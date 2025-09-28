México

Cobraban a clientes $250 pesos y a ellas les daban $50: rescatan a 14 mujeres víctimas de trata en Q. Roo

Un operativo judicial permitió identificar un esquema de explotación económica y garantizar atención médica y apoyo psicológico a las afectadas

Por Fabián Sosa

Guardar
La Fiscalía de Quintana Roo
La Fiscalía de Quintana Roo localizó a las víctimas en tres inmuebles de la Supermanzana 66 de Benito Juárez. (FGE Quintana Roo)

La trata de personas es un delito de alto impacto que afecta directamente a la población en general pero principalmente a las mujeres.

Aunque la problemática se hace presente en todo el territorio nacional, en la zona sur del país, se han desmantelado múltiples redes que lleva a cabo el tráfico de personas.

En este contexto, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo localizó a 14 mujeres mexicanas, presuntas víctimas de este delito en la modalidad de prostitución ajena y fueron puestas bajo resguardo por las autoridades correspondientes luego de un operativo en el municipio de Benito Juárez.

Un operativo exitoso

Las autoridades catearon tres inmuebles
Las autoridades catearon tres inmuebles en los que los dueños generaban ingresos por comisión de servicios sexuales de las víctimas. (FGE Quintana Roo)

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por las autoridades, el despliegue, realizado en tres inmuebles de la Supermanzana 66, permitió identificar y proteger a las afectadas, quienes se encontraban en condiciones de vulnerabilidad.

La intervención de la autoridad se realizó después de que un Juez de Control autorizó el cateo de tres predios situados en la calle 18, manzanas 2, 3 y 10 de la mencionada zona. Durante la diligencia, los agentes localizaron a las 14 mujeres, quienes ofrecían servicios sexuales en los establecimientos.

Por cada cliente, las víctimas recibían un pago de $250 pesos, de los cuales el local retenía una comisión de $50 pesos, lo que evidenció el beneficio económico directo que obtenían los responsables de los inmuebles.

El análisis de las bitácoras aseguradas en los predios reveló que la recaudación semanal por concepto de comisiones alcanzaba entre 30 mil y 40 mil pesos. Este dato permitió a las autoridades dimensionar el flujo de recursos generado por la explotación de las víctimas y el funcionamiento sistemático de los establecimientos involucrados.

Tras la conclusión del operativo, la Fiscalía General del Estado procedió al aseguramiento de los tres inmuebles, colocando los sellos oficiales que indican su resguardo bajo la representación social.

Paralelamente, las mujeres localizadas recibieron protección institucional, con el objetivo de garantizar su acceso a atención médica y apoyo psicológico especializado en respuesta a la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban.

Otro caso de trata de personas en Quintana Roo

El análisis de bitácoras reveló
El análisis de bitácoras reveló que los responsables obtenían hasta 40.000 pesos semanales en comisiones. (FGE Quintana Roo)

En lo que va del año, las autoridades han localizado a múltiples mujeres víctimas de prostitución ajena y uno de los operativos más destacados ocurrió a finales del mes de junio en Cancún.

De acuerdo con información de fuentes locales, la Guardia Nacional junto con la fiscalía del estado, cumplimentaron dos órdenes de cateo; la primera de ellas fue en un bar en el que se encontró a 13 mexicanas, dos venezolanas y una argentina. El cobro de sus servicios era de 3 mil pesos pero debían entregar la mitad al dueño del establecimiento.

El segundo sitio en el que se identificó una red de trata de personas fue otro bar, en el que hallaron a 13 mexicanas, dos colombianas, una venezolana y una hondureña.

Luego de que se concluyeron las labores de la autoridad, fueron trasladadas a la sede de la FGE, en donde se buscaba que rindieran su declaración.

Temas Relacionados

ProstituciónTrata de personasQuintana RooSeguridadNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Feminicidio de Daniela Julieth en Zapopan: su asesino dijo que fue “guiado por una canción”

Daniela Julieth Ríos Grajeda, de 24 años, fue hallada muerta en su domicilio en Paseos del Sol, Jalisco

Feminicidio de Daniela Julieth en

Ricardo Monreal se solidariza con Adán Augusto tras señalamientos por millonarias transacciones

El legislador de Morena indicó que será el exgobernador quien decida en qué momento ofrecerá las explicaciones sobre el caso

Ricardo Monreal se solidariza con

Pantelhó bajó las armas luego de tres años de violencia y 18 pobladores secuestrados que nunca aparecieron

Grupos de autodefensas acordaron deponer las armas para la restitución de servicios básicos y a la vuelta de familias desplazadas; el nuevo alcalde pide apoyo estatal para reconstruir infraestructura y garantizar seguridad

Pantelhó bajó las armas luego

Procesan a tres ex policías de Rosarito por desaparición forzada en Baja California

El tribunal federal mantiene bajo custodia a los imputados mientras se desarrolla la etapa clave de la investigación complementaria

Procesan a tres ex policías

Apio Quijano acusa a Dalílah Polanco de desleal pese a trabajar con ella: “No me anden embarrando”

El cantante aseguró que, a pesar de trabajar tres años con la actriz, ella prefirió apoyar a Bárbara Torres y no a él en la primera temporada de La Casa de los Famosos México

Apio Quijano acusa a Dalílah
MÁS NOTICIAS

NARCO

Feminicidio de Daniela Julieth en

Feminicidio de Daniela Julieth en Zapopan: su asesino dijo que fue “guiado por una canción”

Procesan a tres ex policías de Rosarito por desaparición forzada en Baja California

Apuestas ilegales y lavado de dinero: así es como el crimen organizado sacude el deporte latinoamericano

Un albañil fue asesinado en el patio de su casa con armas de fuego por al menos dos hombres en Las Bebelamas, Sinaloa

Guardia Nacional, Semar y el Ejército destruyen ocho centros de precursores químicos en Sinaloa y un narcocampamento

ENTRETENIMIENTO

Apio Quijano acusa a Dalílah

Apio Quijano acusa a Dalílah Polanco de desleal pese a trabajar con ella: “No me anden embarrando”

“Una Familia de Diez” estrena su temporada 12: hora, canal y todos los detalles del regreso más divertido de la TV

¿Maryfer Centeno entrará en el 2026 como participante de La Casa de los Famosos México 4? Ella misma revela los detalles

Novena eliminación en La Casa de los Famosos México 3: hora, canal y quién podría salir hoy domingo 28 de septiembre

Roberto Martínez desata especulaciones tras revelar que Nodal detuvo estreno de entrevista: “Prefiero no abrir la boca”

DEPORTES

¡Histórico! Raúl Jiménez se convierte

¡Histórico! Raúl Jiménez se convierte en el primer mexicano en alcanzar 60 goles en la Premier League

Isaac del Toro hace historia para México al posicionarse en el séptimo lugar en la vuelta de Ruanda

Confusión, insultos y separación: así fue el enfrentamiento entre Marco Cancino y Juan Guzmán al terminar América vs Pumas

André Jardiné envía contundente mensaje a Efraín Juárez tras goleada de América contra Pumas

Toño de Valdés reaparece en redes sociales tras cirugía del estómago: dedica un emotivo mensaje