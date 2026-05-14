Ola de calor en México podría afectar a personas con hipertensión: estas son las señales de alerta

Especialistas alertan sobre síntomas que suelen confundirse con agotamiento común, pero que podrían derivar en complicaciones cardiovasculares graves

México atraviesa una nueva ola de calor con temperaturas extremas en distintas entidades del país y, en medio de este escenario, especialistas en salud advirtieron sobre los riesgos que las altas temperaturas pueden representar para personas que viven con hipertensión arterial.

Aunque el calor suele asociarse únicamente con agotamiento o deshidratación, expertos señalaron que también puede provocar alteraciones importantes en el sistema cardiovascular, especialmente en quienes ya padecen presión alta.

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De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, 1 de cada 4 mexicanos vive con hipertensión, uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Lo más preocupante es que cerca del 46 por ciento de las personas desconoce que tiene este padecimiento, debido a que puede permanecer silencioso durante años.

En el marco del Día Mundial de la Hipertensión, especialistas alertaron que el incremento de temperaturas obliga al cuerpo a realizar un mayor esfuerzo para regular su temperatura interna, lo que genera un impacto directo en el corazón.

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Cuando una persona se expone al calor intenso, el organismo activa mecanismos como la sudoración y la dilatación de los vasos sanguíneos para enfriar el cuerpo. Sin embargo, este proceso también provoca que el corazón trabaje más para mantener una adecuada circulación sanguínea y equilibrio de líquidos.

Cómo la ola de calor en México afecta a personas con hipertensión, incluyendo el mayor esfuerzo cardíaco, riesgo de deshidratación, impacto del aire acondicionado, síntomas de alerta, medidas preventivas y recomendaciones de rutina diaria

Hipertensión y calor: una combinación de riesgo

El Dr. Hugo Palafox, vicepresidente de Ciencia en Immunotec y experto en metabolismo humano, explicó que la deshidratación y la pérdida de electrolitos pueden alterar la presión arterial y generar complicaciones cardiovasculares si no se toman medidas preventivas.

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El especialista indicó que muchas personas minimizan el impacto del calor sobre el sistema cardiovascular, cuando en realidad puede convertirse en un detonante importante para quienes padecen hipertensión.

Ante este panorama, recomendó mantener una hidratación constante, incluso antes de sentir sed, y evitar bebidas alcohólicas o azucaradas que favorecen la deshidratación o la retención de líquidos.

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También sugirió reducir el consumo de alimentos procesados y botanas con alto contenido de sodio, ya que pueden descompensar la presión arterial.

Además, alertó sobre los cambios bruscos de temperatura provocados por el aire acondicionado. Pasar de un ambiente extremadamente caliente a uno demasiado frío puede ocasionar vasoconstricción repentina y alterar la presión arterial, por lo que recomendó mantener los espacios entre 24 y 26 grados centígrados.

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Las altas temperaturas pueden incrementar el riesgo de deshidratación y complicaciones cardiovasculares en personas con hipertensión, advierten especialistas durante la actual ola de calor en México

Estas son las señales de alerta que no deben ignorarse

Especialistas advirtieron que algunos síntomas asociados al calor y la hipertensión suelen confundirse con cansancio habitual, por lo que muchas personas no buscan atención médica a tiempo.

Entre las señales de alerta destacan:

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Dolor de cabeza persistente

Fatiga intensa sin causa aparente

Hinchazón leve en piernas

Visión borrosa

Dolor en el pecho acompañado de sudoración fría

Los expertos subrayaron que, ante cualquiera de estos síntomas, es importante acudir al médico lo antes posible para evitar complicaciones mayores.

Un modelo adulto sin rasgos identificables disfruta de un momento de autocuidado, bebiendo agua de un vaso mientras se sienta junto a una ventana luminosa, con un tensiómetro a mano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomiendan modificar rutinas durante la ola de calor

Otro de los errores más frecuentes durante las altas temperaturas es abandonar completamente la actividad física. Especialistas recomendaron cambiar los horarios de ejercicio a primeras horas de la mañana o después del atardecer, cuando el calor disminuye.

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También aconsejaron optar por actividades de menor carga cardiovascular, como caminatas en espacios ventilados o natación.

Finalmente, indicaron que técnicas sencillas como colocar compresas frías en muñecas, cuello y detrás de las rodillas pueden ayudar a disminuir la temperatura corporal sin exigir demasiado esfuerzo al corazón.

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Especialistas insistieron en que la prevención y el monitoreo constante de la presión arterial son fundamentales durante esta temporada, especialmente para personas con hipertensión o antecedentes de enfermedades cardiovasculares.