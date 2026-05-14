México

Ola de calor en México podría afectar a personas con hipertensión: estas son las señales de alerta

Especialistas alertan sobre síntomas que suelen confundirse con agotamiento común, pero que podrían derivar en complicaciones cardiovasculares graves

Guardar
Google icon
Especialistas alertan sobre síntomas que suelen confundirse con agotamiento común, pero que podrían derivar en complicaciones cardiovasculares graves
Especialistas alertan sobre síntomas que suelen confundirse con agotamiento común, pero que podrían derivar en complicaciones cardiovasculares graves

México atraviesa una nueva ola de calor con temperaturas extremas en distintas entidades del país y, en medio de este escenario, especialistas en salud advirtieron sobre los riesgos que las altas temperaturas pueden representar para personas que viven con hipertensión arterial.

Aunque el calor suele asociarse únicamente con agotamiento o deshidratación, expertos señalaron que también puede provocar alteraciones importantes en el sistema cardiovascular, especialmente en quienes ya padecen presión alta.

PUBLICIDAD

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, 1 de cada 4 mexicanos vive con hipertensión, uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Lo más preocupante es que cerca del 46 por ciento de las personas desconoce que tiene este padecimiento, debido a que puede permanecer silencioso durante años.

En el marco del Día Mundial de la Hipertensión, especialistas alertaron que el incremento de temperaturas obliga al cuerpo a realizar un mayor esfuerzo para regular su temperatura interna, lo que genera un impacto directo en el corazón.

PUBLICIDAD

Cuando una persona se expone al calor intenso, el organismo activa mecanismos como la sudoración y la dilatación de los vasos sanguíneos para enfriar el cuerpo. Sin embargo, este proceso también provoca que el corazón trabaje más para mantener una adecuada circulación sanguínea y equilibrio de líquidos.

Infografía sobre riesgos de calor para hipertensos. Ilustraciones muestran un corazón, persona sudando, con aire acondicionado, síntomas de alerta, hidratación y ejercicio.
Cómo la ola de calor en México afecta a personas con hipertensión, incluyendo el mayor esfuerzo cardíaco, riesgo de deshidratación, impacto del aire acondicionado, síntomas de alerta, medidas preventivas y recomendaciones de rutina diaria

Hipertensión y calor: una combinación de riesgo

El Dr. Hugo Palafox, vicepresidente de Ciencia en Immunotec y experto en metabolismo humano, explicó que la deshidratación y la pérdida de electrolitos pueden alterar la presión arterial y generar complicaciones cardiovasculares si no se toman medidas preventivas.

El especialista indicó que muchas personas minimizan el impacto del calor sobre el sistema cardiovascular, cuando en realidad puede convertirse en un detonante importante para quienes padecen hipertensión.

Ante este panorama, recomendó mantener una hidratación constante, incluso antes de sentir sed, y evitar bebidas alcohólicas o azucaradas que favorecen la deshidratación o la retención de líquidos.

También sugirió reducir el consumo de alimentos procesados y botanas con alto contenido de sodio, ya que pueden descompensar la presión arterial.

Además, alertó sobre los cambios bruscos de temperatura provocados por el aire acondicionado. Pasar de un ambiente extremadamente caliente a uno demasiado frío puede ocasionar vasoconstricción repentina y alterar la presión arterial, por lo que recomendó mantener los espacios entre 24 y 26 grados centígrados.

Ilustración: Persona con tensiómetro y corazón rojo brillante en el pecho, sudando, siendo envuelta por una gran ola naranja, roja y amarilla sobre fondo azul.
Las altas temperaturas pueden incrementar el riesgo de deshidratación y complicaciones cardiovasculares en personas con hipertensión, advierten especialistas durante la actual ola de calor en México

Estas son las señales de alerta que no deben ignorarse

Especialistas advirtieron que algunos síntomas asociados al calor y la hipertensión suelen confundirse con cansancio habitual, por lo que muchas personas no buscan atención médica a tiempo.

Entre las señales de alerta destacan:

  • Dolor de cabeza persistente
  • Fatiga intensa sin causa aparente
  • Hinchazón leve en piernas
  • Visión borrosa
  • Dolor en el pecho acompañado de sudoración fría

Los expertos subrayaron que, ante cualquiera de estos síntomas, es importante acudir al médico lo antes posible para evitar complicaciones mayores.

