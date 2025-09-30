México

Aseguran que Aldo de Nigris presenta un cuadro de ansiedad tras salida de Aaron Mercury en La Casa de los Famosos

El impacto emocional por perder a su aliado más cercano desató reacciones virales y análisis sobre la salud mental en el programa

Por Luis Angel H Mora

Guardar
Aseguran que Aldo de Nigris
Aseguran que Aldo de Nigris presenta un cuadro de ansiedad tras salida de Aaron Mercury en La Casa de los Famosos. (ViX)

La reciente salida de Aaron Mercury de La Casa de los Famosos México ha dejado una profunda marca emocional en Aldo de Nigris, quien fue captado durante largas horas sin lograr conciliar el sueño, mostrando signos que en redes sociales muchos identifican con un episodio de ansiedad.

La expulsión de Aaron, uno de sus grandes aliados y amigos dentro de la casa, desató una de las noches más difíciles para el influencer regiomontano en lo que va de la temporada, de acuerdo con los espectadores más acérrimos del reality show.

Testigos de la transmisión 24/7 vieron a Aldo deambular por cada rincón de la casa: recorrió salas, habló solo ante las cámaras, caminó por el jardín, incursionó en los baños, movía objetos y hasta se refugiaba en la música cantando canciones de Hombres G y El Tri de México.

La audiencia no tardó en especular sobre lo que estaba viviendo Aldo. “Eso es un cuadro de ansiedad, se los presento”, escribió un usuario en X, antes Twitter. Otros colocaron en la caja de comentarios frases como: “Wey, todos fuimos Aldo ayer”, “Primero quedó en shock y luego le dio ansiedad seguido de insomnio y llanto”, y “Él necesitaba un abrazo y el Abelito le valió madr*s”.

Aldo de Nigris se puso
Aldo de Nigris se puso a cantar en la madrugada. (ViX)

Las sospechas de un ataque de ansiedad, aunque sólo pueden ser diagnósticos desde la distancia, se reforzaron ante el maratón de emociones que el propio Aldo admitió vivir: “Como que esto te hace tener mucho tiempo contigo mismo, valorar cosas que ya das por hechas en la vida, tu familia, amigos, cositas pequeñas que ahora valoro más. Estoy agradecido con la vida por eso. Me llegó en el momento en que me tenía que llegar. Para valorar a mis padres, a mis abuelos, a mis hermanos también, mis amigos, la gente que está alrededor tuyo valorarla más”.

Algunos internautas que se presentaron en comentarios como estudiantes de psicología o incluso egresados no compartieron la opinión de otros fans. Exclamaron que lo mostrado en Aldo no era un “ataque de ansiedad” y que no era correcto que la gente auto diagnosticara a otras personas ya que “con esos padecimientos no se juega”.

“Soy psicóloga y se diferenciar una de otra. Y no, no es una crisis de ansiedad”, exclamó una usuaria en TikTok. “Yo sufro ataques de ansiedad y así no se ve”, comentó alguien más.

Aldo de Nigris con insomnio.
Aldo de Nigris con insomnio. (ViX)

Sin embargo, otros teorizaron que Aldo se comportó de tal forma porque fue medicado: “La neta no porque les caiga mal Aaron hagan como que Aldo está super feliz cuando estuvo llorando muchas veces incluso al volver a dormir. Se nota que lo medicaron y tenía un ataque psicótico”.

Finalmente, tras una larga noche, Aldo buscó consuelo y compañía en Abelito, a quien despertó solo para abrazarlo y decirle cuánto lo aprecia: “Gracias a Dios estamos dentro de La Casa de los Famosos durante la última semana del proyecto”, expresó antes de irse finalmente a dormir.

La inesperada expulsión de Aaron Mercury —considerado por muchos como un finalista natural— ha causado indignación y una sensación de vacío no solo en Aldo, sino también en otros habitantes como Alexis Ayala y Mar Contreras.

La polémica decisión ha generado una oleada de acusaciones y teorías de fraude contra la producción, así como campañas en redes llamando al boicot del reality. Así, La Casa de los Famosos México se acerca a la final en medio de tensión, nostalgia, y un descontento generalizado por un gran sector de su audiencia.

Temas Relacionados

Aldo de NigrisAaron MercuryLa Casa de los Famosos MéxicoLa Casa de los Famosos 2025reality showansiedadTikTokredes socialesmexico-viralesmexico-entretenimiento

