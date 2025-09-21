México

Conmoción en redes por últimas publicaciones de Débora Estrella: recordó a dos amigos días antes de su trágica muerte

La conductora de Multimedios murió en un accidente aéreo en García, Nuevo León, el sábado 20 de septiembre

Por Víctor Cisneros

Débora Estrella murió en un
Débora Estrella murió en un accidente aéreo en García, Nuevo León, el 20 de septiembre. (@deboraestrella, Instagram)

La repentina muerte de Débora Estrella, conductora de Telediario Matutino, ha generado una profunda consternación en el mundo periodístico y entre los televidentes que la seguían cada mañana. La periodista, de 43 años, falleció el sábado 20 de septiembre tras el desplome de una avioneta en el municipio de García, Nuevo León, en un accidente que también cobró la vida del piloto.

El siniestro ocurrió cerca de las 18:50 horas en la zona conocida como Laderas/Riberas Interpuerto, dentro del Parque Industrial Ciudad Mitras. Según reportes de Protección Civil, la aeronave XB-BGH se precipitó en inmediaciones del río Pesquería.

La identidad de la periodista fue confirmada por la Agencia Estatal de Investigaciones y posteriormente por el alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos. Grupo Multimedios y Grupo Milenio lamentaron el fallecimiento de su colaboradora, destacando su profesionalismo y el cariño que dejó entre sus compañeros de trabajo.

Telediario y Multimedios le dan
Telediario y Multimedios le dan el último adiós a Débora Estrella tras su trágica muerte: “Corazón en el cielo” (Foto: Instagram/ Débora Estrella / Protección Civil Nuevo León)

Publicaciones que hoy cobran un nuevo significado

Horas después del accidente, los seguidores de Débora Estrella comenzaron a viralizar las últimas publicaciones que la conductora compartió en redes sociales, mismas que hoy adquieren un tono emotivo.

El pasado 13 de septiembre, una semana antes de su muerte, Débora publicó en Facebook una serie de fotografías en memoria de su colega Miguel Ángel Karcz, fallecido en 2023 a los 39 años a causa de cáncer.

“Hoy recordando a Miguel a dos años de qué se nos adelantó. Lo extrañamos siempre”, escribió la conductora. Karcz fue una de las voces más reconocidas de Multimedios, locutor de radio y conductor de Telediario CDMX.

El pasado 13 de septiembre,
El pasado 13 de septiembre, Débora publicó en Facebook una serie de fotografías en memoria de su colega Miguel Ángel Karcz. (Débora Estrella, Facebook)

Ese mismo día, en Instagram, Débora compartió una imagen generada con inteligencia artificial donde aparece junto a Sergio Eduardo Cantú Lazarin, un amigo de su juventud que murió hace 27 años. La imagen fue un regalo de su hermana Liliana Cantú, a quien agradeció en el mensaje:

“Foto de IA muy especial. Extrañando todos los días y desde hace ya 27 años a mi mejor amigo. Sergio Eduardo Cantú Lazarin. Los quiero mucho @lilianacantu_, gracias por esta belleza de edición”.

Ese mismo día, en Instagram,
Ese mismo día, en Instagram, Débora compartió una imagen generada con inteligencia artificial donde aparece junto a Sergio Eduardo Cantú Lazarin. (@deboraestrella, Instagram)

Reacciones de colegas y televidentes

Las publicaciones generaron gran impacto entre sus seguidores, quienes llenaron de mensajes las redes de la periodista al conocerse su deceso. “Se fue recordando a sus amigos, ahora se reúne con ellos”, escribió un usuario en Facebook. Otros destacaron que ambas publicaciones son un recordatorio de la fragilidad de la vida: “Sin imaginar que pronto te estaría recibiendo en paz. Dios te reciba en su santo reino”.

Compañeros de Grupo Multimedios la recordaron como una profesional dedicada y apasionada por informar. “Débora siempre llegaba con una sonrisa, incluso en las noticias difíciles”, escribió uno de los reporteros de Telediario.

La partida de Débora Estrella deja un vacío en la pantalla y en el corazón de sus espectadores, quienes la seguirán recordando por su carisma y cercanía con la audiencia.

Débora Estrella había compartido una
Débora Estrella había compartido una historia en su cuenta de Instagram,. Foto: (Captura de pantalla)

