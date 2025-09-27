México

Así es como el durazno ayuda a prevenir las cataratas, la presión alta y la diabetes

Conoce todos los beneficios que tiene esta deliciosa fruta

Por Ignacio Izquierdo

Guardar
El durazno es una de
El durazno es una de las frutas más nutritivas que existen (Imagen Ilustrativa Infobae)

El durazno aparece en diversas investigaciones científicas como una fruta con propiedades que contribuyen a la prevención de enfermedades crónicas. Su perfil nutricional, compuesto por vitaminas, minerales y antioxidantes, posiciona al durazno como una alternativa de valor en la dieta diaria.

Los beneficios del durazno

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de vitamina C, vitamina A, potasio y fibra en el durazno permite que este alimento ayude a reducir el riesgo de cataratas. Los antioxidantes, como la luteína y la zeaxantina, protegen al cristalino del ojo frente a la acción de los radicales libres, que favorecen el daño y el envejecimiento celular. Diversos informes científicos apuntan que una dieta rica en frutas como el durazno disminuye la probabilidad de desarrollar opacidades en el cristalino.

Respecto a la presión arterial alta, el durazno contiene potasio, uno de los minerales que modulan el equilibrio de líquidos y electrolitos en el organismo. Una ingesta adecuada de potasio se vincula con la eliminación de sodio a través de la orina, un factor clave para el control de la tensión arterial. El bajo contenido de sodio en el durazno complementa este efecto, lo que favorece su inclusión en planes alimentarios para personas con antecedentes de hipertensión. Organizaciones médicas internacionales recomiendan consumir alimentos con un perfil similar para mejorar la salud cardiovascular.

Consume durazno (Imagen Ilustrativa
Consume durazno (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de la diabetes, el índice glucémico del durazno es bajo en comparación con otras frutas, lo que significa que su impacto sobre los niveles de glucosa en sangre resulta menor. La fibra soluble que aportan los duraznos ayuda a ralentizar la absorción de los azúcares presentes en la fruta, lo que contribuye a prevenir picos glucémicos bruscos tras las comidas. Estudios poblacionales han detectado que quienes incorporan frutas frescas como durazno en su alimentación reducen el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

El consumo habitual de durazno se asocia también con el mantenimiento de un peso saludable, aspecto que influye positivamente en la prevención de las tres patologías mencionadas. Una porción promedio de duraznos frescos aporta unas 39 calorías, 1 gramo de proteína y 2 gramos de fibra. Su perfil nutricional permite saciedad sin un aporte calórico elevado, lo que beneficia el control del peso corporal.

La variedad de componentes bioactivos del durazno ofrece un efecto protector frente a enfermedades degenerativas. La inclusión del durazno en la alimentación diaria se vincula con una reducción de factores de riesgo asociados con la salud ocular, metabólica y cardiovascular.

Temas Relacionados

DuraznoCataratasDiabetesFrutasBienestarSaludEstilo de Vidamexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 27 de septiembre: Abelito recibe barbacoa por su cumpleaños

Sigue minuto a minuto la transmisión en vivo 24/7 de Vix

La Casa de los Famosos

CCH Sur: tras asesinato de alumno, la UNAM plantea reforzar seguridad con reconocimiento facial y cámaras

Autoridades universitarias presentaron a estudiantes un plan que contempla lectores de credenciales, arcos de seguridad y cámaras de reconocimiento facial

CCH Sur: tras asesinato de

Quién es Paty Díaz, actriz de Televisa que denunció a Alexis Ayala por presunta violencia y amenazas

La artista rompió el silencio sobre la relación amorosa que tuvo con el villano de telenovelas y contó su versión de un pleito que tuvieron luego de que él lo destapó en ‘La Casa de los Famosos México’

Quién es Paty Díaz, actriz

REDIM pide a Sheinbaum atender salud mental de adolescentes tras asesinato de estudiante en CCH Sur: “No es un hecho aislado”

La organización consideró que el caso es una evidencia de carencias estructurales entorno al desarrollo de los jóvenes

REDIM pide a Sheinbaum atender

“Misión Cortafuegos” y 125 carpetas por tráfico de armas: SRE instala grupo de seguridad entre México y EEUU

La reunión entre autoridades de los dos países destacó que se fortalecerán los operativos fronterizos y habrá mayor acción judicial contra este tipo de actividades ilícitas que, en su mayoría, las hacen los cárteles del narcotráfico

“Misión Cortafuegos” y 125 carpetas
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Misión Cortafuegos” y 125 carpetas

“Misión Cortafuegos” y 125 carpetas por tráfico de armas: SRE instala grupo de seguridad entre México y EEUU

Senador de Morena sale en defensa de La Luz del Mundo: “Es una caricatura la detención de 38 fieles en Michoacán”

Departamento del Tesoro de EEUU elimina esquema de La Mayiza de lavado de dinero tras señalamientos de posible confusión

Detienen a tres mujeres por secuestro y extorsión en Tabasco

Extraditan a EEUU a mexicano que pertenecía a una red de tráfico de migrantes; así operaba

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 27 de septiembre: Abelito recibe barbacoa por su cumpleaños

Quién es Paty Díaz, actriz de Televisa que denunció a Alexis Ayala por presunta violencia y amenazas

Ángela Aguilar reaparece en redes tras ser ‘abucheada’ en el concierto que Christian Nodal dio en la UANL

Detienen al papá de Julión Álvarez en Campeche por presunta portación ilegal de armas de fuego

Actriz de Televisa acusa a Alexis Ayala de presunta violencia y amenazas: “Soy capaz de quemar mi casa contigo y tu hijo”

DEPORTES

Kemalito se convierte en campeón

Kemalito se convierte en campeón mundial de Mini Estrellas del CMLL usando la llave de Místico: “Es un tributo a mi padrino”

CMLL Noche de Campeones 2025: resultados completos desde la Arena México

¿Fin de una era? Canelo Álvarez cae al décimo lugar en el ranking mundial

Puebla vs Chivas: reportero ayuda a trabajadores de limpia a sacar el agua de lluvia del Estadio Cuauhtémoc

Memes invaden redes tras suspensión de Puebla vs Chivas por mal clima