México

Cómo preparar jugo de granada y piña con proteína para ganar masa muscular y volverse más fuerte

Esta bebida refrescante es ideal para beber tras una rutina de gimnasio

Por Ignacio Izquierdo

Vaso de jugo de granada
Vaso de jugo de granada con piña, una mezcla refrescante y llena de antioxidantes para hidratar y revitalizar tu cuerpo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proteína ocupa un lugar central en la rutina de quienes asisten al gimnasio y desean favorecer el crecimiento y la recuperación muscular. El cuerpo utiliza las proteínas para reparar las fibras musculares que resultan afectadas después del entrenamiento, permitiendo el desarrollo de masa magra cuando se combina con una carga adecuada de ejercicio de fuerza.

Buena parte de los deportistas recurre a suplementos de proteína en polvo para complementar la alimentación diaria. Estas fórmulas suelen contener proteína de suero de leche, soya o chícharo y se diluyen fácilmente en agua o leche. Se calcula que una persona activa puede requerir entre 1,2 y 2 gramos de proteína por kilogramo de peso al día, dependiendo de la intensidad de su rutina.

El aporte adecuado de proteína optimiza el proceso de recuperación muscular y ayuda a mantener la saciedad durante periodos de alto desgaste físico. Incluir proteína después de entrenar contribuye a restaurar el tejido dañado y mejora la adaptación al ejercicio. Las fuentes naturales como pollo, pescado, huevo, legumbres y semillas también forman parte de una dieta equilibrada para quienes buscan fortalecer su desempeño en el gimnasio.

La proteína en polvo se puede consumir con un jugo, sobre todo si no quieres tomar leche. Aquí te decimos cómo preparar un jugo de granada con piña rico en contenido proteico.

Jugo de granada con piña y proteína en polvo: receta y beneficios de cada ingrediente

Así se prepara este jugo
Así se prepara este jugo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jugo de granada con piña y proteína en polvo se ha vuelto una opción popular para quienes buscan una bebida nutritiva y funcional, especialmente después de realizar actividad física. Esta combinación aprovecha el perfil nutricional de cada ingrediente y permite una preparación rápida en cualquier momento del día.

Receta básica

  • 1 taza de jugo de granada natural
  • 1 taza de piña fresca en cubos
  • 1 porción de proteína en polvo (sabor natural o vainilla)
  • 1/2 taza de agua
  • Hielo al gusto

Preparación

1. Mezclar todos los ingredientes en la licuadora hasta obtener una bebida homogénea.

2. Servir de inmediato.

Beneficios de cada ingrediente:

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Granada

- Rica en antioxidantes como polifenoles y vitamina C.

- Apoya la función cardiovascular.

- Contribuye a combatir el estrés oxidativo posterior al ejercicio.

  • Piña

- Fuente de bromelina, enzima que favorece la digestión de proteínas.

- Aporta vitamina C y manganeso, esenciales en procesos metabólicos.

- Incrementa el contenido de fibra y el sabor refrescante de la bebida.

  • Proteína en polvo

- Proporciona aminoácidos para la recuperación y el crecimiento muscular.

- Optimiza la reparación de tejidos tras el entrenamiento.

- Facilita alcanzar los requerimientos diarios de proteína de forma práctica.

La combinación de jugo de granada, piña y proteína en polvo ofrece una bebida que hidrata, apoya el aporte antioxidante y facilita la recuperación muscular tras la actividad física. Es una alternativa sencilla que integra nutrientes clave y sabor en una sola preparación.

