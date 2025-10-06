Papá de Abelito enfurece en la final de La Casa de los Famosos México 2025, aseguran que el influencer lo retiró

Abelito obtuvo el tercer lugar en La Casa de los Famosos México. (Captura de pantalla YouTube)

El resultado de la final de La Casa de los Famosos México generó reacciones inmediatas, especialmente entre los familiares de los participantes. La atención mediática se centró en Abelito, quien alcanzó el tercer lugar en el popular reality show y lo cual supuestamente provocó una manifestación pública de descontento por parte de su padre.

Inmediatamente la reacción del padre del joven concursante captó la atención tanto de los seguidores del programa como de las redes sociales.

Durante la transmisión, Galilea Montijo, conductora del programa, fue la encargada de anunciar el tercer puesto de Abelito con 6 millones 247 mil 210 votos. La noticia fue recibida con sorpresa por parte de algunos fanáticos y generó debates acerca de la legitimidad de los votos y la dinámica de la competencia.

Incluso Aldo de Nigris rompió en llanto y le dijo: “Yo quería que ganaras, perro”, gritó.

Aldo de Nigris lloró al enterarse que su amigo no era el ganador del reality. (Captura de pantalla YouTube)

A su salida de la casa, Abelito se encontró con su familia, fue entonces que el señor Abel expresó su inconformidad. Todos se estaban abrazando y en un momento su papá se apartó de ellos y se retiró con los brazos alrededor de su cuerpo como símbolo de molestia.

Esta acción se viralizó en plataformas como X y TikTok, donde seguidores del joven discutieron posibles causas detrás de la decisión. Algunas teorías señalaban que era por el tercer lugar que obtuvo Abelito, mientras que otros comentan una posible muestra de rechazo por parte del exparticipante de La Casa de los Famosos hacia su padre. Pues aseguran que Abelito lo retiró para abrazar a su novia utilizando la expresión “Quítate” para psoteriormente acercarse a su mamá.

A pesar de no haberse llevado el primer lugar, Abelito recibió palabras de aliento tanto de sus compañeros como de la conductora Galilea Montijo. Tras conocer su posición, el creador de contenido se dirigió a abrazar a cada uno de sus amigos del extinto cuarto Noche. Alexis Ayala, Mar Contreras, Adrián, Aarón Mercury, Elaine Haro y Olivia Collins lo felicitaron. “Estoy súper emocionadísimo, ya se me están acabando las palabras. Cada uno de los habitantes me complementaron”, expresó.

Papá de Abelito molesto en la final de LCDLFM tras ver a su hijo terminar en tercer lugar. (LCDLFM)

De igual manera, La Jefa se despidió de Abelito con las siguientes palabras: “Llegaste por sorpresa en esta casa y mira ahora aquí estás en el último día, viviendo la competencia completa. No hubo día en el que no jugaras en la casa y siempre de la mano de Aldo, el hermano que te regaló la casa”, le djo.

Al finalizar la premiación, el padre de Abelito fue abordado a las afueras del foro y declaró lo siguiente: “Estamos felices, contentos. Gracias por el apoyo a Abelito, a todo México, a todo el país”, comentó. Asimismo dio su opinión acerca del comentario que Aldo realizó al convertirse en el ganador, pues el sobrino de Poncho de Nigris quería compartir su premio con Abelito.

“Es una chulada de muchacho, que bueno que la decisión la tomen ellos. La ambición nunca es buena”, señaló.