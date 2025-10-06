México

Los mejores memes de la gran final de La Casa de los Famosos México 2025

El reality show de Televisa llegó a su fin y Aldo de Nigris se coronó como el ganador de la temporada

Por Anayeli Tapia Sandoval

(IG/Redes sociales)
(IG/Redes sociales)

La final de La Casa de los Famosos México 2025 volvió a reunir millones de miradas frente al televisor y en las redes sociales, marcando un desenlace cargado de emociones, declaraciones inesperadas y una alta participación del público.

Después de 71 días de convivencia y competencia, la noche del 5 de octubre quedó registrada no solo por los votos y la victoria, sino por el ingenio de los internautas que plasmaron cada momento clave en una ola de memes que invadieron internet.

Así se vivió la gran final

La gala final arrancó con los cinco habitantes que llegaron al último día: Mar Contreras, Shiky, Abelito, Dalílah Polanco y Aldo De Nigris. A lo largo de una transmisión llena de tensión, poco a poco se fueron revelando los resultados del voto público.

Mar Contreras obtuvo el quinto lugar y fue recibida entre muestras de afecto en el foro. Después, Shiky se posicionó cuarto en el ranking, despidiéndose con una mezcla de euforia y agradecimiento. Abelito conquistó el tercer sitio, sellando su ciclo en la casa con palabras emotivas y el reconocimiento de sus seguidores.

La emoción se intensificó cuando solo quedaron dentro de la casa Dalílah y Aldo. El desenlace llegó tras la lectura del sobre final: Aldo De Nigris fue anunciado como el ganador de la temporada, acumulando más de 19 millones de votos.

Minutos después, la producción preparó el ritual de despedida: Aldo salió al jardín y apagó las luces de la casa, poniendo punto final al reality show.

Los mejores memes

Al mismo tiempo que transcurría la gala, miles de usuarios convirtieron X y otras redes sociales en un foro paralelo donde cada gesto, frase y suceso se transformó en meme.

Uno de los principales temas de los memes fue el anuncio de que Aldo compartiría su premio con Abelito y cómo probablemente reaccionaría la familia De Nigris. También destacaron el look de “príncipe encantador” de Aldo con su cabellera rubia y vestido de blanco como el personaje animado; así como el vestuario de otros finalistas.

Otros usuarios se enfocaron en el tercer lugar de Abelito, retratando la decepción de sus seguidores y el emotivo abrazo de sus padres.

Algunos se identificaron con la alegría de la victoria, otros reclamaron entre risas la derrota de su favorito y hubo quienes se enojaron y nuevamente acusaron fraude, “cancelando” al famoso notario 184.

Estos son los mejores memes que dejó la gran final del reality show, uno de los más vistos de México.