Modelo adulto bebiendo agua de un vaso transparente, sentado en un sillón junto a una ventana. En la mesa hay una botella de agua y un tensiómetro.
Un modelo adulto sin rasgos identificables disfruta de un momento de autocuidado, bebiendo agua de un vaso mientras se sienta junto a una ventana luminosa, con un tensiómetro a mano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomiendan modificar rutinas durante la ola de calor

Otro de los errores más frecuentes durante las altas temperaturas es abandonar completamente la actividad física. Especialistas recomendaron cambiar los horarios de ejercicio a primeras horas de la mañana o después del atardecer, cuando el calor disminuye.

También aconsejaron optar por actividades de menor carga cardiovascular, como caminatas en espacios ventilados o natación.

Finalmente, indicaron que técnicas sencillas como colocar compresas frías en muñecas, cuello y detrás de las rodillas pueden ayudar a disminuir la temperatura corporal sin exigir demasiado esfuerzo al corazón.

Especialistas insistieron en que la prevención y el monitoreo constante de la presión arterial son fundamentales durante esta temporada, especialmente para personas con hipertensión o antecedentes de enfermedades cardiovasculares.

Temas Relacionados

Ola de calorHipertensiónsíntomasagotamientoenfermedades cardiovascularessaludmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Euro hoy en México: cotización de cierre del 14 de mayo

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

Euro hoy en México: cotización de cierre del 14 de mayo

U2 escoge histórico lugar en la colonia Guerrero para continuar las filmaciones de “The Streets of Dreams”

Bono y su banda siguen en Ciudad de México

U2 escoge histórico lugar en la colonia Guerrero para continuar las filmaciones de “The Streets of Dreams”

Alex B amenaza a Pati Chapoy con revelar información de su familia y sobre el caso Trevi Andrade: “Es una mercenaria”

El presentador, hermano del fallecido Daniel Bisogno, aseguró tener información comprometedora relacionada con la familia de la periodista y el caso Trevi-Andrade

Alex B amenaza a Pati Chapoy con revelar información de su familia y sobre el caso Trevi Andrade: “Es una mercenaria”

Cómo hacer un desatascador casero con bicarbonato y vinagre

¿Buscas una opción sencilla y segura para el mantenimiento de tuberías en casa? Autoridades de salud y medio ambiente recomiendan este método que prioriza la seguridad y la reducción de químicos innecesarios

Cómo hacer un desatascador casero con bicarbonato y vinagre

Kenia López Rabadán exige “dar la cara” a políticos de Sinaloa acusados por EEUU

El PAN ha solicitado la desaparición de poderes en el estado que gobernaba Rubén Rocha Moya

Kenia López Rabadán exige “dar la cara” a políticos de Sinaloa acusados por EEUU
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fijan fecha para juicio oral en contra del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena

Fijan fecha para juicio oral en contra del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena

Revelan que las cartas enviadas por El Chapo Guzmán serían falsas: estas son las pistas que ponen en duda su autenticidad

“El Chapo dijo que lo mataría”: la declaración que reveló el origen del asesinato de Rodolfo Carrillo Fuentes

EEUU amplía cargos contra “El Jardinero”, posible sucesor del Mencho en el CJNG

Detectan restos humanos en vehículo funerario en Poza Rica y arrestan a empleado

ENTRETENIMIENTO

Alex B amenaza a Pati Chapoy con revelar información de su familia y sobre el caso Trevi Andrade: “Es una mercenaria”

Alex B amenaza a Pati Chapoy con revelar información de su familia y sobre el caso Trevi Andrade: “Es una mercenaria”

U2 escoge histórico lugar en la colonia Guerrero para continuar las filmaciones de “The Streets of Dreams”

Santos Bravos anuncia el estreno físico de su EP “DUAL”: fecha de lanzamiento y dónde conseguirlo en México

Korn en México 2026: este es el posible setlist de la banda de nu metal en el Palacio de los Deportes

Alejandro González Iñárritu celebrará 25 años de Amores Perros con firma de autógrafos

DEPORTES

“Nos lastimó un poco”: papá de David Benavidez sobre las declaraciones de Julio César Chávez para su hijo

“Nos lastimó un poco”: papá de David Benavidez sobre las declaraciones de Julio César Chávez para su hijo

Emprendedora se viraliza al detectar imágenes falsas creadas con IA y evita presunta estafa

Noche histórica en la Liga Mexicana de Beisbol: pitcher de Sultanes de Monterrey lanza juego sin hit ni carrera

Estos son los jugadores de la Liga Mx que forman parte de la prelista de Colombia para el Mundial 2026

¿Cuándo fue la última vez que América y Rayadas se enfrentaron en una final de la Liga MX Femenil?