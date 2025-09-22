Brote de gusano barrenador en Nuevo León enciende alerta en EEUU: es el primer caso cerca de la frontera

El gusano barrenador es una plaga agrícola que afecta gravemente los cultivos, causando daño a diversas plantas y productos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La confirmación de un caso de gusano barrenador en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, ha encendido las alertas sanitarias y comerciales en la región fronteriza entre México y Estados Unidos.

Se trata del primer caso registrado al norte de México, lo más cercano de la zona fronteriza con EEUU, pues se ha ubicado a menos de 112 kilómetros, según informaron el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

EEUU advierte medidas ante poca cooperación

El animal infectado, una vaca de ocho meses, fue trasladado desde el sur de México a un corral de engorda certificado en Sabinas Hidalgo. El USDA subrayó que la aparición del foco justo en la zona de conexión comercial entre Monterrey y Laredo, Texas, convierte este episodio en la amenaza más directa para la industria ganadera estadounidense desde el inicio del brote.

Las autoridades estadounidenses atribuyeron el incremento del riesgo al movimiento de animales desde regiones afectadas y exigieron a México la aplicación estricta del Plan de Acción Conjunto para controlar la plaga. Además, el USDA mantiene cerrada la frontera a la importación de ganado, bisontes y caballos desde México, una medida que afecta de manera directa al sector exportador mexicano. Esta es la tercera vez en menos de un año que se produce este tipo de cierre.

El comunicado de Estados Unidos también advirtió que “proteger a Estados Unidos del gusano barrenador es innegociable y una prioridad absoluta para la administración Trump”. En una advertencia contundente, la secretaria del USDA, Brooke L. Rollins, afirmó que el gobierno estadounidense “tomará medidas decisivas para proteger nuestras fronteras, incluso en ausencia de cooperación” y no dependerá de México para salvaguardar su industria o su suministro de alimentos.

La estrategia

FOTO DE ARCHIVO. Una muestra de gusanos barrenadores se exhiben en una clínica veterinaria, en Tapachula, estado de Chiapas, México. 4 de julio de 2025. REUTERS/Daniel Becerril

Desde junio de 2025, EEUU desplegó un plan propio que incluye cerca de 100 millones de dólares para tecnología innovadora en la erradicación de la plaga, el desarrollo de instalaciones para la dispersión masiva de moscas estériles y la intensificación de la vigilancia fronteriza.

El USDA informó que se han instalado alrededor de 8.000 trampas en Texas, Arizona y Nuevo México y procesado más de 13.000 muestras hasta la fecha, sin nuevos hallazgos positivos en su territorio.

El control sanitario también se apoya en la colaboración con otras agencias, como los CDC y la FDA, y en capacitaciones para personal federal, estatal y tribal enfocado en la detección y manejo del gusano barrenador.

Además, SENASICA implementó un tablero digital que permite el seguimiento en tiempo real de los casos a lo largo de México, facilitando la planificación de las acciones operativas y la cooperación técnica.

El brote en Nuevo León coloca a los productores mexicanos ante restricciones inmediatas para el movimiento de ganado y afecta el comercio agropecuario binacional. Las autoridades estadounidenses piden a los ganaderos de los estados fronterizos revisar a sus animales en busca de heridas sospechosas, secreciones o presencia de larvas, e informan que ante cualquier indicio de infección se debe contactar de inmediato al veterinario oficial o al USDA.

¿Qué es el gusano barrenador?

El gusano barrenador del Nuevo Mundo (Cochliomyia hominivorax) es un insecto parásito cuya etapa larvaria se alimenta de tejido vivo de animales de sangre caliente, especialmente el ganado. No es un gusano, sino la larva de una especie de mosca.

Este parásito deposita sus huevos en heridas abiertas o en cavidades corporales de animales, incluidas personas. Al eclosionar, las larvas penetran en la carne y consumen el tejido, lo que puede provocar lesiones graves, infecciones secundarias, pérdida de peso, disminución de la producción, e incluso la muerte del animal si no se trata a tiempo.

El gusano barrenador afecta principalmente a bovinos, pero también puede atacar a otros mamíferos domésticos y silvestres e incluso ocasionalmente a seres humanos. Su control se considera una prioridad sanitaria en los sectores agrícola y ganadero porque representa una amenaza directa para la producción pecuaria y la economía rural.