México

Así se preparan las papas de jícama caseras que son ideales para personas con colesterol alto 

Crujientes, ligeras y fáciles de hacer, estas chips ayudan a mejorar la digestión y reducir grasas saturadas

Por Gerardo Lezama

Guardar
Las papas de jícama caseras
Las papas de jícama caseras ofrecen una alternativa saludable y crujiente a los snacks tradicionales. (Imagen ilustrativa)

Las papas de jícama caseras se han convertido en una alternativa saludable para quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar al sabor ni a la textura crujiente de los snacks tradicionales.

Su preparación es muy sencilla, requiere pocos ingredientes y puede adaptarse fácilmente a distintos gustos. Además, por su bajo contenido en grasa y su aporte de fibra, son especialmente recomendables para personas con colesterol alto.

La jícama es un tubérculo rico en agua, vitamina C y fibra dietética, lo que contribuye a mejorar la digestión y mantener niveles saludables de colesterol.

Al sustituir las papas fritas convencionales por chips de jícama cocinadas en freidora de aire, se reduce significativamente el consumo de grasas saturadas, uno de los principales factores de riesgo en enfermedades cardiovasculares.

Para preparar estas papas caseras, se necesita una jícama mediana, pelada y cortada en rebanadas muy finas. El grosor es clave para lograr una textura crujiente sin necesidad de freír en aceite convencional.

La jícama es rica en
La jícama es rica en agua, vitamina C y fibra, ideal para personas con colesterol alto. (Sader)

Se recomienda secar cada lámina con papel absorbente antes de condimentar, ya que el exceso de humedad puede afectar el resultado final.

El paso siguiente consiste en sazonar las rebanadas con una cucharadita de aceite de oliva, sal al gusto y especias como chile en polvo, paprika, ajo en polvo o incluso mezclas dulces como canela y un toque de miel.

El aceite es opcional, pero ayuda a potenciar el sabor y mejorar la textura sin exceder los límites recomendados de grasa.

Una vez sazonadas, se colocan en la freidora de aire a 180 grados Celsius durante 12 a 15 minutos. Es importante voltearlas a la mitad del tiempo para asegurar una cocción uniforme.

Al terminar, se dejan enfriar unos minutos para que adquieran mayor firmeza. Pueden servirse solas o con unas gotas de limón, según el gusto de cada persona.

Este tipo de preparación no solo es útil para quienes tienen colesterol alto, sino también para quienes siguen dietas bajas en calorías, buscan opciones veganas o desean incorporar más vegetales a su alimentación diaria.

Las papas de jícama se
Las papas de jícama se cocinan en freidora de aire a 180°C durante 12 a 15 minutos.

La jícama, por su sabor neutro y su versatilidad, permite múltiples combinaciones sin perder sus propiedades nutricionales.

Incluir este snack en la rutina alimenticia puede ser una estrategia efectiva para reducir el consumo de productos ultraprocesados y fomentar hábitos más saludables.

Además, al ser fácil de preparar en casa, se convierte en una opción accesible, práctica, económica, ligera y muy recomendable para cualquier momento del día y para toda la familia.

Temas Relacionados

SaludBienestarDietaChipsJicamaDigestiónColesterolmexico-noticias

Más Noticias

Florinda Meza lamenta no estar en el primer lugar de las más odiadas de México

La viuda de Chespirito se volvió viral por tomarse las críticas con humor

Florinda Meza lamenta no estar

Quién es Germán Larrea, el dueño de Grupo México que busca adquirir el 100% de Banamex

El empresario es conocido por haber iniciado sus negocios en el sector minero

Quién es Germán Larrea, el

Oaxaca registra sismo de magnitud 4.0

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Oaxaca registra sismo de magnitud

Balacera en carretera de Chiapas deja dos personas muertas y dos heridas

El enfrentamiento ocurrió durante la madrugada en el tramo Ocozocoautla-Cintalapa

Balacera en carretera de Chiapas

Fiscalía de Morelos emite ficha de búsqueda de presunto feminicida vinculado a caso Andrea Maylin

Familiares de la víctima tuvieron un acercamiento con Claudia Sheinbaum, a quien le pidieron apoyo para dar con el paradero Ricardo “N” y detenerlo

Fiscalía de Morelos emite ficha
MÁS NOTICIAS

NARCO

Balacera en carretera de Chiapas

Balacera en carretera de Chiapas deja dos personas muertas y dos heridas

Fiscalía de Sonora investiga el hallazgo de un cuerpo decapitado dentro de vehículo incendiado

Capturan a “Terry”, integrante de la célula de los Mal Portados en CDMX

Cae en Morelos “La Voz”, hija del exlíder del Cártel de Tláhuac

Detienen a “El Coyote”, presunto líder de brazo armado de La Barredora

ENTRETENIMIENTO

Florinda Meza lamenta no estar

Florinda Meza lamenta no estar en el primer lugar de las más odiadas de México

Ranking de Prime Video en México: estas son las series más vistas del momento

Las series más populares de Netflix México que no podrás dejar de ver

Top de las mejores películas de Netflix en México

Las películas favoritas del público en Prime Video México

DEPORTES

Shakur Stevenson se rinde ante

Shakur Stevenson se rinde ante Canelo Álvarez y considera que está infravalorado: “Es el mexicano más grande que he visto”

Muere a los 58 años de edad Edu dos Santos, ícono de las Águilas del América

¿Cuál fue el último partido que jugó Carlos Acevedo con la Selección Nacional de México?

Tigres vs Cruz Azul: dónde, cuándo y a qué hora ver partido en vivo de la jornada 12 del Apertura 2025

¿Cómo quedará el América vs Santos de acuerdo a la IA?