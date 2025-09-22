México

Jorge Romero califica al huachicol fiscal de “fraude histórico” y desafía a Sheinbaum a tomar postura ante la corrupción

El panista cuestionó a la presidenta para que aclare si permitirá la continuidad de este delito o si asumirá una postura de transparencia

Por Alejandra Zúñiga

Guardar
El dirigente panista respondió a
El dirigente panista respondió a las críticas de la presidenta hacia el PAN. |Créditos: Cuartoscuro

Jorge Romero Herrera, integrante del Partido Acción Nacional (PAN), se pronunció respecto al tema del huachicol fiscal, al cual calificó como el “mayor fraude” registrado en la historia del país, por lo que advirtió que su impacto afecta de manera directa en la economía de las familias.

En México, el tráfico ilegal de combustibles cobró relevancia tras las investigaciones derivadas a la incautación de un buque en Tampico, Tamaulipas con 10 millones de litros de diésel. Así como la detención de implicados, entre los que se incluyeron empresarios, integrantes de la Marina y exfuncionarios por el ilícito de huachicol fiscal.

En su argumento, el legislador del PAN afirmó que esta situación es aún más grave que el caso de desfalco en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), episodio de corrupción durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“El huachicol no es un hecho aislado”: Romero

Afirmó que dicho ilícito no corresponde únicamente a casos aislados, sino que responde a una red estructurada en la que están involucrados exfuncionarios de alto nivel y grupos como La Barredora o el clan Carmona.

Como parte de ello, destacó la reciente detención de Hernán Bermúdez Requena, considerado líder de ‘La Barredora’ y exsecretario de Seguridad de Tabasco, ocurrida el 12 de septiembre.

El líder panista dijo que
El líder panista dijo que su cercanía con los mexicanos se traducirá en buenos resultados en las elecciones de 2027. (PAN)

El líder blanquiazul señaló que, con los 200 mil millones de pesos anuales que representa el huachicol fiscal, habría sido posible financiar recursos que podrían haberse destinado para fortalecer la seguridad y la salud de la población mexicana.

“El dinero que se roba Morena del huachicol fiscal significa medicinas menos, quimioterapias menos, escuelas menos, patrullas menos, todo es en detrimento de las familias mexicanas”, subrayó Romero Herrera.

Romero Herrera refirió que las redes de corrupción están comenzando a destapar a los involucrados que, durante años, se habrían favorecido de estos ilícitos. Asimismo, emitió un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que defina la postura de su gestión sobre sí permitirá este delito o marcará una diferencia enfrentando los actos de corrupción.

“Es momento de definirse: o se deslinda y demuestra con hechos que su administración será diferente, o acabará siendo cómplice de este acto de corrupción que afecta las condiciones de vida de las familias mexicanas. Le otorgamos el beneficio de la duda”, concluyó.

Temas Relacionados

Jorge RomeroPANClaudia Sheinbaumhuachicol fiscalmexico-noticias

Más Noticias

Europeos mandan en la tabla de goleo de la Liga MX

Tres de los cinco máximos anotadores del Apertura 2025 llegaron cruzando el Océano Atlántico

Europeos mandan en la tabla

Semar, SICT y SAT firman acuerdo para vigilar traslado e ingreso en México tras escándalo de huachicol fiscal

Las instituciones federales acordaron bases de colaboración en materia de Carta Porte

Semar, SICT y SAT firman

Libros de Amazon México: qué leer en el tiempo libre

Estas obras se han convertido en todos unos best seller en Amazon y no pueden faltar en la lista de lecturas para esta semana

Libros de Amazon México: qué

CDMX lanza plan para reparar o demoler edificios dañados por sismos y en riesgo de derrumbe

El programa integra diagnósticos técnicos, colaboración con propietarios y apoyos fiscales para fortalecer la seguridad de las construcciones

CDMX lanza plan para reparar

Memo Ríos hace chiste sobre Programas del Bienestar y le llueven críticas en lugar de aplausos

El comediante dividió comentarios en Facebook al opinar sobre uno de los programas insignia de Morena

Memo Ríos hace chiste sobre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque armado deja a mujer

Ataque armado deja a mujer gravemente herida en Culiacán

Detienen a “El Chícharo”, presunto líder de facción de La Unión Tepito, durante operativo en CDMX y Edomex

Reportan enfrentamiento armado en Teocaltiche, Jalisco, habría al menos cuatro muertos

Ataque armado en Guanajuato deja siete muertos, es diputa entre dos grupos asegura secretario de Gobierno

Aseguran 16 áreas donde eran almacenados más de cuatro mil litros de químicos para la creación de drogas en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Memo Ríos hace chiste sobre

Memo Ríos hace chiste sobre Programas del Bienestar y le llueven críticas en lugar de aplausos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy lunes 22 de septiembre: boleto dorado revela quién es el primer finalista

Las “cenizas” de Guana llegan al altar en La Casa de los Famosos México 3: participantes le dicen adiós entre aplausos

Revelan la identidad del hombre con quien fue captada besándose la viuda de Vicente Fernández |Video

Las Guerreras K-Pop dominan el ranking de de iTunes México en este inicio de semana

DEPORTES

Europeos mandan en la tabla

Europeos mandan en la tabla de goleo de la Liga MX

¿Habrá revancha? Este sería el próximo rival de Canelo Álvarez luego de perder sus títulos contra Terence Crawford

Cruz Azul es el nuevo súper líder, Chivas vuelve a caer en la tabla de posiciones y Puebla se mantiene como “sotanero”

La agenda deportiva de Santiago Giménez, Edson Álvarez y demás mexicanos en Europa

Balón de Oro 2025: cuándo, a qué hora y dónde ver la gala en vivo desde México