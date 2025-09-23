México

Fallece Mauricio Fernández Garza, exalcalde de San Pedro, luego de pedir licencia en el cargo por motivos de salud

Con 75 años de edad, medios locales confirmaron el deceso del exfuncionario nuevoleonense tras enfrentar complicaciones en su enfermedad

Por Alejandra Zúñiga

En marco del 23 de septiembre de 2025, en Nuevo León, se confirmó la muerte de Mauricio Fernández, exalcalde de San Pedro Garza García. A sus 75 años de edad, el funcionario había solicitado la licencia de su cargo debido a problemas de salud que enfrentaba en los últimos meses.

Durante una conferencia de prensa el 15 de septiembre de 2025, el entonces alcalde de San Pedro Garza García, también representante de Acción Nacional (PAN), explicó que su solicitud de licencia se debía al avance del cáncer que padecía y por la dificultad para continuar con el tratamiento.

Cabe destacar que, el exalcalde panista comenzó su proceso de salida con una licencia de 15 días, la cual planeaba un regreso el 29 de septiembre para rendir su Informe de Gobierno y, posteriormente, presentar su renuncia definitiva. No obstante, este martes se informó su fallecimiento a causa de complicaciones derivadas del cáncer.

Información en desarrollo...

Mauricio Fernández GarzaNuevo LeónSan Pedro Garza Garcíamexico-noticias

