México

Cómo fortalecer tus órganos cada día: consejos respaldados por la ciencia

Cuidar el hígado, corazón, pulmones, cerebro e intestino no requiere de rutinas complicadas, sino de hábitos sencillos

Por Lorna Huitrón

Guardar
Cuidar el hígado, corazón, pulmones,
Cuidar el hígado, corazón, pulmones, cerebro e intestino no requiere de rutinas complicadas, sino de hábitos sencillos

Mantener los órganos en buen estado es esencial para disfrutar de una vida plena y prevenir enfermedades crónicas. Diversas investigaciones han demostrado que pequeños cambios en la rutina diaria pueden generar un gran impacto en la salud.

La ciencia respalda que incorporar hábitos simples como hidratarse adecuadamente, caminar, respirar conscientemente, desayunar de forma balanceada y consumir fibra puede marcar la diferencia en la salud a largo plazo. Te presentamos cinco hábitos simples y respaldados por la ciencia para fortalecer tus órganos cada día.

Hígado: agua tibia con limón en ayunas

El hígado es el principal órgano depurador del cuerpo, encargado de filtrar toxinas y facilitar la digestión. Expertos en nutrición recomiendan iniciar la jornada con un vaso de agua tibia con limón en ayunas, ya que esta práctica ayuda a estimular la producción de jugos gástricos y favorece la eliminación de desechos.

Aunque el limón no “desintoxica” de manera milagrosa, sí aporta vitamina C y antioxidantes que benefician la función hepática.

Adoptar hábitos sencillos como beber
Adoptar hábitos sencillos como beber agua, caminar, practicar respiración profunda, consumir omega-3 y aumentar la fibra en la dieta fortalece los órganos vitales y contribuye a una mejor calidad de vida

Corazón: 20 minutos de caminata diaria

La salud cardiovascular depende en gran medida de la actividad física. Caminar al menos 20 minutos diarios es suficiente para mejorar la circulación, reducir los niveles de colesterol y controlar la presión arterial, según la American Heart Association.

Además, caminar es un ejercicio accesible que ayuda a disminuir el estrés, un factor clave en la prevención de infartos y enfermedades cardíacas.

Pulmones: respiración profunda cada mañana

La respiración consciente y profunda, practicada por cinco minutos al día, oxigena el cuerpo, fortalece los pulmones y reduce la tensión. De acuerdo con estudios en medicina pulmonar, este tipo de ejercicios aumenta la capacidad respiratoria y contribuye a disminuir la ansiedad, generando una sensación inmediata de energía y bienestar.

Cerebro: desayuno rico en omega-3

El cerebro necesita ácidos grasos esenciales como el omega-3 para un óptimo funcionamiento. Consumir nueces, chía o pescado en el desayuno potencia la memoria y la concentración, tal como lo señalan publicaciones de la revista Nutrients. Estos alimentos también favorecen la salud neurológica y reducen el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

Intestino: fibra para una digestión saludable

La salud intestinal depende de una dieta rica en fibra natural proveniente de frutas, verduras, legumbres y avena. Este tipo de alimentos estimula el tránsito intestinal, equilibra la microbiota y reduce la inflamación.

Adoptar hábitos sencillos como beber
Adoptar hábitos sencillos como beber agua, caminar, practicar respiración profunda, consumir omega-3 y aumentar la fibra en la dieta fortalece los órganos vitales y contribuye a una mejor calidad de vida

La Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca que el consumo regular de fibra no solo previene el estreñimiento, sino que también disminuye el riesgo de diabetes tipo 2 y cáncer de colon.

Fortalecer los órganos vitales no requiere de tratamientos costosos ni de rutinas complejas. El bienestar integral comienza con pequeñas acciones cotidianas que, sumadas, construyen un cuerpo más fuerte y resistente.

Temas Relacionados

fortalecer tus órganoshígadocorazónpulmonescerebrohábitos saludablesmexico-noticias

Más Noticias

¡Toma nota! Estas son las fechas de inscripción y reinscripción a la UAM

La institución recibirá 10 mil millones de pesos del Paquete Económico para 2026

¡Toma nota! Estas son las

Pepe Aguilar presume asistencia a concierto gratutio en Guadalajara por el 15 de septiembre tras petición de cancelación

El cantante ofreció un espectáculo musical con sus hijos Leonardo y Ángela Aguilar por las fiestas patrias

Pepe Aguilar presume asistencia a

¡Vivan las madres buscadoras! La consigna que sustituyó el tradicional grito de independencia por la guerra del Cártel de Sinaloa

La exigencia de justicia por cientos de desaparecidos marcó la jornada en Sinaloa, donde madres buscadoras sustituyeron el tradicional grito

¡Vivan las madres buscadoras! La

Regidores de Ocuilan, Edomex señalan al alcalde por presuntos desvios y amenazas

Ya se hicieron las denuncias ante la OSFEM y el Congreso mexiquense

Regidores de Ocuilan, Edomex señalan

Carlota de Habsburgo y el misterioso origen del pambazo que hoy come todo México

Un antojo de época imperial que mezcla leyenda, panadería europea y la tradición popular mexicana en cada mordida

Carlota de Habsburgo y el
MÁS NOTICIAS

NARCO

¡Vivan las madres buscadoras! La

¡Vivan las madres buscadoras! La consigna que sustituyó el tradicional grito de independencia por la guerra del Cártel de Sinaloa

´¡Vivos los desaparecidos!´: familiares se manifiestan durante Grito de Independencia en Mazatlán

Identifican a 4 sospechosos por el asesinato de un policía en Uruapan, alcalde hace llamado a Sheinbaum por inseguridad

15 de septiembre en Sinaloa: ocho detenidos, un civil abatido y un incendio en Taste El Fresno

Autoridades frustran robo masivo de autos en Acapulco, un presunto asaltante murió en el enfrentamiento

ENTRETENIMIENTO

Carlota de Habsburgo y el

Carlota de Habsburgo y el misterioso origen del pambazo que hoy come todo México

“No me arrepiento”: Alex Bisogno revela las condiciones que debe acatar para ver a Michaela

Enfrentamiento entre Sandra Cuevas y C4 Jiménez saca a la luz foto de Mario Bezares con líder de La Chokiza

Nieta del Chapo Guzmán publica foto con su padrastro Julio César Chávez Jr., quien se encuentra en libertad condicional

Así fue la vez que Robert Redford contó como los mexicanos tocaron su corazón y cambiaron su vida

DEPORTES

Juan Celaya, clavadista mexicano pierde

Juan Celaya, clavadista mexicano pierde su celular antes del desfile militar del 16 de septiembre: ofrece recompensa

Familia de Aaron Ramsey, celebra la Independencia de México con atuendos típicos y chiles en nogada

Esposa de Érick Gutiérrez, futbolista de Chivas exhibe amenazas de muerte de fans del América tras el clásico

Turki Al Sheikh adelanta el futuro de Canelo Álvarez tras perder contra Terence Crawford

Arturo Elías Ayub ayudó a influencer que perdió millones de pesos apostando en la pelea de Canelo Álvarez