Las primeras palabras de Aldo de Nigris tras convertirse en el ganador de La Casa de los Famosos México 2025

El influencer fue el encargado de apagar las luces de la casa y se llevó el gran premio de 4 millones de pesos. (La Casa de los Famosos México)

En la gran final de La Casa de los Famosos México 2025, Aldo de Nigris fue coronado como el nuevo vencedor, generando una de las sorpresas televisivas más comentadas del año. La proclamación del exfutbolista como triunfador marcó el desenlace de una temporada llena de polémicas y estrategias.

En una noche marcada por la expectativa, el anuncio se dio tras semanas de competencia en las que Aldo de Nigris fue escalando posiciones entre los favoritos del público. El creador de contenido, enfrentó numerosos retos dentro de la casa, logrando construir alianzas y superar conflictos que lo llevaron hasta la última etapa del reality.

La final estuvo acompañada por la presencia de familiares y seguidores, que entre gritos y aplausos celebraron el triunfo de Aldo. “Por decisión del público, la persona que gana La Casa de los Famosos México en esta tercera temporada... eres tú: Aldo de Nigris”, gritó Galilea Montijo.

Así fue el anuncio de Aldo de Nigris como el gran ganador de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México. (Tiktok: LCDLFM)

Fue entonces que el propio ganador, rompió en llanto mientras Dalílah le decía mientras lo abrazaba: “Felicidades Aldo, felicidades...”. Entre lágrimas el influencer visiblemente en shock apenas logró articular algunas palabras y expresó: ”Yo pensé que... Gracias“.

La victoria de Aldo de Nigris se dio en contra de muchas apuestas, pues otros participantes partían como supuestos favoritos al inicio de la temporada. A lo largo de su estancia, Nigris se distinguió tanto por su sentido del humor como por su capacidad de mediación ante los conflictos del grupo.

Tras darse a conocer el veredicto, Aldo todavía en shock, fue llamado al jardín para apagar las luces de la casa. El influencer antes de accionar la palanca, le hizo una petición a Galilea Montijo, pues deseaba compartir el premio de los 4 millones de pesos con su gran amigo Abelito. “Me gustaría compartir parte del premio con Abelito, porque me la pasé muy bien en el tiempo aquí con él y me ayudó mucho a pasarla bien y todo”, expresó llorando.

“Ya no nos hagas llorar, Aldo, eso lo vemos acá. ¿Te parece?“, respondió Galilea.

Aldo aseguró que quiere compartir su premio con Abelito. (Captura de pantalla TikTok)

Sumamente nervioso, Aldo se encargó de apagar las luces del sitio que fue su casa durante 71 días. A continuación La Jefa tomó la palabra y también lo despidió, mientras De Nigris salía por las grandes puertas de la casa, “El niño bien, el príncipe de Monterrey, nos conmoviste, siempre dijiste que viniste a mi casa a pasarla bien. Eres un verdadero campeón. Es momento de que salgas y disfrutes de este gran logro”.

Una vez llegó al foro de televisión, Aldo permaneció atónito, por lo que se limitó a abrazar a sus amigos y familiares. Enseguida se trasladó a la postgala con Wendy Guevara donde comentó lo siguiente.

“Yo no me lo esperaba, cuando hablaba con Dalílah, decíamos ¿qué está pasando? Son cosas que no se espera, ahorita sigo en shock, feliz, contento (...) Salí y vi cámaras como paparazzis, nunca había visto eso en mi vida", explicó.