

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo: Aldo de Nigris es el gran ganador de la tercera temporada

La noche de la gran final estuvo llena de grandes sorpresas

La Casa de los Famosos

Así reaccionaron Poncho de Nigris y Doña Alegría al triunfo de Aldo en la Casa de los Famosos México

El tío de Aldo de Nigris se emociona al enterarse que su sobrino ganó la tercera temporada del reality

Así reaccionaron Poncho de Nigris

Acusan a programa de Televisa de adelantarse y revelar primero quién ganó LCDLFM

Este domingo el reality de La Casa de los Famosos México 2025 llegó a su fin, con Aldo de Nigris coronándose como el gran ganador

Acusan a programa de Televisa

Las primeras palabras de Aldo de Nigris tras convertirse en el ganador de La Casa de los Famosos México 2025

El influencer fue el encargado de apagar las luces de la casa y se llevó el gran premio de 4 millones de pesos

Las primeras palabras de Aldo

Los mejores memes de la gran final de La Casa de los Famosos México 2025

El reality show de Televisa llegó a su fin y Aldo de Nigris se coronó como el ganador de la temporada

Los mejores memes de la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a dos personas que

Detienen a dos personas que tenían una charola con de metanfetamina en polvo en Edomex

Cae “El Mapa” en Michoacán, sujeto acusado de asesinar a dos hombres en un auto en llamas

Caen hermanos, presuntos extorsionadores de productores y empresarios de limón en Michoacán

Cae Néstor “N”, objetivo prioritario y jefe de plaza de una célula criminal que operaba en cuatro municipios del Edomex

Narcomenudeo en CDMX: persecución y captura en Álvaro Obregón deja 3 detenidos y más de 280 dosis de droga decomisadas

ENTRETENIMIENTO

Así reaccionaron Poncho de Nigris

Así reaccionaron Poncho de Nigris y Doña Alegría al triunfo de Aldo en la Casa de los Famosos México

Acusan a programa de Televisa de adelantarse y revelar primero quién ganó LCDLFM

Las primeras palabras de Aldo de Nigris tras convertirse en el ganador de La Casa de los Famosos México 2025

Los mejores memes de la gran final de La Casa de los Famosos México 2025

Así quedaron los 5 lugares de La Casa de los Famosos México 2025

DEPORTES

Esta es la televisora que

Esta es la televisora que transmitirá la Fórmula 1 en México hasta 2028

Chivas vence a Pumas en Ciudad Universitaria: así fueron los goles

Quién es Omar Bravo, ex futbolista y goleador histórico de Chivas que fue acusado de abuso infantil

Chile vs México cambia de horario: a qué hora será el partido de octavos de final del Mundial Sub-20

Ángel “Tashiro” Fierro es descalificado por patear a Abraham Cordero: así fue la agresión ilegal