Aldo de Nigris confesó que él prefería que Abelito fuera el ganador de La Casa de los Famosos México

Abelito obtuvo el tercer lugar de la casa más famosa de México. (Captura de pantalla YouTube)

El público presenció un momento de emoción tras la final de La Casa de los Famosos México, cuando Aldo de Nigris anunció su intención de compartir parte del premio con su amigo Abelito. El influencer se convirtió en el ganador de la tercera temporada del reality show, al obtener el mayor número de votos durante la gran final transmitida en vivo desde la Ciudad de México.

Frente a cámaras y al recibir el reconocimiento de Galilea Montijo, Aldo de Nigris expresó que, más allá del reconocimiento, su deseo radica en repartir una parte del premio de cuatro millones de pesos con Abelito, a quien consideró pieza fundamental durante la competencia.

“Me gustaría compartir parte del premio con Abelito, porque me la pasé muy bien en el tiempo aquí con él y me ayudó mucho a pasarla bien y todo”, expresó llorando. La declaración sorprendió al foro e incluso conmovió a la presentadora, quien se mostró visiblemente emocionada durante la transmisión.

El anuncio, que marcó una diferencia respecto a entregas anteriores del reality producido por Televisa, subrayó el valor que el regiomontano otorga a la lealtad y el compañerismo. El vínculo entre Aldo de Nigris y Abelito se fortaleció durante las semanas de convivencia, con episodios que evidenciaron apoyo mutuo ante los retos del encierro y las votaciones eliminatorias.

Aldo rompió en llanto al conocer el veredicto sobre su amigo Abelito. (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

Cabe señalar que minutos antes ya se había dado a conocer que Abelito obtuvo el tercer lugar en la competencia. Otro momento donde Aldo mostró su sorpresa, pues admitió su deseo porque su amigo ganara. El creador de contenido salió a despedir a Abelito entre lágrimas.

“Yo quería que ganaras, perro”, gritó.

Durante la ceremonia final, Aldo se presentó en la postgala de Vix con Wendy Guevara y el resto de sus compañeros finalistas. Donde reveló, visiblemente conmovido, que encontró a un buen amigo en Abelito y que esperaba que él se hubiera llevado el premio de 4 millones de pesos.

Tras ser nombrado el gaandor absoluto del reality, Aldo aseguró que compartiría su premio con el influencer. (Captura de pantalla YouTube)

“Yo quería que ganara Abelito, la verdad”, declaró el sobrino de Poncho de Nigris. De igual manera, Dalílah Polanco, Shiky y Mar Contreras señalaron que fue una gran sorpresa el resultado, ya que todos esperaban que el influencer originario de Zacatecas, se llevaría el premio del reality show.

Estos fueron los votos que tuvieron cada uno de los 5 finalistas

1er lugar: Aldo de Nigris con 19 millones 139 mil 698 votos .

2do lugar: Dalílah Polanco con 10 millones 619 mil 904 votos.

3er lugar: Abelito con 6 millones 247 mil 210 votos .

4to lugar: Shiky con 2 millones 929 mil 815 votos .

5to lugar: Mar Contreras con 2 millones 823 mil 177 votos.