Kenia López Rabadán exige “dar la cara” a políticos de Sinaloa acusados por EEUU

Kenia López Rabadán exige "que no se escondan" a políticos acusados por Estados Unidos de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, hizo un llamado a los políticos acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por vínculos con el Cártel de Sinaloa, pidió hacer frente a los señalamientos y a no esconderse, ya que a la fecha no se sabe dónde se encuentra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ni han tenido apariciones públicas los otros 9 involucrados:

“Hago un llamado para que los políticos de Sinaloa vinculados con el narcotráfico le den la cara al pueblo de México. Que no se escondan, ni guarden un silencio cómplice. Nada le ayuda a la vida pública de México que permanezcan escondidos porque cada día que lo hacen, parecen más culpables. Los mexicanos merecen una explicación”.

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¿Quiénes son los acusados por Estados Unidos?

El escandalo que azotó al gobierno de Rubén Rocha Moya derivó de las acusaciones presentadas ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, la información se dio a conocer en México el pasado 29 de abril, dichas acusaciones han tensado la relación entre el gobierno de Claudia Sheinbaum y Donald Trump.

Rubén Rocha Moya presentó la solicitud de licencia ante el Congreso de Sinaloa.

En el documento difundido destacan los siguientes nombres:

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Funcionarios públicos en activo:

Enrique Inzunza Cázarez: Senador y ex secretario general de Sinaloa, 53 años

Funcionarios con licencia:

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Rubén Rocha Moya: Gobernador de Sinaloa, 76 años

Dámaso Castro Zaavedra : Vicefiscal estatal, 54 años Vicefiscal estatal, 54 años

Juan de Dios Gámez Mendívil: Alcalde de Culiacán, 41 años

Exservidores públicos:

Enrique Díaz Vega: Ex secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, 50 años

Marco Antonio Almanza Avilés: Ex jefe de la Policía de Investigación de la FGE Sinaloa, 54 años

Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”: Ex jefe de la Policía de Investigación de la FGE Sinaloa, 45 años

Gerardo Mérida Sánchez: Ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, 66 años

José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”: Ex subdirector de la Policía Estatal de Sinaloa, 55 años

Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”: Ex mando en la Policía Municipal de Culiacán, 35 años

PAN pide la desaparición de poderes en Sinaloa

El PAN presenta solicitud para exigir la desaparición de poderes en Sinaloa.

El pasado 13 de mayo, en la Sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el Partido Acción Nacional (PAN) formalizó la solicitud para desaparecer los poderes en Sinaloa, argumentando una crisis institucional y de seguridad.

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Jorge Romero Herrera, presidente nacional del partido, sostuvo que la medida busca rescatar a miles de familias sinaloenses ante lo que calificó como una asociación entre el gobierno estatal y la delincuencia organizada.

Por su parte, Ricardo Anaya Cortés, coordinador de los senadores panistas, pidió convocar a un periodo extraordinario para que el Senado declare la desaparición de poderes en Sinaloa. Anaya advirtió que los supuestos pactos entre el crimen organizado y el gobierno estatal no solo involucran al Ejecutivo, sino también al Legislativo y al Poder Judicial.

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