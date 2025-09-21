Así fue la conmovedora despedida de María Julia Lafuente a Débora Estrella: “Ya no está, sólo Dios sabe el porqué”

María Julieta Lafuente, presentadora de Multimedios, encabezó un programa en homenaje a Débora Estrella. (María Julieta Lafuente, Facebook)

La tragedia que cobró la vida de Débora Estrella, conductora de Telediario Matutino, sigue dejando mensajes de dolor entre colegas y televidentes. Una de las despedidas más emotivas fue la de la presentadora María Julia Lafuente, quien le dedicó un sentido homenaje durante la transmisión en vivo de este domingo 21 de septiembre, visiblemente conmovida y con la voz entrecortada.

“¿Cómo decirle a usted: ‘Buenos días, feliz domingo’, cuando estamos partidos en el corazón y en alma?”, expresó la icónica conductora al abrir el espacio televisivo. “Hay cosas que no tienen explicación. Y si le intentas buscar una, solamente te va a provocar desgaste y una profunda tristeza, porque no hay un solo motivo para que Débora Estrella ya no esté aquí con nosotros. Solamente Dios sabe el porqué de las cosas”.

Telediario y Multimedios le dan el último adiós a Débora Estrella tras su trágica muerte: “Corazón en el cielo” (Foto: Instagram/ Débora Estrella / Protección Civil Nuevo León)

Una pérdida que deja un vacío en Multimedios

El accidente aéreo ocurrió la tarde del sábado 20 de septiembre, cuando la avioneta en la que viajaba la periodista se desplomó en el municipio de García, Nuevo León, en la zona de Laderas-Riberas del Interpuerto. La aeronave, identificada con matrícula XB-BGH, cayó cerca del río Pesquería. A pesar de la rápida movilización de Protección Civil y personal de auxilio, se confirmó el fallecimiento de Débora Estrella y del piloto Bryan Leonardo Ballesteros Argueta.

La noticia fue confirmada por la Agencia Estatal de Investigaciones y posteriormente por Grupo Multimedios, que expresó su pesar a través de un comunicado. En redes sociales, colegas como Yadith Valdez, César García y Jorge García Orozco se unieron a las muestras de cariño, destacando su profesionalismo y calidez humana.

María Julia La fuente: “Cada minuto cuenta”

Durante su mensaje, María Julia recordó que para el equipo de Telediario el impacto de su ausencia será evidente: “Mañana empezar el telediario matutino sin verla, sin ver esa sonrisa... este estudio se va a sentir con un enorme vacío”.

La conductora también resaltó la pasión de Débora por el periodismo y su manera de vivir con intensidad. “Débora fue una mujer que vivió al máximo, que nunca se guardó nada, que siempre entregó toda su capacidad y la pasión que se necesita para este trabajo”, señaló. “Si algo debemos aprenderle todos, fue ese estilo de vivir siempre, haciendo lo que más le gustaba y sin perder un solo instante, porque hoy más que nunca queda claro que cada minuto cuenta”.

Una trayectoria que marcó a Monterrey

Débora Estrella, nacida en Monterrey el 7 de agosto de 1982, inició su carrera en la radio universitaria de Frecuencia Tec mientras estudiaba Derecho en el ITESM. Su carisma la llevó a TV Azteca Noreste, donde debutó como presentadora del clima, para después convertirse en una de las figuras más reconocidas de noticieros locales y nacionales.

Desde 2018, se consolidó como la imagen principal de Telediario Matutino en Multimedios Televisión, donde conquistó al público con su estilo fresco y cercano.

Horas antes del desplome, Débora compartió en Instagram una fotografía de la avioneta en la que viajaba, escribiendo: “¿Adivinen qué?”. Para sus seguidores, esa imagen se convirtió en un emotivo recuerdo de su último día.

Débora Estrella había compartido una historia en su cuenta de Instagram,. Foto: (Captura de pantalla)